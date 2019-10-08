Зеленський під час візиту до США за посередництва Богдана зустрічався з мафіозі, який намагається забрати заарештовані гроші Януковича, - ЗМІвівторок, 8 жовтень 2019, 19:47Зразу кілька впливових ЗМІ повідомили про зустріч вищого керівництва України у Нью-Йорку з відомим кримінальним авторитетом одеського походження, котрий має міцні зв'язки з московськими ОЗУПід час візиту до США президент України Володимир Зеленський зустрічався з одіозним бізнесменом українського походження Семом Кисліним, який претендує на заарештовані активи Януковича. Про це повідомляє російське видання розслідувань «the Insider», - , зазначають Патріоти України.Всього було дві зустрічі: перша відбулася в рамках спілкування Зеленського з представниками єврейських організацій США, а друга у більш вузькому колі, за посередництва голови Офісу президента Андрія Богдана, наголошують росіяни.Перша пам'ятна зустріч пройшла 25 вересня в готелі, а друга - в сусідній будівлі, ресторані «Російська чайна». За деякими даними сам Зеленський участовал тільки в першій зустрічі, тоді як на другу, неофіційну, його представляв глава Офісу президента Андрій Богдан.Кіслін в оточенні своєї охорони після зустрічі з Зеленським«Сем Кислін зводив людей, говорив, тобі треба поговорити з тим-то, а тобі з тим-то, мої пропозиції слід надсилати такого-то людині», - прокоментував зустріч джерело одного з американських видань.ур** Одеси Сема (Семена) Кисліна ФБР пов'язує з покійним Іваньковим (Япончиком) з московськими бандитами - Солнцевська ОЗУ і братами Михайлом і Львом Чорними (Ізмайлівська ОЗУ). Так, його ім'я звучало на суді проти Олега Дерипаски в Лондоні. Крім того, Кислін відомий як соратник адвоката Трампа Руді Джуліані, який тепер є радником Дональда Трампа.Рослідувачі вважають, що через Зеленського він розраховує повернути свої активи, які були арештовані в Україні під час антикорупційних розслідувань.Зазначається, що візаві Зеленського Кислін спонсорує Рудольфа Джуліані – адвоката Дональда Трампа, а також пов’язаний з українськими і російськими ОЗУ. Не останню роль Кислін зіграв у «телефонному скандалі», який може призвести до імпічменту Трампа. Конгрес США навіть викликав його для дачі показів разом з Львом Парнасом та Ігорем Фруманом. Їх підозрюють в організації зустрічі Джуліані з високопосадовцями ГПУ для початку розслідування проти сина Джо Байдена.За даними видання, Кислін визнає, що саме він переконав Джуліані порадити Трампу розкрутити історію про корупцію в Україні. Можливим мотивом одіозного бізнесмена є отримання заарештованих грошей Януковича за допомогою впливових покровителів у оточенні Трампа.У 2014 році Кислін за $8 млн купив кіпрську компанію Opalcore Ltd, яка володіла цінними паперами у розмірі $20 млн. Проте ці активи були заморожені за рішенням суду у справі про гроші Януковича.Зазначається, що доки Петро Порошенко був при владі, Кислін не проявляв ініціативу. Однак тепер він налагодив зв’язок із Зеленським по лінії української діаспори. У серпні 2019 року бізнесмен навіть приїхав в Україну, де позиціонував себе як борця з корупцією і особисто з Порошенком.