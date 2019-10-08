Додано: Сер 09 жов, 2019 19:51

pesikot написав: zРадио написав: Но смотри, конечно, сам. Твой дайджест - твоя репутация. Пока это похоже не на итоги дня, а на нелепости дня... Но смотри, конечно, сам. Твой дайджест - твоя репутация. Пока это похоже не на итоги дня, а на нелепости дня...

Действительно, ЗЕ! собирается проводить встречу с журналистами на фуд-корте, вместо пресс-конференции, но нелепый - я

Л - логика Действительно, ЗЕ! собирается проводить встречу с журналистами на фуд-корте, вместо пресс-конференции,Л - логика

Гггггг. А где там было про тебя "нелепого"? Я вообще то имел в виду, что вместо новостей дня ты составляешь рейтинг нелепостей дня - не своих, а политических. Их у нас при любой власти хватает...Но если ты сам же на себя подумал, то, уверен, причины на то у тебя естьPS: ну и правильно сказал Tegularius - Порошенко был не менее нелеп на интервью и пресс-конференциях прикормленным порохоботам, не задававшим ему острых вопросов. Навык потерял и, попав в гости к настоящему журналисту (DW, Tim Sebastian), потерпел полное фиаско... Напомню:Так что пусть Зеля тренируется, в том числе в нестандартных локациях!