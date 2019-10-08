Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Первый написав:Дивлюся звіт. Шахта новодружеская за 2018 рік добула 8 165 тонн вугілля. Вони нікуя не робили, за що їм гроші платити? За те що просто табелю вали вихід на роботу? А може ідіть в опу кудрявий і ко?
Вы витаминку скушайте! Голова работать начнёт - я уже десятки страниц расписал - почему? - Кто и за чем банкротит шахты? - Чей гешефт? - И кто их по остаточной стоимости с голодными рабами уже приватизировал(купил)? - кем и что делается на "шахте" и где девается уголь и средства? - У кого придётся сосать? - И за какие деньги и почему? - Чей с этого гешефт? Откуда берётся электроэнергия, метал, химия, тепло, .... ? Пилюльку батенька, скушайте пилюльку! Или со взрослыми дядями не встрявайте в разговор, а лучше слушайте и учитесь.
Ще раз. Добули 600 тонн вугілля за місяць. За що шахті платити зарплату? За нікуя не робили? Нікуя не робили - нікуя не заробили. Проте нарахували собі мільйони. Сорян. Так на шахтах не буває.
Первый написав:Дивлюся звіт. Шахта новодружеская за 2018 рік добула 8 165 тонн вугілля. Вони нікуя не робили, за що їм гроші платити? За те що просто табелю вали вихід на роботу? А може ідіть в опу кудрявий і ко?
Вы витаминку скушайте! Голова работать начнёт - я уже десятки страниц расписал - почему? - Кто и за чем банкротит шахты? - Чей гешефт? - И кто их по остаточной стоимости с голодными рабами уже приватизировал(купил)? - кем и что делается на "шахте" и где девается уголь и средства? - У кого придётся сосать? - И за какие деньги и почему? - Чей с этого гешефт? Откуда берётся электроэнергия, метал, химия, тепло, .... ? Пилюльку батенька, скушайте пилюльку! Или со взрослыми дядями не встрявайте в разговор, а лучше слушайте и учитесь.
А в сущности он прав. Основная причина драмы на Донбассе - советский менталитет шахтеров. Когда его Величество рабочий класс за 6 часов от спуска в шахту до подъема на гора (из которых пару часов мог занимать путь до рабочей лавы), работая в нечеловеческих условиях, получал 500-600 советских рублей (1500 долларов в теперешних ценах по номиналу). Плюс путевки в санатории/пенсию в 50 лет/возможность покупки машины в особой очереди. Да силикоз, да до 200 погибших в шахтах ежегодно только на Донбассе, но деньги и статус, не взирая на экономические показатели РАБОТЫ - добычу и ее себестоимость. СССР мог себе такое позволить, постсоветские страны - нет.
mephala написав: 1) не вказано по якій ціни нафтогаз викуповує газ в буровиків та по якій продає облгазам для населення. це перша маніпуляція.
2) вже пропонував і запропоную ще раз - відра в руки і бігом носити собі до хати якщо не бажаємо платити трансгазу за транспортування по магістралям та зберігання в ПСГ. Також ще є ГРМ яка висить на облгазах - не хочемо їм платити то також марш з відрами по газ.
Питання насправді не в цій конкретиці .
Да кому вы верите - он же играет в наперстки! Всю конкретику я дал сразу же, не дожидаясь троллинга.
1) Нет никакой разницы, по какой цене материнская компания Нефтегаз выкупает у своей дочерней компании Укргаздобыча ресурс. Это всего лишь внутригруппые расчеты - перекладывание денег из одного кармана пиджака в другой. Значение имеет только себестоимость добычи и доставки, кто бы ее себе в расходы не ставил - материнская компания, или дочерняя.
2) Собственно, поэтому я и дал 2 расчета - валовой себестоимости, включающей извлечение, и полной себестоимости, включающей извлечение, передачу потребителю и накладные расходы. Пусть не ленится и посмотрит детализацию расчетов в отчетности УГД. На которую я, к слову, и ссылку оставил... В общем, сделал все, что нужно было и даже больше!
Андрей Загороднюк сообщил, что "это вербальная формула, потому что ее нигде написанной нет, является медийным продуктом".
Говорил же, как ранее был в РФ "План Путина". Тогда что Украина должна закрепить законодательно, если нигде это не было написано ? Если так, то это огромная ловушка для Украина и даёт повод РФ каждый утверждать "вы же сами это приняли законодательно"
На Зе. наезжает не только Беня, - но и царь. Все вспомнили о активах:
Зеленський під час візиту до США за посередництва Богдана зустрічався з мафіозі, який намагається забрати заарештовані гроші Януковича, - ЗМІ вівторок, 8 жовтень 2019, 19:47 https://patrioty.org.ua/blogs/zelenskyi ... 98488.html Зразу кілька впливових ЗМІ повідомили про зустріч вищого керівництва України у Нью-Йорку з відомим кримінальним авторитетом одеського походження, котрий має міцні зв'язки з московськими ОЗУ
Під час візиту до США президент України Володимир Зеленський зустрічався з одіозним бізнесменом українського походження Семом Кисліним, який претендує на заарештовані активи Януковича. Про це повідомляє російське видання розслідувань «the Insider», - , зазначають Патріоти України.
Всього було дві зустрічі: перша відбулася в рамках спілкування Зеленського з представниками єврейських організацій США, а друга у більш вузькому колі, за посередництва голови Офісу президента Андрія Богдана, наголошують росіяни.
Перша пам'ятна зустріч пройшла 25 вересня в готелі, а друга - в сусідній будівлі, ресторані «Російська чайна». За деякими даними сам Зеленський участовал тільки в першій зустрічі, тоді як на другу, неофіційну, його представляв глава Офісу президента Андрій Богдан.
Кіслін в оточенні своєї охорони після зустрічі з Зеленським
«Сем Кислін зводив людей, говорив, тобі треба поговорити з тим-то, а тобі з тим-то, мої пропозиції слід надсилати такого-то людині», - прокоментував зустріч джерело одного з американських видань. ур** Одеси Сема (Семена) Кисліна ФБР пов'язує з покійним Іваньковим (Япончиком) з московськими бандитами - Солнцевська ОЗУ і братами Михайлом і Львом Чорними (Ізмайлівська ОЗУ). Так, його ім'я звучало на суді проти Олега Дерипаски в Лондоні. Крім того, Кислін відомий як соратник адвоката Трампа Руді Джуліані, який тепер є радником Дональда Трампа. Рослідувачі вважають, що через Зеленського він розраховує повернути свої активи, які були арештовані в Україні під час антикорупційних розслідувань. Зазначається, що візаві Зеленського Кислін спонсорує Рудольфа Джуліані – адвоката Дональда Трампа, а також пов’язаний з українськими і російськими ОЗУ. Не останню роль Кислін зіграв у «телефонному скандалі», який може призвести до імпічменту Трампа. Конгрес США навіть викликав його для дачі показів разом з Львом Парнасом та Ігорем Фруманом. Їх підозрюють в організації зустрічі Джуліані з високопосадовцями ГПУ для початку розслідування проти сина Джо Байдена.
За даними видання, Кислін визнає, що саме він переконав Джуліані порадити Трампу розкрутити історію про корупцію в Україні. Можливим мотивом одіозного бізнесмена є отримання заарештованих грошей Януковича за допомогою впливових покровителів у оточенні Трампа.
У 2014 році Кислін за $8 млн купив кіпрську компанію Opalcore Ltd, яка володіла цінними паперами у розмірі $20 млн. Проте ці активи були заморожені за рішенням суду у справі про гроші Януковича.
Зазначається, що доки Петро Порошенко був при владі, Кислін не проявляв ініціативу. Однак тепер він налагодив зв’язок із Зеленським по лінії української діаспори. У серпні 2019 року бізнесмен навіть приїхав в Україну, де позиціонував себе як борця з корупцією і особисто з Порошенком.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Шариков, компания называется НАФТОГАЗ. На всех языках. Дженерал Дайнемикс на русском языке не называют Генеральные Динамики … Где ты училось, убогое?
А ты вообще, судя по всему, не училось
Вот тебе сайт дочерней компании Нефтегаза с украинским названием "Укргазвидобування", и ничего - в русскоязычной версии сами пишут "Укргаздобыча". Только троллям покоя нет, остальных это не сильно парит