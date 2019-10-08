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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4242424342444245
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 18:03

Первый
Украина импортировала из России угля на 1,2 млрд долларов
[16:20 09 октября 2019 года ] http://ukrrudprom.com/news/Ukraina_impo ... larov.html

Украина в январе-сентябре 2019 года сократила импорт угля каменного и антрацита на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 14 млн 951,043 тыс. тонн, сообщает Государственная фискальная служба, пишет Интерфакс-Украина.

По данным ГФС, уголь импортирован на $2 млрд 89,492 млн, что на 4,7% меньше, чем в январе-сентябре-2018 ($2 млрд 191,755 млн).

При этом из РФ поступил уголь на $1 млрд 217,58 млн (доля в импорте 58,27%), США — на $667,294 млн (31,94%), Казахстана — на $94,992 млн (4,55%), других стран — на $109,626 млн (5,25%).

Кроме того, Украина за девять месяцев 2019-го экспортировала 13,157 тыс. тонн угля каменного и антрацита на $0,508 млн, в т.ч. в Молдову — на $0,38 млн, в Венгрию — на $0,096 млн, Польшу — на $0,032 млн.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 18:34

  zРадио написав:
  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2019-10-09

1) Зеленский устраивает "марафон" для СМИ в Kyiv Food Market
Шаурма будет или нет.


Итоги итогов: главная новость дня для собакота (новость под номером 1) - это Kyiv Food Market...

Facepalm. На будущее - не делай больше свои дайджесты на голодный желудок :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Главная новость, что между поеданием шаурмы ЗЕ! будет отвечать на вопросы журналистов :)
Ты новость не прочитал :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 18:46

Re: Політичні дискусії

Для вірних виборців партії
"Київтеплоенерго" готує підвищення тарифів з 1 січня
https://www.epravda.com.ua/news/2019/10/9/652431/
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 19:00

  pesikot написав:Главная новость, что между поеданием шаурмы ЗЕ! будет отвечать на вопросы журналистов :)
Ты новость не прочитал :)


Там по заголовку было понятно, что на новость дня не тянет.

Впрочем, после твоего замечания я таки прочитал всю статью - ни слова о шаурме нет. Соответственно, новость как таковая тебе была нужна только для унижения Зеленского.

Но смотри, конечно, сам. Твой дайджест - твоя репутация. Пока это похоже не на итоги дня, а на нелепости дня...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 19:04

  zРадио написав:Но смотри, конечно, сам. Твой дайджест - твоя репутация. Пока это похоже не на итоги дня, а на нелепости дня...

Действительно, ЗЕ! собирается проводить встречу с журналистами на фуд-корте, вместо пресс-конференции, но нелепый - я :)
Л - логика :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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