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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4242424342444245 Додано: Сер 09 жов, 2019 15:32 19yuriy91 написав: да с такими керманичами, которые имеют страну с 1991, никакие російскі троллі не нужны.

"ещё пару таких родственников - и накуй те враги" да с такими керманичами, которые имеют страну с 1991, никакие російскі троллі не нужны."ещё пару таких родственников - и накуй те враги"

А это я бы назвал официальным апогеем царювальников:

09.10.19 16:02 Апаршин анонсирует "очень непопулярные решения" в сфере оборонной промышленности

https://censor.net.ua/news/3153010/apar ... shlennosti

Половина предприятий оборонного комплекса уже никогда не сможет выпускать продукцию оборонного назначения - поэтому придется принимать "очень непопулярные решения". Половина предприятий оборонного комплекса уже никогда не сможет выпускать продукцию оборонного назначения - поэтому придется принимать "очень непопулярные решения".

Приватизируют - украинцам тяжелее дубинки больше ни какое оружие не доступно.

- Покупать только за валюту и только в США, с их благоволения. А такие вещи, как ЯО - это что-то из ряда вон выходящее - ну и что, что война?

Царювальники уже свои 100 карбованців вывели, в худшем случае в офшор.

- А проданная пустыня, вернее степь(если быть корректным) ни кому не нужна, а кому нужна - уже скупил. А это я бы назвал официальным апогеем царювальников:Приватизируют - украинцам тяжелее дубинки больше ни какое оружие не доступно.- Покупать только за валюту и только в США, с их благоволения. А такие вещи, как ЯО - это что-то из ряда вон выходящее - ну и что, что война?Царювальники уже свои 100 карбованців вывели, в худшем случае в офшор.- А проданная пустыня, вернее степь(если быть корректным) ни кому не нужна, а кому нужна - уже скупил. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7095 З нами з: 20.09.12 Подякував: 652 раз. Подякували: 842 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 жов, 2019 15:45 Первый написав: Ще раз. Добули 600 тонн вугілля за місяць. За що шахті платити зарплату? За нікуя не робили? Нікуя не робили - нікуя не заробили. Проте нарахували собі мільйони. Сорян. Так на шахтах не буває.



Зи. Оце тебе порвало:-) осінній авітаміноз мабуть. Бережи себе кудрявий. Бережи:-) Ще раз. Добули 600 тонн вугілля за місяць. За що шахті платити зарплату? За нікуя не робили? Нікуя не робили - нікуя не заробили. Проте нарахували собі мільйони. Сорян. Так на шахтах не буває.Зи. Оце тебе порвало:-) осінній авітаміноз мабуть. Бережи себе кудрявий. Бережи:-)

Батенька, пилюльку и поскорее:

- Это результат вывода оборотных средств горного производства 5 летней давности.

Или по иному, для селян:

- когда уголь шел - он шел задарма, даже за него не расплачивались (как пример приводилась шахта Краснолиманская)

- лавы доели, оборудование кончилось - и что далее?

Я экономику горного производства Вам расписывал: что бы сегодня шахта давала уголь - пять лет назад её нельзя было грабить. А о том, что бы "была шахта" - нужно было думать 30 лет назад и вкладывать миллиарды долларов, а не языков и мнений "колядныков".

- Каждый завод - есть национальное достояние.

- Каждая шахта - есть национальное достояние.

- Каждая тысяча рабов - углекопов в шахтах - это по факту есть рабы государства(они и иным Законам официально подчиняются - это не гражданская промышленность).



Пока есть шахты - есть металлургия, энергетика, углехимия, машиностроение, высокоточное машиностроение, ....- бытовое топливо в конце концов.



- По этапу "Украина" - уже не просто "банановая рыспублика", картошку, лук и ту ввозит.

- пакращувачей с лопатой в поле учиться, что откуда и где берётся учиться. Батенька, пилюльку и поскорее:- Это результат вывода оборотных средств горного производства 5 летней давности.Или по иному, для селян:- когда уголь шел - он шел задарма, даже за него не расплачивались (как пример приводилась шахта Краснолиманская)- лавы доели, оборудование кончилось - и что далее?Я экономику горного производства Вам расписывал: что бы сегодня шахта давала уголь - пять лет назад её нельзя было грабить. А о том, что бы "была шахта" - нужно было думать 30 лет назад и вкладывать миллиарды долларов, а не языков и мнений "колядныков".- Каждый завод - есть национальное достояние.- Каждая шахта - есть национальное достояние.- Каждая тысяча рабов - углекопов в шахтах - это по факту есть рабы государства(они и иным Законам официально подчиняются - это не гражданская промышленность).Пока есть шахты - есть металлургия, энергетика, углехимия, машиностроение, высокоточное машиностроение, ....- бытовое топливо в конце концов.- По этапу "Украина" - уже не просто "банановая рыспублика", картошку, лук и ту ввозит.- пакращувачей с лопатой в поле учиться, что откуда и где берётся учиться. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7095 З нами з: 20.09.12 Подякував: 652 раз. Подякували: 842 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 жов, 2019 15:56

Им "вишенка на торте" "Укрспирт"

Пока население на фронте они:



15:59, сегодня https://strana.ua/news/226761-sovetnik- ... pirta.html

Законопроект о демонополизации спиртовой отрасли могут принять до конца 2019 года, считает новоназначенный советник министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины на общественных началах Сергей Блескун. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".



"В пятницу в ходе "круглого стола" стартует проект по демонополизаци спиртовой отрасли. Уже к концу года может быть принят закон о демонополизации спиртовой отрасли. Законопроект уже разработан", - сказал он на брифинге в Кабинете министров в среду.



По данным Блескуна, государство недополучает от спиртовой отрасли 4,6 млрд гривен ежегодно.



"Мы спрашиваем у покупателей спирта, сколько вам понадобится времени, чтобы построить спиртзавод. Говорят: полтора-два года. Если сегодня им разрешить, то через полтора-два года у них будет свой спирт, чтобы заработали частные спиртзаводы", - сказал он.



Госпредприятие "Укрспирт" - крупный производитель спирта и спиртосодержащей продукции в Украине. До настоящего времени подчинялось Министерству аграрной политики и продовольствия. Общая производственная мощность ГП - более 36 млн дал в год. Его работу обеспечивает 41 производственная площадка. До конца года в Украине могут разрешить приватизацию предприятий Укрспирта15:59, сегодняЗаконопроект о демонополизации спиртовой отрасли могут принять до конца 2019 года, считает новоназначенный советник министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины на общественных началах Сергей Блескун. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина"."В пятницу в ходе "круглого стола" стартует проект по демонополизаци спиртовой отрасли. Уже к концу года может быть принят закон о демонополизации спиртовой отрасли. Законопроект уже разработан", - сказал он на брифинге в Кабинете министров в среду.По данным Блескуна, государство недополучает от спиртовой отрасли 4,6 млрд гривен ежегодно."Мы спрашиваем у покупателей спирта, сколько вам понадобится времени, чтобы построить спиртзавод. Говорят: полтора-два года. Если сегодня им разрешить, то через полтора-два года у них будет свой спирт, чтобы заработали частные спиртзаводы", - сказал он.Госпредприятие "Укрспирт" - крупный производитель спирта и спиртосодержащей продукции в Украине. До настоящего времени подчинялось Министерству аграрной политики и продовольствия. Общая производственная мощность ГП - более 36 млн дал в год. Его работу обеспечивает 41 производственная площадка.



"За чем корову кормить?

_ Её нужно доить!

- А так взял и продал - целую неделю можно водку пить!"

(или содержать бюджет таких государств, как Болгария, Венгрия,...) Воры и барыги улучшать своё самочувствие.Им "вишенка на торте" "Укрспирт"Пока население на фронте они:(или содержать бюджет таких государств, как Болгария, Венгрия,...) Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7095 З нами з: 20.09.12 Подякував: 652 раз. Подякували: 842 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 жов, 2019 16:08

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2 ... sirii.html



Курды, что были единственными и полными союзниками США в войне с российской мусульманской шовинистической пропагандой(ИГИЛ) отданы на растерзание своим извечным противникам:

- Тяжелые для Мира грядут времена. А мы имеем внутреннего Врага форсирующими темпами уничтожающим саму возможность восстановления Украины.(в том числе и оборонки) А это новое напоминание о "Будапештском меморандуме":Курды, что были единственными и полными союзниками США в войне с российской мусульманской шовинистической пропагандой(ИГИЛ) отданы на растерзание своим извечным противникам:- Тяжелые для Мира грядут времена. А мы имеем внутреннего Врага форсирующими темпами уничтожающим саму возможность восстановления Украины.(в том числе и оборонки) Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7095 З нами з: 20.09.12 Подякував: 652 раз. Подякували: 842 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4242424342444245 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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