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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4242424342444245
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:32

  19yuriy91 написав:да с такими керманичами, которые имеют страну с 1991, никакие російскі троллі не нужны.
"ещё пару таких родственников - и накуй те враги"

А это я бы назвал официальным апогеем царювальников:
09.10.19 16:02 Апаршин анонсирует "очень непопулярные решения" в сфере оборонной промышленности
https://censor.net.ua/news/3153010/apar ... shlennosti
Половина предприятий оборонного комплекса уже никогда не сможет выпускать продукцию оборонного назначения - поэтому придется принимать "очень непопулярные решения".

Приватизируют - украинцам тяжелее дубинки больше ни какое оружие не доступно.
- Покупать только за валюту и только в США, с их благоволения. А такие вещи, как ЯО - это что-то из ряда вон выходящее - ну и что, что война?
Царювальники уже свои 100 карбованців вывели, в худшем случае в офшор.
- А проданная пустыня, вернее степь(если быть корректным) ни кому не нужна, а кому нужна - уже скупил.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:45

  Первый написав:Ще раз. Добули 600 тонн вугілля за місяць. За що шахті платити зарплату? За нікуя не робили? Нікуя не робили - нікуя не заробили. Проте нарахували собі мільйони. Сорян. Так на шахтах не буває.

Зи. Оце тебе порвало:-) осінній авітаміноз мабуть. Бережи себе кудрявий. Бережи:-)

Батенька, пилюльку и поскорее:
- Это результат вывода оборотных средств горного производства 5 летней давности.
Или по иному, для селян:
- когда уголь шел - он шел задарма, даже за него не расплачивались (как пример приводилась шахта Краснолиманская)
- лавы доели, оборудование кончилось - и что далее?
Я экономику горного производства Вам расписывал: что бы сегодня шахта давала уголь - пять лет назад её нельзя было грабить. А о том, что бы "была шахта" - нужно было думать 30 лет назад и вкладывать миллиарды долларов, а не языков и мнений "колядныков".
- Каждый завод - есть национальное достояние.
- Каждая шахта - есть национальное достояние.
- Каждая тысяча рабов - углекопов в шахтах - это по факту есть рабы государства(они и иным Законам официально подчиняются - это не гражданская промышленность).

Пока есть шахты - есть металлургия, энергетика, углехимия, машиностроение, высокоточное машиностроение, ....- бытовое топливо в конце концов.

- По этапу "Украина" - уже не просто "банановая рыспублика", картошку, лук и ту ввозит.
- пакращувачей с лопатой в поле учиться, что откуда и где берётся учиться.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:56

Воры и барыги улучшать своё самочувствие.
Им "вишенка на торте" "Укрспирт"
Пока население на фронте они:
До конца года в Украине могут разрешить приватизацию предприятий Укрспирта
15:59, сегодня https://strana.ua/news/226761-sovetnik- ... pirta.html
Законопроект о демонополизации спиртовой отрасли могут принять до конца 2019 года, считает новоназначенный советник министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины на общественных началах Сергей Блескун. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"В пятницу в ходе "круглого стола" стартует проект по демонополизаци спиртовой отрасли. Уже к концу года может быть принят закон о демонополизации спиртовой отрасли. Законопроект уже разработан", - сказал он на брифинге в Кабинете министров в среду.

По данным Блескуна, государство недополучает от спиртовой отрасли 4,6 млрд гривен ежегодно.

"Мы спрашиваем у покупателей спирта, сколько вам понадобится времени, чтобы построить спиртзавод. Говорят: полтора-два года. Если сегодня им разрешить, то через полтора-два года у них будет свой спирт, чтобы заработали частные спиртзаводы", - сказал он.

Госпредприятие "Укрспирт" - крупный производитель спирта и спиртосодержащей продукции в Украине. До настоящего времени подчинялось Министерству аграрной политики и продовольствия. Общая производственная мощность ГП - более 36 млн дал в год. Его работу обеспечивает 41 производственная площадка.


"За чем корову кормить?
_ Её нужно доить!
- А так взял и продал - целую неделю можно водку пить!"
(или содержать бюджет таких государств, как Болгария, Венгрия,...)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 16:08

А это новое напоминание о "Будапештском меморандуме":
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2 ... sirii.html

Курды, что были единственными и полными союзниками США в войне с российской мусульманской шовинистической пропагандой(ИГИЛ) отданы на растерзание своим извечным противникам:
- Тяжелые для Мира грядут времена. А мы имеем внутреннего Врага форсирующими темпами уничтожающим саму возможность восстановления Украины.(в том числе и оборонки)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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