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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4241424242434244 Додано: Сер 09 жов, 2019 14:20

В целом от продажи и поставок природного газа всем категориям потребителей Нафтогаз получил прибыль в размере почти 5,1 млрд грн. При этом продажа и поставки природного газа на условиях ПСО принесли компании убыток в размере почти 2,9 млрд грн.



http://www.naftogaz.com/www/3/nakwebru. ... %82%D0%B8&



Не в курсе.

Это получается, что даже с такими ценами на газ для населения НГ получает убыток по этому сегменту?



Облгазы, кажется, в долгах?



Где деньги, Зин.. В 2018 году Нафтогаз продолжал выполнять специальные обязанности (далее – ПСО) относительно закупки природного газа собственной добычи у Укргазвыдобування и Чорноморнафтогаза для его последующей реализации как конечным потребителям, так и определенным в ПСО региональным сбытовым компаниями для последующей перепродажи населению. Нафтогаз выполняет возложенные на него правительством специальные обязанности в полной мере, несмотря на убытки в результате выполнения таких обязанностей и накопление долгов за газ значительной частью этих контрагентов.В целом от продажи и поставок природного газа всем категориям потребителей Нафтогаз получил прибыль в размере почти 5,1 млрд грн. При этом продажа и поставки природного газа на условиях ПСО принесли компании убыток в размере почти 2,9 млрд грн.Не в курсе.Это получается, что даже с такими ценами на газ для населения НГ получает убыток по этому сегменту?Облгазы, кажется, в долгах?Где деньги, Зин.. detroytred

Повідомлень: 22231 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 жов, 2019 14:21 mephala написав:

1) не вказано по якій ціни нафтогаз викуповує газ в буровиків та по якій продає облгазам для населення. це перша маніпуляція.



2) вже пропонував і запропоную ще раз - відра в руки і бігом носити собі до хати якщо не бажаємо платити трансгазу за транспортування по магістралям та зберігання в ПСГ. Також ще є ГРМ яка висить на облгазах - не хочемо їм платити то також марш з відрами по газ. 1) не вказано по якій ціни нафтогаз викуповує газ в буровиків та по якій продає облгазам для населення. це перша маніпуляція.2) вже пропонував і запропоную ще раз - відра в руки і бігом носити собі до хати якщо не бажаємо платити трансгазу за транспортування по магістралям та зберігання в ПСГ. Також ще є ГРМ яка висить на облгазах - не хочемо їм платити то також марш з відрами по газ.



Питання насправді не в цій конкретиці . А в загальному - Ви , наприклад , вірите , що всі наші газовики правильно рахують ціну ? От мені не віриться в принципі . Ніхто у нас ніде не рахують правильно . Підходи такі . Хіба що змушені - якщо є реальна конкуренція . У монополіста ?? Затратна калькуляція - та й усе ... Що хочеш нарахуєш . Питання насправді не в цій конкретиці . А в загальному - Ви , наприклад , вірите , що всі наші газовики правильно рахують ціну ? От мені не віриться в принципі . Ніхто у нас ніде не рахують правильно . Підходи такі . Хіба що змушені - якщо є реальна конкуренція . У монополіста ?? Затратна калькуляція - та й усе ... Що хочеш нарахуєш . Puente Повідомлень: 1892 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 254 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 жов, 2019 14:24 Re: формула Schmit написав: не представляю, как можно провести выборы по украинскому законодательству, с украинскими партиями на неподконтрольной территории. не представляю, как можно провести выборы по украинскому законодательству, с украинскими партиями на неподконтрольной территории.

Зачем Донбассу чужие партии с другой Украины?.. На выборах должны быть представлены также партии с неподконтрольных сейчас территорий. Зачем Донбассу чужие партии с другой Украины?.. На выборах должны быть представлены также партии с неподконтрольных сейчас территорий. sal Повідомлень: 3513 З нами з: 25.03.16 Подякував: 685 раз. Подякували: 278 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 жов, 2019 14:29 Re: Політичні дискусії Kudrjavuy написав: mephala

Зима на носу?

А "дровишками" будут немцы или Амеры торговать, ведь свои шахты сознательено банкротятся:



Екатерина Любавина | 09 октября 2019 в 09:00

http://avdeevka.city/news/view/na-donba ... mpaign=rss

На Донбассе остановлена ​​работа шахт «Горная» ГП «Первомайскуголь» и «Новодружеская» ОАО «Лисичанскуголь», также частично приостановлена ​​работа шахты им. Капустина в городе Привольнянске - горняки требуют выплаты задолженности по заработной плате.



Горняки шахты «Горная» уже вчера отказались спускаться в забой - они написали заявления, что не в силах - ни физических, ни моральных - работать на пустой желудок, сообщил журналистам председатель первичной ячейки шахты «Горная» Независимого профсоюза горняков Украины Виктор Видишь .



По словам Виктора видишь, горняки не получали зарплату с июня, поэтому долг перед шахтерами составляет уже 3,5 месяца.



«Люди уже исчерпали все запасы - шахтеры приходят на работу голодными, они не могут взять с собой тормозки, у них нет денег даже на еду, - рассказал Виктор Видишь. - Им уже даже отказывают в магазинах - по городу в магазинах висят объявления: "Шахтерам в долг не даем". Голодают их семьи, шахтеры на работе теряют сознание от голода. Поэтому они приняли такое решение, написали заявления, что не могут работать, пока им не будет выплачена зарплата. Сейчас добыча угля полностью остановлена, шахта работает в режиме жизнеобеспечения ».



Профсоюзный лидер заявил, что горняки будут ждать заседания Кабмина, которое должно произойти в среду - на заседании будет рассматриваться вопрос о выделении 1 миллиарда гривен на зарплату шахтерам государственных угольных предприятий. Если деньги шахтерам не выделят, они поедут в Киев.



«Мы ожидаем, что правительство примет решение о выплате зарплаты горнякам, - говорит Виктор Видишь. - Если такого решения не будет, мы планируем в пятницу выехать в Киев, будем там проводить акции протеста. Мы уже обсуждали этот вопрос с горняками "Селидовуголь", "Красноармейскуголь", "Лисичанскуголь". Шахтеры везде голодные, они готовы отправиться в Киев ».



Также сегодня утром отказались спускаться в забой горняки шахты «Новодружеская» ОАО «Лисичанскуголь», рассказал ИА «Вовремя» председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.



«Сегодня остановилась шахта" Новодружеская ", горняки начали забастовку в стихийном режиме, - рассказал профсоюзный лидер. - во вторую смену будет остановлена ​​работа шахты им. Капустина ОАО «Лисичанскуголь». Горняки требуют выплаты долгов по заработной плате. У людей кончилось терпение ».



Михаил Волынец сообщил, что задолженность по зарплате на ОАО «Лисичанскуголь» составляет 120 млн гривен. На Донбассе бунтуют голодные горняки: работа трех шахт парализованаЕкатерина Любавина | 09 октября 2019 в 09:00На Донбассе остановлена ​​работа шахт «Горная» ГП «Первомайскуголь» и «Новодружеская» ОАО «Лисичанскуголь», также частично приостановлена ​​работа шахты им. Капустина в городе Привольнянске - горняки требуют выплаты задолженности по заработной плате.Горняки шахты «Горная» уже вчера отказались спускаться в забой - они написали заявления, что не в силах - ни физических, ни моральных - работать на пустой желудок, сообщил журналистам председатель первичной ячейки шахты «Горная» Независимого профсоюза горняков Украины Виктор Видишь .По словам Виктора видишь, горняки не получали зарплату с июня, поэтому долг перед шахтерами составляет уже 3,5 месяца.«Люди уже исчерпали все запасы - шахтеры приходят на работу голодными, они не могут взять с собой тормозки, у них нет денег даже на еду, - рассказал Виктор Видишь. - Им уже даже отказывают в магазинах - по городу в магазинах висят объявления: "Шахтерам в долг не даем". Голодают их семьи, шахтеры на работе теряют сознание от голода. Поэтому они приняли такое решение, написали заявления, что не могут работать, пока им не будет выплачена зарплата. Сейчас добыча угля полностью остановлена, шахта работает в режиме жизнеобеспечения ».Профсоюзный лидер заявил, что горняки будут ждать заседания Кабмина, которое должно произойти в среду - на заседании будет рассматриваться вопрос о выделении 1 миллиарда гривен на зарплату шахтерам государственных угольных предприятий. Если деньги шахтерам не выделят, они поедут в Киев.«Мы ожидаем, что правительство примет решение о выплате зарплаты горнякам, - говорит Виктор Видишь. - Если такого решения не будет, мы планируем в пятницу выехать в Киев, будем там проводить акции протеста. Мы уже обсуждали этот вопрос с горняками "Селидовуголь", "Красноармейскуголь", "Лисичанскуголь". Шахтеры везде голодные, они готовы отправиться в Киев ».Также сегодня утром отказались спускаться в забой горняки шахты «Новодружеская» ОАО «Лисичанскуголь», рассказал ИА «Вовремя» председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.«Сегодня остановилась шахта" Новодружеская ", горняки начали забастовку в стихийном режиме, - рассказал профсоюзный лидер. - во вторую смену будет остановлена ​​работа шахты им. Капустина ОАО «Лисичанскуголь». Горняки требуют выплаты долгов по заработной плате. У людей кончилось терпение ».Михаил Волынец сообщил, что задолженность по зарплате на ОАО «Лисичанскуголь» составляет 120 млн гривен. Зима на носу?А "дровишками" будут немцы или Амеры торговать, ведь свои шахты сознательено банкротятся:



Дивлюся звіт. Шахта новодружеская за 2018 рік добула 8 165 тонн вугілля. Вони нікуя не робили, за що їм гроші платити? За те що просто табелю вали вихід на роботу? А може ідіть в опу кудрявий і ко? Дивлюся звіт. Шахта новодружеская за 2018 рік добула 8 165 тонн вугілля. Вони нікуя не робили, за що їм гроші платити? За те що просто табелю вали вихід на роботу? А може ідіть в опу кудрявий і ко? Всім процвітання! Первый Повідомлень: 14782 З нами з: 27.10.09 Подякував: 233 раз. Подякували: 1928 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 жов, 2019 14:31



Александр Сибирцев 12:32, сегодня

https://strana.ua/articles/rassledovani ... v-sbu.html



В Павлограде Днепропетровской области завершается судебный процесс над тремя местными бандитами, которые год назад жестоко избили троих местных жителей.



Бить людей бандитам помогали сотрудники городского управления СБУ Павлограда. Однако они из материала дела странным образом исчезли.



В то время, редакция "Страны" располагает видеозаписями драки и материалами расследования этого преступления, которые указывают вину СБУшников.



Избиение в ночном клубе



Фабула преступления незамысловата.



Троих жителей Павлограда – 30-летнего Сергея Вязовиченко, 31-летнего Антона Антонцева и 32-летнего Евгения Самитова ночью 2 июня 2018 года жестоко избили в центре города трое местных бандитов – 30-летний Первиз Джаббаров, 37-летний Сергей Сусоев и 29-летний Арзуман Ахмедов.



В результате избиения, дизайнеру Сергею Вязовиченко проламывают голову, ломают кости основания черепа, а лицо превращают в кровавую кашу. Получают сильные побои и его друзья. Вязовиченко выживает и долго лечится в больнице.



В ту же ночь врачи больницы, в которую привезли без сознания Сергея Вязовиченко, извещают об избитом пациенте полицию.



В Павлоградской полиции 2 июня открывают уголовное производство по факту избиения и быстро находят виновников.



Ранее судимые Первиз Джаббаров по кличке "Петя", Сергей Сусоев по кличке "Сысой" и их младший подельник Арзуман Ахмедов уже не раз попадали в поле зрения павлоградской полиции и их лица быстро идентифицируют на изъятых уличных видеозаписях.



По оперативной информации, "Петя", "Сысой" и Арзуман наладили масштабную оптово-розничную торговлю наркотиками в Павлограде. Наркоторговцы создали сеть по закладкам наркотиков – метадона, опия и метамфетамина.



Кроме этого, Первиз Джаббаров по кличке Петя уже проходил обвиняемым в Павлоградском суде по ст. ч. 1 с. 263 и ч.1 ст. 122 – незаконное хранение оружия и умышленные телесные повреждения средней тяжести. Его подельник по кличке Сысой, также привлекался за хранение оружия и неоднократные кражи.



Однако до поры это сходило с рук наркоторговцам – наркодилеров Петю, Сысоя и Арзумана, по мнению полицейских, явно крышевал кто-то из силовиков. Дело в том, что оперативные действия в отношении троицы наркодилеров кто-то тормозил – их дела "пропадали" в прокуратуре и судах.



Кто опекал бизнес бандитов в Павлограде, стало ясно уже в тот же день.



Изъяв записи с камер видеонаблюдения с места избиения, а также из заведения, где отдыхали бандиты, полицейские с удивлением обнаружили, что вместе с наркоторговцами-бандитами в ночном клубе "Йогурт" за одним столом тусили сотрудники местного отдела СБУ. Более того, в тот же вечер они вместе избили еще и других других людей (но об этом чуть ниже).



Полицейские идентифицировали тех, кто, проводил время с бандитами и помогал им бить людей – офицеров СБУ Андрея Воробьева, Александра Библого, Алексея Сухого и Владислава Дикопольского.



На видео, которым располагает "Страна", все эти офицеры по приятельски общаются с бандитами.



В ту же ночь, бандиты со своими знакомыми из СБУ умудрились избить возле "Йогурта" еще двоих людей.



На этот раз – полицейских. Эта драка также была запечатлена видеокамерами.











Двое сотрудников отдела судебной экспертизы местного отделения полиции Иван Сафоник и Дмитрий Левченко были избиты сводным "отрядом" хулиганов и "чекистов" за то, что полицейские якобы помешали парковаться у ночного клуба белому джипу "Ниссан-Кашкай" с госномерами АН3360СХ, на котором разъезжали сотрудники СБУ.



Впрочем, полицейские, явно побоявшись СБУшников, не стали писать заявление об избиении.



После внесения факта избиения Сергея Вязовиченко и его товарищей в Единый реестр досудебных расследований под номером 12018040370001265, история получает новый оборот – внезапно УСБУ Павлограда начинает десятидневную проверку "соблюдения условий режима секретности" в Павлоградском городском отделе полиции.



Интересно, что офицеры СБУ, тусившие с бандитами в ночном клубе "Йогурт", по "странному" стечению обстоятельств служат как раз в отделе секретности УСБУ Павлограда. А при проведении проверки сотрудники СБУ больше всего проявляют интерес к оперативном материалам расследования избиения Сергея Вязовиченко.



Начальник Павлоградской полиции Виктор Рыбак написал рапорт о давлении (документ находится в распоряжении редакции), которое оказывает на него СБУ, своему непосредственному начальнику генералу Виталию Глуховере (тогда - главе областного управления Нацполиции).



Однако, это не возымело действие.



По итогу, из оперативных материалов по факту избиения Сергея Вязовиченко исчезают все упоминания об участии сотрудников СБУ. Видеозаписи из оперативных материалов полицейского расследования тоже пропадают.



Впрочем, не все – одну из записей получает редакция "Страны" (она опубликована выше).



К сожалению, комментарии от Виктора Рыбака и Виталия Глуховери получить "Стране" не удалось – первый находится в отпуске, второго сняли с должности месяц назад.



В пресс-службе Павлоградской полиции "Стране" рассказали, что суд над хулиганами, избившими Сергея Вязовиченко почти завершился. Подозреваемых Первиза Джаббарова, Сергея Сусоева и Арзумана Ахмедова задержали и поместили в СИЗО спустя две недели после драки.



О подельниках бандитов – офицерах СБУ в пресс-службе говорить отказались, сославшись на отсутствие упоминаний о них в судебном производстве и материалах полицейского расследования.



Однако неофициально подтвердили, что информация по участию СБУшников в деле действительно имелась, но затем исчезла. Случай в Павлограде. Как наркоторговцы и сотрудники СБУ сначала избили полицейских, а потом закошмарили следствие. ВидеоАлександр Сибирцев 12:32, сегодняВ Павлограде Днепропетровской области завершается судебный процесс над тремя местными бандитами, которые год назад жестоко избили троих местных жителей.Бить людей бандитам помогали сотрудники городского управления СБУ Павлограда. Однако они из материала дела странным образом исчезли.В то время, редакция "Страны" располагает видеозаписями драки и материалами расследования этого преступления, которые указывают вину СБУшников.Избиение в ночном клубеФабула преступления незамысловата.Троих жителей Павлограда – 30-летнего Сергея Вязовиченко, 31-летнего Антона Антонцева и 32-летнего Евгения Самитова ночью 2 июня 2018 года жестоко избили в центре города трое местных бандитов – 30-летний Первиз Джаббаров, 37-летний Сергей Сусоев и 29-летний Арзуман Ахмедов.В результате избиения, дизайнеру Сергею Вязовиченко проламывают голову, ломают кости основания черепа, а лицо превращают в кровавую кашу. Получают сильные побои и его друзья. Вязовиченко выживает и долго лечится в больнице.В ту же ночь врачи больницы, в которую привезли без сознания Сергея Вязовиченко, извещают об избитом пациенте полицию.В Павлоградской полиции 2 июня открывают уголовное производство по факту избиения и быстро находят виновников.Ранее судимые Первиз Джаббаров по кличке "Петя", Сергей Сусоев по кличке "Сысой" и их младший подельник Арзуман Ахмедов уже не раз попадали в поле зрения павлоградской полиции и их лица быстро идентифицируют на изъятых уличных видеозаписях.По оперативной информации, "Петя", "Сысой" и Арзуман наладили масштабную оптово-розничную торговлю наркотиками в Павлограде. Наркоторговцы создали сеть по закладкам наркотиков – метадона, опия и метамфетамина.Кроме этого, Первиз Джаббаров по кличке Петя уже проходил обвиняемым в Павлоградском суде по ст. ч. 1 с. 263 и ч.1 ст. 122 – незаконное хранение оружия и умышленные телесные повреждения средней тяжести. Его подельник по кличке Сысой, также привлекался за хранение оружия и неоднократные кражи.Однако до поры это сходило с рук наркоторговцам – наркодилеров Петю, Сысоя и Арзумана, по мнению полицейских, явно крышевал кто-то из силовиков. Дело в том, что оперативные действия в отношении троицы наркодилеров кто-то тормозил – их дела "пропадали" в прокуратуре и судах.Кто опекал бизнес бандитов в Павлограде, стало ясно уже в тот же день.Изъяв записи с камер видеонаблюдения с места избиения, а также из заведения, где отдыхали бандиты, полицейские с удивлением обнаружили, что вместе с наркоторговцами-бандитами в ночном клубе "Йогурт" за одним столом тусили сотрудники местного отдела СБУ. Более того, в тот же вечер они вместе избили еще и других других людей (но об этом чуть ниже).Полицейские идентифицировали тех, кто, проводил время с бандитами и помогал им бить людей – офицеров СБУ Андрея Воробьева, Александра Библого, Алексея Сухого и Владислава Дикопольского.На видео, которым располагает "Страна", все эти офицеры по приятельски общаются с бандитами.В ту же ночь, бандиты со своими знакомыми из СБУ умудрились избить возле "Йогурта" еще двоих людей.На этот раз – полицейских. Эта драка также была запечатлена видеокамерами.Двое сотрудников отдела судебной экспертизы местного отделения полиции Иван Сафоник и Дмитрий Левченко были избиты сводным "отрядом" хулиганов и "чекистов" за то, что полицейские якобы помешали парковаться у ночного клуба белому джипу "Ниссан-Кашкай" с госномерами АН3360СХ, на котором разъезжали сотрудники СБУ.Впрочем, полицейские, явно побоявшись СБУшников, не стали писать заявление об избиении.После внесения факта избиения Сергея Вязовиченко и его товарищей в Единый реестр досудебных расследований под номером 12018040370001265, история получает новый оборот – внезапно УСБУ Павлограда начинает десятидневную проверку "соблюдения условий режима секретности" в Павлоградском городском отделе полиции.Интересно, что офицеры СБУ, тусившие с бандитами в ночном клубе "Йогурт", по "странному" стечению обстоятельств служат как раз в отделе секретности УСБУ Павлограда. А при проведении проверки сотрудники СБУ больше всего проявляют интерес к оперативном материалам расследования избиения Сергея Вязовиченко.Начальник Павлоградской полиции Виктор Рыбак написал рапорт о давлении (документ находится в распоряжении редакции), которое оказывает на него СБУ, своему непосредственному начальнику генералу Виталию Глуховере (тогда - главе областного управления Нацполиции).Однако, это не возымело действие.По итогу, из оперативных материалов по факту избиения Сергея Вязовиченко исчезают все упоминания об участии сотрудников СБУ. Видеозаписи из оперативных материалов полицейского расследования тоже пропадают.Впрочем, не все – одну из записей получает редакция "Страны" (она опубликована выше).К сожалению, комментарии от Виктора Рыбака и Виталия Глуховери получить "Стране" не удалось – первый находится в отпуске, второго сняли с должности месяц назад.В пресс-службе Павлоградской полиции "Стране" рассказали, что суд над хулиганами, избившими Сергея Вязовиченко почти завершился. Подозреваемых Первиза Джаббарова, Сергея Сусоева и Арзумана Ахмедова задержали и поместили в СИЗО спустя две недели после драки.О подельниках бандитов – офицерах СБУ в пресс-службе говорить отказались, сославшись на отсутствие упоминаний о них в судебном производстве и материалах полицейского расследования.Однако неофициально подтвердили, что информация по участию СБУшников в деле действительно имелась, но затем исчезла.

По ссылочке можно ознакомиться и с видео.

- У кого то есть сомнения, кто стоит за организованным криминалом?

- И кто им из московии управляет? По факту уже вся Украина возвращена в домайдановское состояние:По ссылочке можно ознакомиться и с видео.- У кого то есть сомнения, кто стоит за организованным криминалом?- И кто им из московии управляет? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7089 З нами з: 20.09.12 Подякував: 652 раз. Подякували: 842 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 жов, 2019 14:35 Kudrjavuy

Звичайне тупе агресивне бидло ... Що бандити , що СБУ ... Що поліція ... Puente Повідомлень: 1892 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 254 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4241424242434244 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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