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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4242424342444245>
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 14:35

Kudrjavuy
Звичайне тупе агресивне бидло ... Що бандити , що СБУ ... Що поліція ...
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:10

Політичні дискусії

Kudrjavuy написав:
  Первый написав:Дивлюся звіт. Шахта новодружеская за 2018 рік добула 8 165 тонн вугілля. Вони нікуя не робили, за що їм гроші платити? За те що просто табелю вали вихід на роботу? А може ідіть в опу кудрявий і ко?

Вы витаминку скушайте!
Голова работать начнёт - я уже десятки страниц расписал
- почему?
- Кто и за чем банкротит шахты?
- Чей гешефт?
- И кто их по остаточной стоимости с голодными рабами уже приватизировал(купил)?
- кем и что делается на "шахте" и где девается уголь и средства?
- У кого придётся сосать?
- И за какие деньги и почему?
- Чей с этого гешефт?
Откуда берётся электроэнергия, метал, химия, тепло, .... ?
Пилюльку батенька, скушайте пилюльку! Или со взрослыми дядями не встрявайте в разговор, а лучше слушайте и учитесь.


Ще раз. Добули 600 тонн вугілля за місяць. За що шахті платити зарплату? За нікуя не робили? Нікуя не робили - нікуя не заробили. Проте нарахували собі мільйони. Сорян. Так на шахтах не буває.

Зи. Оце тебе порвало:-) осінній авітаміноз мабуть. Бережи себе кудрявий. Бережи:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:12

  Kudrjavuy написав:
  Первый написав:Дивлюся звіт. Шахта новодружеская за 2018 рік добула 8 165 тонн вугілля. Вони нікуя не робили, за що їм гроші платити? За те що просто табелю вали вихід на роботу? А може ідіть в опу кудрявий і ко?

Вы витаминку скушайте!
Голова работать начнёт - я уже десятки страниц расписал
- почему?
- Кто и за чем банкротит шахты?
- Чей гешефт?
- И кто их по остаточной стоимости с голодными рабами уже приватизировал(купил)?
- кем и что делается на "шахте" и где девается уголь и средства?
- У кого придётся сосать?
- И за какие деньги и почему?
- Чей с этого гешефт?
Откуда берётся электроэнергия, метал, химия, тепло, .... ?
Пилюльку батенька, скушайте пилюльку! Или со взрослыми дядями не встрявайте в разговор, а лучше слушайте и учитесь.

А в сущности он прав. Основная причина драмы на Донбассе - советский менталитет шахтеров. Когда его Величество рабочий класс за 6 часов от спуска в шахту до подъема на гора (из которых пару часов мог занимать путь до рабочей лавы), работая в нечеловеческих условиях, получал 500-600 советских рублей (1500 долларов в теперешних ценах по номиналу). Плюс путевки в санатории/пенсию в 50 лет/возможность покупки машины в особой очереди. Да силикоз, да до 200 погибших в шахтах ежегодно только на Донбассе, но деньги и статус, не взирая на экономические показатели РАБОТЫ - добычу и ее себестоимость. СССР мог себе такое позволить, постсоветские страны - нет.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 16:16

  Puente написав:
  mephala написав:
1) не вказано по якій ціни нафтогаз викуповує газ в буровиків та по якій продає облгазам для населення. це перша маніпуляція.

2) вже пропонував і запропоную ще раз - відра в руки і бігом носити собі до хати якщо не бажаємо платити трансгазу за транспортування по магістралям та зберігання в ПСГ. Також ще є ГРМ яка висить на облгазах - не хочемо їм платити то також марш з відрами по газ.


Питання насправді не в цій конкретиці .


Да кому вы верите - он же играет в наперстки! Всю конкретику я дал сразу же, не дожидаясь троллинга.

1) Нет никакой разницы, по какой цене материнская компания Нефтегаз выкупает у своей дочерней компании Укргаздобыча ресурс. Это всего лишь внутригруппые расчеты - перекладывание денег из одного кармана пиджака в другой. Значение имеет только себестоимость добычи и доставки, кто бы ее себе в расходы не ставил - материнская компания, или дочерняя.

2) Собственно, поэтому я и дал 2 расчета - валовой себестоимости, включающей извлечение, и полной себестоимости, включающей извлечение, передачу потребителю и накладные расходы. Пусть не ленится и посмотрит детализацию расчетов в отчетности УГД. На которую я, к слову, и ссылку оставил... В общем, сделал все, что нужно было и даже больше!
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 16:59

Re: Політичні дискусії

Ітогі подвєдьом. 2019-10-09

1) Зеленский устраивает "марафон" для СМИ в Kyiv Food Market
Шаурма будет или нет.

2) Труба отметил, что на сегодняшний день ГБР не готовит подозрение Порошенко на по одному из уголовных производств, по которому он был допрошен или будет допрашиваться в качестве свидетеля

Парубий по делу о событиях в Одессе 2 мая 2014 года фигурирует как свидетель и еще не допрашивался – директор ГБР

Труба объяснил отсутствие дел на Портнова
ГБР ждет разъяснений суда по процедуре открытия производства в отношении Портнова, говорит Труба

Ну кто бы сомневался, это не Порошенко, не Парубий и не Пашинский

3) Министр обороны назвал формулу Штайнмайера "медийным продуктом"
Андрей Загороднюк сообщил, что "это вербальная формула, потому что ее нигде написанной нет, является медийным продуктом".

Говорил же, как ранее был в РФ "План Путина".
Тогда что Украина должна закрепить законодательно, если нигде это не было написано ? Если так, то это огромная ловушка для Украина и даёт повод РФ каждый утверждать "вы же сами это приняли законодательно"

Еще один облсовет против формулы Штайнмайера
Депутаты Черновицкого областного совета направили президенту Зеленскому и парламенту обращение.


4) У Зеленского объяснили целесообразность сокращения состава Рады
На основе данных справочника Стеля

5) Правительство в ближайшее время не планирует повышать тарифы, но, по словам Гончарука, такое решение принимает не только Кабмин.

Ну да, ну да
Столичные власти обещают, что до конца года тарифы не вырастут. А с нового года Киевтеплоэнерго инициирует повышение на 30%.

6) За девять месяцев текущего года ПриватБанк заработал 27,4 млрд грн, тогда как за аналогичный период прошлого года - 5,4 млрд грн.
Такой жирный кусок и мимо Бени. Само собой, что Беня будет пытаться вернуть себе ПриватБанк и методы не важны.

7) В Украине отменят трудовые книжки и запустят их электронные аналоги: как это будет работать
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 09 жов, 2019 17:23, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 17:17

На Зе.
наезжает не только Беня, - но и царь.
Все вспомнили о активах:
Зеленський під час візиту до США за посередництва Богдана зустрічався з мафіозі, який намагається забрати заарештовані гроші Януковича, - ЗМІ
вівторок, 8 жовтень 2019, 19:47
https://patrioty.org.ua/blogs/zelenskyi ... 98488.html
Зразу кілька впливових ЗМІ повідомили про зустріч вищого керівництва України у Нью-Йорку з відомим кримінальним авторитетом одеського походження, котрий має міцні зв'язки з московськими ОЗУ

Під час візиту до США президент України Володимир Зеленський зустрічався з одіозним бізнесменом українського походження Семом Кисліним, який претендує на заарештовані активи Януковича. Про це повідомляє російське видання розслідувань «the Insider», - , зазначають Патріоти України.

Всього було дві зустрічі: перша відбулася в рамках спілкування Зеленського з представниками єврейських організацій США, а друга у більш вузькому колі, за посередництва голови Офісу президента Андрія Богдана, наголошують росіяни.

Перша пам'ятна зустріч пройшла 25 вересня в готелі, а друга - в сусідній будівлі, ресторані «Російська чайна». За деякими даними сам Зеленський участовал тільки в першій зустрічі, тоді як на другу, неофіційну, його представляв глава Офісу президента Андрій Богдан.

Кіслін в оточенні своєї охорони після зустрічі з Зеленським


«Сем Кислін зводив людей, говорив, тобі треба поговорити з тим-то, а тобі з тим-то, мої пропозиції слід надсилати такого-то людині», - прокоментував зустріч джерело одного з американських видань.
ур** Одеси Сема (Семена) Кисліна ФБР пов'язує з покійним Іваньковим (Япончиком) з московськими бандитами - Солнцевська ОЗУ і братами Михайлом і Львом Чорними (Ізмайлівська ОЗУ). Так, його ім'я звучало на суді проти Олега Дерипаски в Лондоні. Крім того, Кислін відомий як соратник адвоката Трампа Руді Джуліані, який тепер є радником Дональда Трампа.
Рослідувачі вважають, що через Зеленського він розраховує повернути свої активи, які були арештовані в Україні під час антикорупційних розслідувань.
Зазначається, що візаві Зеленського Кислін спонсорує Рудольфа Джуліані – адвоката Дональда Трампа, а також пов’язаний з українськими і російськими ОЗУ. Не останню роль Кислін зіграв у «телефонному скандалі», який може призвести до імпічменту Трампа. Конгрес США навіть викликав його для дачі показів разом з Львом Парнасом та Ігорем Фруманом. Їх підозрюють в організації зустрічі Джуліані з високопосадовцями ГПУ для початку розслідування проти сина Джо Байдена.

За даними видання, Кислін визнає, що саме він переконав Джуліані порадити Трампу розкрутити історію про корупцію в Україні. Можливим мотивом одіозного бізнесмена є отримання заарештованих грошей Януковича за допомогою впливових покровителів у оточенні Трампа.

У 2014 році Кислін за $8 млн купив кіпрську компанію Opalcore Ltd, яка володіла цінними паперами у розмірі $20 млн. Проте ці активи були заморожені за рішенням суду у справі про гроші Януковича.

Зазначається, що доки Петро Порошенко був при владі, Кислін не проявляв ініціативу. Однак тепер він налагодив зв’язок із Зеленським по лінії української діаспори. У серпні 2019 року бізнесмен навіть приїхав в Україну, де позиціонував себе як борця з корупцією і особисто з Порошенком.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 17:26

  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2019-10-09

1) Зеленский устраивает "марафон" для СМИ в Kyiv Food Market
Шаурма будет или нет.


Итоги итогов: главная новость дня для собакота (новость под номером 1) - это Kyiv Food Market...

Facepalm. На будущее - не делай больше свои дайджесты на голодный желудок :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 17:47

  zРадио написав: материнская компания Нефтегаз


Шариков, компания называется НАФТОГАЗ. На всех языках.
Дженерал Дайнемикс на русском языке не называют Генеральные Динамики …
Где ты училось, убогое?
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 17:54

  19yuriy91 написав:да с такими керманичами, которые имеют страну с 1991, никакие російскі троллі не нужны.
"ещё пару таких родственников - и накуй те враги"

:mrgreen:
А Гроші де?
https://dengi.informator.ua/2019/10/09/ ... ii-dnepra/
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 17:58

  Libo написав:
  zРадио написав: материнская компания Нефтегаз


Шариков, компания называется НАФТОГАЗ. На всех языках.
Дженерал Дайнемикс на русском языке не называют Генеральные Динамики …
Где ты училось, убогое?
:lol: :lol: :lol:


А ты вообще, судя по всему, не училось :mrgreen:

Вот тебе сайт дочерней компании Нефтегаза с украинским названием "Укргазвидобування", и ничего - в русскоязычной версии сами пишут "Укргаздобыча". Только троллям покоя нет, остальных это не сильно парит :mrgreen:

http://ugv.com.ua/ru/page/pro-kompaniu
Зображення
zРадио
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