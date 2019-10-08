Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В 2018 году Нафтогаз продолжал выполнять специальные обязанности (далее – ПСО) относительно закупки природного газа собственной добычи у Укргазвыдобування и Чорноморнафтогаза для его последующей реализации как конечным потребителям, так и определенным в ПСО региональным сбытовым компаниями для последующей перепродажи населению. Нафтогаз выполняет возложенные на него правительством специальные обязанности в полной мере, несмотря на убытки в результате выполнения таких обязанностей и накопление долгов за газ значительной частью этих контрагентов. В целом от продажи и поставок природного газа всем категориям потребителей Нафтогаз получил прибыль в размере почти 5,1 млрд грн. При этом продажа и поставки природного газа на условиях ПСО принесли компании убыток в размере почти 2,9 млрд грн.
mephala написав: 1) не вказано по якій ціни нафтогаз викуповує газ в буровиків та по якій продає облгазам для населення. це перша маніпуляція.
2) вже пропонував і запропоную ще раз - відра в руки і бігом носити собі до хати якщо не бажаємо платити трансгазу за транспортування по магістралям та зберігання в ПСГ. Також ще є ГРМ яка висить на облгазах - не хочемо їм платити то також марш з відрами по газ.
Питання насправді не в цій конкретиці . А в загальному - Ви , наприклад , вірите , що всі наші газовики правильно рахують ціну ? От мені не віриться в принципі . Ніхто у нас ніде не рахують правильно . Підходи такі . Хіба що змушені - якщо є реальна конкуренція . У монополіста ?? Затратна калькуляція - та й усе ... Що хочеш нарахуєш .
Kudrjavuy написав:mephala Зима на носу? А "дровишками" будут немцы или Амеры торговать, ведь свои шахты сознательено банкротятся:
На Донбассе бунтуют голодные горняки: работа трех шахт парализована Екатерина Любавина | 09 октября 2019 в 09:00 http://avdeevka.city/news/view/na-donba ... mpaign=rss На Донбассе остановлена работа шахт «Горная» ГП «Первомайскуголь» и «Новодружеская» ОАО «Лисичанскуголь», также частично приостановлена работа шахты им. Капустина в городе Привольнянске - горняки требуют выплаты задолженности по заработной плате.
Горняки шахты «Горная» уже вчера отказались спускаться в забой - они написали заявления, что не в силах - ни физических, ни моральных - работать на пустой желудок, сообщил журналистам председатель первичной ячейки шахты «Горная» Независимого профсоюза горняков Украины Виктор Видишь .
По словам Виктора видишь, горняки не получали зарплату с июня, поэтому долг перед шахтерами составляет уже 3,5 месяца.
«Люди уже исчерпали все запасы - шахтеры приходят на работу голодными, они не могут взять с собой тормозки, у них нет денег даже на еду, - рассказал Виктор Видишь. - Им уже даже отказывают в магазинах - по городу в магазинах висят объявления: "Шахтерам в долг не даем". Голодают их семьи, шахтеры на работе теряют сознание от голода. Поэтому они приняли такое решение, написали заявления, что не могут работать, пока им не будет выплачена зарплата. Сейчас добыча угля полностью остановлена, шахта работает в режиме жизнеобеспечения ».
Профсоюзный лидер заявил, что горняки будут ждать заседания Кабмина, которое должно произойти в среду - на заседании будет рассматриваться вопрос о выделении 1 миллиарда гривен на зарплату шахтерам государственных угольных предприятий. Если деньги шахтерам не выделят, они поедут в Киев.
«Мы ожидаем, что правительство примет решение о выплате зарплаты горнякам, - говорит Виктор Видишь. - Если такого решения не будет, мы планируем в пятницу выехать в Киев, будем там проводить акции протеста. Мы уже обсуждали этот вопрос с горняками "Селидовуголь", "Красноармейскуголь", "Лисичанскуголь". Шахтеры везде голодные, они готовы отправиться в Киев ».
Также сегодня утром отказались спускаться в забой горняки шахты «Новодружеская» ОАО «Лисичанскуголь», рассказал ИА «Вовремя» председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
«Сегодня остановилась шахта" Новодружеская ", горняки начали забастовку в стихийном режиме, - рассказал профсоюзный лидер. - во вторую смену будет остановлена работа шахты им. Капустина ОАО «Лисичанскуголь». Горняки требуют выплаты долгов по заработной плате. У людей кончилось терпение ».
Михаил Волынец сообщил, что задолженность по зарплате на ОАО «Лисичанскуголь» составляет 120 млн гривен.
Дивлюся звіт. Шахта новодружеская за 2018 рік добула 8 165 тонн вугілля. Вони нікуя не робили, за що їм гроші платити? За те що просто табелю вали вихід на роботу? А може ідіть в опу кудрявий і ко?
В Павлограде Днепропетровской области завершается судебный процесс над тремя местными бандитами, которые год назад жестоко избили троих местных жителей.
Бить людей бандитам помогали сотрудники городского управления СБУ Павлограда. Однако они из материала дела странным образом исчезли.
В то время, редакция "Страны" располагает видеозаписями драки и материалами расследования этого преступления, которые указывают вину СБУшников.
Избиение в ночном клубе
Фабула преступления незамысловата.
Троих жителей Павлограда – 30-летнего Сергея Вязовиченко, 31-летнего Антона Антонцева и 32-летнего Евгения Самитова ночью 2 июня 2018 года жестоко избили в центре города трое местных бандитов – 30-летний Первиз Джаббаров, 37-летний Сергей Сусоев и 29-летний Арзуман Ахмедов.
В результате избиения, дизайнеру Сергею Вязовиченко проламывают голову, ломают кости основания черепа, а лицо превращают в кровавую кашу. Получают сильные побои и его друзья. Вязовиченко выживает и долго лечится в больнице.
В ту же ночь врачи больницы, в которую привезли без сознания Сергея Вязовиченко, извещают об избитом пациенте полицию.
В Павлоградской полиции 2 июня открывают уголовное производство по факту избиения и быстро находят виновников.
Ранее судимые Первиз Джаббаров по кличке "Петя", Сергей Сусоев по кличке "Сысой" и их младший подельник Арзуман Ахмедов уже не раз попадали в поле зрения павлоградской полиции и их лица быстро идентифицируют на изъятых уличных видеозаписях.
По оперативной информации, "Петя", "Сысой" и Арзуман наладили масштабную оптово-розничную торговлю наркотиками в Павлограде. Наркоторговцы создали сеть по закладкам наркотиков – метадона, опия и метамфетамина.
Кроме этого, Первиз Джаббаров по кличке Петя уже проходил обвиняемым в Павлоградском суде по ст. ч. 1 с. 263 и ч.1 ст. 122 – незаконное хранение оружия и умышленные телесные повреждения средней тяжести. Его подельник по кличке Сысой, также привлекался за хранение оружия и неоднократные кражи.
Однако до поры это сходило с рук наркоторговцам – наркодилеров Петю, Сысоя и Арзумана, по мнению полицейских, явно крышевал кто-то из силовиков. Дело в том, что оперативные действия в отношении троицы наркодилеров кто-то тормозил – их дела "пропадали" в прокуратуре и судах.
Кто опекал бизнес бандитов в Павлограде, стало ясно уже в тот же день.
Изъяв записи с камер видеонаблюдения с места избиения, а также из заведения, где отдыхали бандиты, полицейские с удивлением обнаружили, что вместе с наркоторговцами-бандитами в ночном клубе "Йогурт" за одним столом тусили сотрудники местного отдела СБУ. Более того, в тот же вечер они вместе избили еще и других других людей (но об этом чуть ниже).
Полицейские идентифицировали тех, кто, проводил время с бандитами и помогал им бить людей – офицеров СБУ Андрея Воробьева, Александра Библого, Алексея Сухого и Владислава Дикопольского.
На видео, которым располагает "Страна", все эти офицеры по приятельски общаются с бандитами.
В ту же ночь, бандиты со своими знакомыми из СБУ умудрились избить возле "Йогурта" еще двоих людей.
На этот раз – полицейских. Эта драка также была запечатлена видеокамерами.
Двое сотрудников отдела судебной экспертизы местного отделения полиции Иван Сафоник и Дмитрий Левченко были избиты сводным "отрядом" хулиганов и "чекистов" за то, что полицейские якобы помешали парковаться у ночного клуба белому джипу "Ниссан-Кашкай" с госномерами АН3360СХ, на котором разъезжали сотрудники СБУ.
Впрочем, полицейские, явно побоявшись СБУшников, не стали писать заявление об избиении.
После внесения факта избиения Сергея Вязовиченко и его товарищей в Единый реестр досудебных расследований под номером 12018040370001265, история получает новый оборот – внезапно УСБУ Павлограда начинает десятидневную проверку "соблюдения условий режима секретности" в Павлоградском городском отделе полиции.
Интересно, что офицеры СБУ, тусившие с бандитами в ночном клубе "Йогурт", по "странному" стечению обстоятельств служат как раз в отделе секретности УСБУ Павлограда. А при проведении проверки сотрудники СБУ больше всего проявляют интерес к оперативном материалам расследования избиения Сергея Вязовиченко.
Начальник Павлоградской полиции Виктор Рыбак написал рапорт о давлении (документ находится в распоряжении редакции), которое оказывает на него СБУ, своему непосредственному начальнику генералу Виталию Глуховере (тогда - главе областного управления Нацполиции).
Однако, это не возымело действие.
По итогу, из оперативных материалов по факту избиения Сергея Вязовиченко исчезают все упоминания об участии сотрудников СБУ. Видеозаписи из оперативных материалов полицейского расследования тоже пропадают.
Впрочем, не все – одну из записей получает редакция "Страны" (она опубликована выше).
К сожалению, комментарии от Виктора Рыбака и Виталия Глуховери получить "Стране" не удалось – первый находится в отпуске, второго сняли с должности месяц назад.
В пресс-службе Павлоградской полиции "Стране" рассказали, что суд над хулиганами, избившими Сергея Вязовиченко почти завершился. Подозреваемых Первиза Джаббарова, Сергея Сусоева и Арзумана Ахмедова задержали и поместили в СИЗО спустя две недели после драки.
О подельниках бандитов – офицерах СБУ в пресс-службе говорить отказались, сославшись на отсутствие упоминаний о них в судебном производстве и материалах полицейского расследования.
Однако неофициально подтвердили, что информация по участию СБУшников в деле действительно имелась, но затем исчезла.
По ссылочке можно ознакомиться и с видео. - У кого то есть сомнения, кто стоит за организованным криминалом? - И кто им из московии управляет?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.