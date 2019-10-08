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Украина в январе-сентябре 2019 года сократила импорт угля каменного и антрацита на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 14 млн 951,043 тыс. тонн, сообщает Государственная фискальная служба, пишет Интерфакс-Украина.
По данным ГФС, уголь импортирован на $2 млрд 89,492 млн, что на 4,7% меньше, чем в январе-сентябре-2018 ($2 млрд 191,755 млн).
При этом из РФ поступил уголь на $1 млрд 217,58 млн (доля в импорте 58,27%), США — на $667,294 млн (31,94%), Казахстана — на $94,992 млн (4,55%), других стран — на $109,626 млн (5,25%).
Кроме того, Украина за девять месяцев 2019-го экспортировала 13,157 тыс. тонн угля каменного и антрацита на $0,508 млн, в т.ч. в Молдову — на $0,38 млн, в Венгрию — на $0,096 млн, Польшу — на $0,032 млн.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.