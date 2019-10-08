Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Украина в январе-сентябре 2019 года сократила импорт угля каменного и антрацита на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 14 млн 951,043 тыс. тонн, сообщает Государственная фискальная служба, пишет Интерфакс-Украина.
По данным ГФС, уголь импортирован на $2 млрд 89,492 млн, что на 4,7% меньше, чем в январе-сентябре-2018 ($2 млрд 191,755 млн).
При этом из РФ поступил уголь на $1 млрд 217,58 млн (доля в импорте 58,27%), США — на $667,294 млн (31,94%), Казахстана — на $94,992 млн (4,55%), других стран — на $109,626 млн (5,25%).
Кроме того, Украина за девять месяцев 2019-го экспортировала 13,157 тыс. тонн угля каменного и антрацита на $0,508 млн, в т.ч. в Молдову — на $0,38 млн, в Венгрию — на $0,096 млн, Польшу — на $0,032 млн.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
zРадио написав:Но смотри, конечно, сам. Твой дайджест - твоя репутация. Пока это похоже не на итоги дня, а на нелепости дня...
Действительно, ЗЕ! собирается проводить встречу с журналистами на фуд-корте, вместо пресс-конференции, но нелепый - я Л - логика
Гггггг. А где там было про тебя "нелепого"? Я вообще то имел в виду, что вместо новостей дня ты составляешь рейтинг нелепостей дня - не своих, а политических. Их у нас при любой власти хватает...
Но если ты сам же на себя подумал, то, уверен, причины на то у тебя есть
PS: ну и правильно сказал Tegularius - Порошенко был не менее нелеп на интервью и пресс-конференциях прикормленным порохоботам, не задававшим ему острых вопросов. Навык потерял и, попав в гости к настоящему журналисту (DW, Tim Sebastian), потерпел полное фиаско... Напомню:
Так что пусть Зеля тренируется, в том числе в нестандартных локациях!
Tegularius написав:Какая жалость. А должен был её провести в стиле Януковича и Порошенко. Отвечать группке заранее отобранных пресс-службой президента журналистов на заранее подготовленные этой. пресс-службой вопросы.
Заметьте, это не я сказал. Порошенко тут вообще не при чём. Но ЗЕ! будет действовать именно так. Его и до выборов не выпускали в прямой эфир. Так и этот фуд-корт будет, с отобранными журналистами. и zRadio возбудился на то же самое Мои ж вы котятки, какие вы предсказуемые
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
"Профи" снова радуют новыми фактами - истратили на внешних консультантов по суду с Газпромом 46 млн евро, а победу присвоили себе, за что получили (и, естественно, перевели за границу) миллиардные бонусы.
Это то, о чем я твержу с лета прошлого года. Единственная "заслуга" Коболева и Витренко - это увеличение тарифов. Ну очень тяжелая работа - прейскуранты переписывать в соответствии с решениями регулятора
А как с Газпромом воевать в судах, так это не Коболев, не Витренко и не юридический департамент Нефтегаза, а нанятые за огромное, просто фантастически большое вознаграждение представители!
Причем, что характерно, не дали заработать на консалтинге ни одной украинской юридической конторе! Разве что за иностранными прокладками стоят украинские коррупционеры Как будто у нас грамотных специалистов нет. Тьфу!..