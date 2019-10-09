|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 09 жов, 2019 21:12
zРадио написав:
Да кому вы верите - он же играет в наперстки! Всю конкретику я дал сразу же, не дожидаясь троллинга.
1) Нет никакой разницы, по какой цене материнская компания Нефтегаз выкупает у своей дочерней компании Укргаздобыча ресурс. Это всего лишь внутригруппые расчеты - перекладывание денег из одного кармана пиджака в другой. Значение имеет только себестоимость добычи и доставки, кто бы ее себе в расходы не ставил - материнская компания, или дочерняя.
2) Собственно, поэтому я и дал 2 расчета - валовой себестоимости, включающей извлечение, и полной себестоимости, включающей извлечение, передачу потребителю и накладные расходы. Пусть не ленится и посмотрит детализацию расчетов в отчетности УГД. На которую я, к слову, и ссылку оставил... В общем, сделал все, что нужно было и даже больше!
1) газдобича та нафтогаз це підприємства з своїми окремими балансами прибутків та збитків. те що зрадіо цього не розуміє лише ще раз показало як профан надуває щоки.
а по суті питання так нічого і не відповів намагаючись перевести тему в інше русло. так все ж по якій ціні нафтогаз купляє у газдобичі та по якій ціні продає облгазам для побутових споживачів?
2) те що він не розуміє складові затрат від видобутку з землі і до того як газ буде горіти в хаті та які фірми несуть затрати на видобуток, транспортування, зберігання та в які моменти газ переходить з балансу одних фірм до інших ще раз показало що він до цих пір не виліз з калюжі профанства в газовому секторі.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 5640
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 674 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 жов, 2019 21:38
А какое отношение новая власть имеет к Киевтеплоэнерго?
Это детище еще не отстраненного от должности Кличка
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 2097
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 518 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 жов, 2019 21:41
mephala написав: zРадио написав:
Да кому вы верите - он же играет в наперстки! Всю конкретику я дал сразу же, не дожидаясь троллинга.
1) Нет никакой разницы, по какой цене материнская компания Нефтегаз выкупает у своей дочерней компании Укргаздобыча ресурс. Это всего лишь внутригруппые расчеты - перекладывание денег из одного кармана пиджака в другой. Значение имеет только себестоимость добычи и доставки, кто бы ее себе в расходы не ставил - материнская компания, или дочерняя.
2) Собственно, поэтому я и дал 2 расчета - валовой себестоимости, включающей извлечение, и полной себестоимости, включающей извлечение, передачу потребителю и накладные расходы. Пусть не ленится и посмотрит детализацию расчетов в отчетности УГД. На которую я, к слову, и ссылку оставил... В общем, сделал все, что нужно было и даже больше!
1) газдобича та нафтогаз це підприємства з своїми окремими балансами прибутків та збитків. те що зрадіо цього не розуміє лише ще раз показало як профан надуває щоки.
а по суті питання так нічого намагаючись перевести тему в інше русло. так все ж по якій ціні нафтогаз купляє у газдобичі та по якій ціні продає облгазам для побутових споживачів?
2) те що він не розуміє складові затрат від видобутку з землі і до того як газ буде горіти в хаті та які фірми несуть затрати на видобуток, транспортування, зберігання та в які моменти газ переходить з балансу одних фірм до інших ще раз показало що він до цих пір не виліз з калюжі профанства в газовому секторі.
Не уймется провокатор грызни
1) Укргаздобыча добыла, потратив 3 тыс грн. Продала она Нефтегазу за 4 тыс, или 5 тыс, если тот продает дальше по цепочке при любом сценарии по 6 тыс, не имеет никакой разницы. Абсолютно никакой!
На уровне групповой отчетности (т.е. консолидированной отчетности Нефтегаза) доходы Укргаздобычи от реализации газа и расходы Нефтегаза на покупку газа схлопнутся в ноль, и останутся лишь доходы 6 тыс, расходы 3 тыс. mephala
снова в глубокой луже
Не знает ни IFRS, ни украинских стандартов бухучета (причем элентарных - не каких-то сложных проводок, а самую обыкновенную структуру отчета о прибылях и убытках).
2) Смотри деатализацию расходов в отчетности УГД - еще раз призываю. Там понятным украинским языком расписано, что входит в себестоимость, а что - в накладные расходы. Ссылку я давал
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 3782
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 803 раз.
- Подякували: 1896 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
Додано: Сер 09 жов, 2019 22:15
zРадио написав: mephala написав: zРадио написав:
Да кому вы верите - он же играет в наперстки! Всю конкретику я дал сразу же, не дожидаясь троллинга.
1) Нет никакой разницы, по какой цене материнская компания Нефтегаз выкупает у своей дочерней компании Укргаздобыча ресурс. Это всего лишь внутригруппые расчеты - перекладывание денег из одного кармана пиджака в другой. Значение имеет только себестоимость добычи и доставки, кто бы ее себе в расходы не ставил - материнская компания, или дочерняя.
2) Собственно, поэтому я и дал 2 расчета - валовой себестоимости, включающей извлечение, и полной себестоимости, включающей извлечение, передачу потребителю и накладные расходы. Пусть не ленится и посмотрит детализацию расчетов в отчетности УГД. На которую я, к слову, и ссылку оставил... В общем, сделал все, что нужно было и даже больше!
1) газдобича та нафтогаз це підприємства з своїми окремими балансами прибутків та збитків. те що зрадіо цього не розуміє лише ще раз показало як профан надуває щоки.
а по суті питання так нічого намагаючись перевести тему в інше русло. так все ж по якій ціні нафтогаз купляє у газдобичі та по якій ціні продає облгазам для побутових споживачів?
2) те що він не розуміє складові затрат від видобутку з землі і до того як газ буде горіти в хаті та які фірми несуть затрати на видобуток, транспортування, зберігання та в які моменти газ переходить з балансу одних фірм до інших ще раз показало що він до цих пір не виліз з калюжі профанства в газовому секторі.
Не уймется провокатор грызни
1) Укргаздобыча добыла, потратив 3 тыс грн. Продала она Нефтегазу за 4 тыс, или 5 тыс, если тот продает дальше по цепочке при любом сценарии по 6 тыс, не имеет никакой разницы. Абсолютно никакой!
На уровне групповой отчетности (т.е. консолидированной отчетности Нефтегаза) доходы Укргаздобычи от реализации газа и расходы Нефтегаза на покупку газа схлопнутся в ноль, и останутся лишь доходы 6 тыс, расходы 3 тыс. mephala
снова в глубокой луже
Не знает ни IFRS, ни украинских стандартов бухучета (причем элентарных - не каких-то сложных проводок, а самую обыкновенную структуру отчета о прибылях и убытках).
2) Смотри деатализацию расходов в отчетности УГД - еще раз призываю. Там понятным украинским языком расписано, что входит в себестоимость, а что - в накладные расходы. Ссылку я давал
а ось тут ти і розписався у своєму невігластві. для початку вивчи ВСЮ структуру нафтогазу. а також які фірми окрім нафтогазу приймають участь в продажі газу населенню. а тоді бевкай щось з вумним виглядом.
це про що я казав - ти геть не розбираєшся як газ потрапляє від видобутку з землі і до самих житлових будинків по всьому ланцюгу затрат.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 5640
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 674 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|