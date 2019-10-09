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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4243424442454246 Додано: Сер 09 жов, 2019 21:12 zРадио написав: Да кому вы верите - он же играет в наперстки! Всю конкретику я дал сразу же, не дожидаясь троллинга.



1) Нет никакой разницы, по какой цене материнская компания Нефтегаз выкупает у своей дочерней компании Укргаздобыча ресурс. Это всего лишь внутригруппые расчеты - перекладывание денег из одного кармана пиджака в другой. Значение имеет только себестоимость добычи и доставки, кто бы ее себе в расходы не ставил - материнская компания, или дочерняя.



2) Собственно, поэтому я и дал 2 расчета - валовой себестоимости, включающей извлечение, и полной себестоимости, включающей извлечение, передачу потребителю и накладные расходы. Пусть не ленится и посмотрит детализацию расчетов в отчетности УГД. На которую я, к слову, и ссылку оставил... В общем, сделал все, что нужно было и даже больше! Да кому вы верите - он же играет в наперстки! Всю конкретику я дал сразу же, не дожидаясь троллинга.1) Нет никакой разницы, по какой цене материнская компания Нефтегаз выкупает у своей дочерней компании Укргаздобыча ресурс. Это всего лишь внутригруппые расчеты - перекладывание денег из одного кармана пиджака в другой. Значение имеет только себестоимость добычи и доставки, кто бы ее себе в расходы не ставил - материнская компания, или дочерняя.2) Собственно, поэтому я и дал 2 расчета - валовой себестоимости, включающей извлечение, и полной себестоимости, включающей извлечение, передачу потребителю и накладные расходы. Пусть не ленится и посмотрит детализацию расчетов в отчетности УГД. На которую я, к слову, и ссылку оставил... В общем, сделал все, что нужно было и даже больше!



1) газдобича та нафтогаз це підприємства з своїми окремими балансами прибутків та збитків. те що зрадіо цього не розуміє лише ще раз показало як профан надуває щоки.

а по суті питання так нічого і не відповів намагаючись перевести тему в інше русло. так все ж по якій ціні нафтогаз купляє у газдобичі та по якій ціні продає облгазам для побутових споживачів?



2) те що він не розуміє складові затрат від видобутку з землі і до того як газ буде горіти в хаті та які фірми несуть затрати на видобуток, транспортування, зберігання та в які моменти газ переходить з балансу одних фірм до інших ще раз показало що він до цих пір не виліз з калюжі профанства в газовому секторі. 1) газдобича та нафтогаз це підприємства з своїми окремими балансами прибутків та збитків. те що зрадіо цього не розуміє лише ще раз показало як профан надуває щоки.а по суті питання так нічого і не відповів намагаючись перевести тему в інше русло. так все ж по якій ціні нафтогаз купляє у газдобичі та по якій ціні продає облгазам для побутових споживачів?2) те що він не розуміє складові затрат від видобутку з землі і до того як газ буде горіти в хаті та які фірми несуть затрати на видобуток, транспортування, зберігання та в які моменти газ переходить з балансу одних фірм до інших ще раз показало що він до цих пір не виліз з калюжі профанства в газовому секторі. mephala Повідомлень: 5640 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 674 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 жов, 2019 21:38 Ethereum написав: Для вірних виборців партії

"Київтеплоенерго" готує підвищення тарифів з 1 січня

https://www.epravda.com.ua/news/2019/10/9/652431/ Для вірних виборців партії"Київтеплоенерго" готує підвищення тарифів з 1 січня



А какое отношение новая власть имеет к Киевтеплоэнерго?

Это детище еще не отстраненного от должности Кличка А какое отношение новая власть имеет к Киевтеплоэнерго?Это детище еще не отстраненного от должности Кличка Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2097 З нами з: 29.05.18 Подякував: 81 раз. Подякували: 518 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 жов, 2019 21:41 mephala написав: zРадио написав: Да кому вы верите - он же играет в наперстки! Всю конкретику я дал сразу же, не дожидаясь троллинга.



1) Нет никакой разницы, по какой цене материнская компания Нефтегаз выкупает у своей дочерней компании Укргаздобыча ресурс. Это всего лишь внутригруппые расчеты - перекладывание денег из одного кармана пиджака в другой. Значение имеет только себестоимость добычи и доставки, кто бы ее себе в расходы не ставил - материнская компания, или дочерняя.



2) Собственно, поэтому я и дал 2 расчета - валовой себестоимости, включающей извлечение, и полной себестоимости, включающей извлечение, передачу потребителю и накладные расходы. Пусть не ленится и посмотрит детализацию расчетов в отчетности УГД. На которую я, к слову, и ссылку оставил... В общем, сделал все, что нужно было и даже больше! Да кому вы верите - он же играет в наперстки! Всю конкретику я дал сразу же, не дожидаясь троллинга.1) Нет никакой разницы, по какой цене материнская компания Нефтегаз выкупает у своей дочерней компании Укргаздобыча ресурс. Это всего лишь внутригруппые расчеты - перекладывание денег из одного кармана пиджака в другой. Значение имеет только себестоимость добычи и доставки, кто бы ее себе в расходы не ставил - материнская компания, или дочерняя.2) Собственно, поэтому я и дал 2 расчета - валовой себестоимости, включающей извлечение, и полной себестоимости, включающей извлечение, передачу потребителю и накладные расходы. Пусть не ленится и посмотрит детализацию расчетов в отчетности УГД. На которую я, к слову, и ссылку оставил... В общем, сделал все, что нужно было и даже больше!



1) газдобича та нафтогаз це підприємства з своїми окремими балансами прибутків та збитків. те що зрадіо цього не розуміє лише ще раз показало як профан надуває щоки.

а по суті питання так нічого намагаючись перевести тему в інше русло. так все ж по якій ціні нафтогаз купляє у газдобичі та по якій ціні продає облгазам для побутових споживачів?



2) те що він не розуміє складові затрат від видобутку з землі і до того як газ буде горіти в хаті та які фірми несуть затрати на видобуток, транспортування, зберігання та в які моменти газ переходить з балансу одних фірм до інших ще раз показало що він до цих пір не виліз з калюжі профанства в газовому секторі. 1) газдобича та нафтогаз це підприємства з своїми окремими балансами прибутків та збитків. те що зрадіо цього не розуміє лише ще раз показало як профан надуває щоки.а по суті питання так нічого намагаючись перевести тему в інше русло. так все ж по якій ціні нафтогаз купляє у газдобичі та по якій ціні продає облгазам для побутових споживачів?2) те що він не розуміє складові затрат від видобутку з землі і до того як газ буде горіти в хаті та які фірми несуть затрати на видобуток, транспортування, зберігання та в які моменти газ переходить з балансу одних фірм до інших ще раз показало що він до цих пір не виліз з калюжі профанства в газовому секторі.





Не уймется провокатор грызни



1) Укргаздобыча добыла, потратив 3 тыс грн. Продала она Нефтегазу за 4 тыс, или 5 тыс, если тот продает дальше по цепочке при любом сценарии по 6 тыс, не имеет никакой разницы. Абсолютно никакой!



На уровне групповой отчетности (т.е. консолидированной отчетности Нефтегаза) доходы Укргаздобычи от реализации газа и расходы Нефтегаза на покупку газа схлопнутся в ноль, и останутся лишь доходы 6 тыс, расходы 3 тыс.



mephala снова в глубокой луже Не знает ни IFRS, ни украинских стандартов бухучета (причем элентарных - не каких-то сложных проводок, а самую обыкновенную структуру отчета о прибылях и убытках).



2) Смотри деатализацию расходов в отчетности УГД - еще раз призываю. Там понятным украинским языком расписано, что входит в себестоимость, а что - в накладные расходы. Ссылку я давал Не уймется провокатор грызни1) Укргаздобыча добыла, потратив 3 тыс грн. Продала она Нефтегазу за 4 тыс, или 5 тыс, если тот продает дальше по цепочке при любом сценарии по 6 тыс, не имеет никакой разницы. Абсолютно никакой!На уровне групповой отчетности (т.е. консолидированной отчетности Нефтегаза) доходы Укргаздобычи от реализации газа и расходы Нефтегаза на покупку газа схлопнутся в ноль, и останутся лишь доходы 6 тыс, расходы 3 тыс.снова в глубокой лужеНе знает ни IFRS, ни украинских стандартов бухучета (причем элентарных - не каких-то сложных проводок, а самую обыкновенную структуру отчета о прибылях и убытках).2) Смотри деатализацию расходов в отчетности УГД - еще раз призываю. Там понятным украинским языком расписано, что входит в себестоимость, а что - в накладные расходы. Ссылку я давал zРадио

Повідомлень: 3784 З нами з: 02.05.18 Подякував: 803 раз. Подякували: 1896 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 жов, 2019 22:15 zРадио написав: mephala написав: zРадио написав: Да кому вы верите - он же играет в наперстки! Всю конкретику я дал сразу же, не дожидаясь троллинга.



1) Нет никакой разницы, по какой цене материнская компания Нефтегаз выкупает у своей дочерней компании Укргаздобыча ресурс. Это всего лишь внутригруппые расчеты - перекладывание денег из одного кармана пиджака в другой. Значение имеет только себестоимость добычи и доставки, кто бы ее себе в расходы не ставил - материнская компания, или дочерняя.



2) Собственно, поэтому я и дал 2 расчета - валовой себестоимости, включающей извлечение, и полной себестоимости, включающей извлечение, передачу потребителю и накладные расходы. Пусть не ленится и посмотрит детализацию расчетов в отчетности УГД. На которую я, к слову, и ссылку оставил... В общем, сделал все, что нужно было и даже больше! Да кому вы верите - он же играет в наперстки! Всю конкретику я дал сразу же, не дожидаясь троллинга.1) Нет никакой разницы, по какой цене материнская компания Нефтегаз выкупает у своей дочерней компании Укргаздобыча ресурс. Это всего лишь внутригруппые расчеты - перекладывание денег из одного кармана пиджака в другой. Значение имеет только себестоимость добычи и доставки, кто бы ее себе в расходы не ставил - материнская компания, или дочерняя.2) Собственно, поэтому я и дал 2 расчета - валовой себестоимости, включающей извлечение, и полной себестоимости, включающей извлечение, передачу потребителю и накладные расходы. Пусть не ленится и посмотрит детализацию расчетов в отчетности УГД. На которую я, к слову, и ссылку оставил... В общем, сделал все, что нужно было и даже больше!



1) газдобича та нафтогаз це підприємства з своїми окремими балансами прибутків та збитків. те що зрадіо цього не розуміє лише ще раз показало як профан надуває щоки.

а по суті питання так нічого намагаючись перевести тему в інше русло. так все ж по якій ціні нафтогаз купляє у газдобичі та по якій ціні продає облгазам для побутових споживачів?



2) те що він не розуміє складові затрат від видобутку з землі і до того як газ буде горіти в хаті та які фірми несуть затрати на видобуток, транспортування, зберігання та в які моменти газ переходить з балансу одних фірм до інших ще раз показало що він до цих пір не виліз з калюжі профанства в газовому секторі. 1) газдобича та нафтогаз це підприємства з своїми окремими балансами прибутків та збитків. те що зрадіо цього не розуміє лише ще раз показало як профан надуває щоки.а по суті питання так нічого намагаючись перевести тему в інше русло. так все ж по якій ціні нафтогаз купляє у газдобичі та по якій ціні продає облгазам для побутових споживачів?2) те що він не розуміє складові затрат від видобутку з землі і до того як газ буде горіти в хаті та які фірми несуть затрати на видобуток, транспортування, зберігання та в які моменти газ переходить з балансу одних фірм до інших ще раз показало що він до цих пір не виліз з калюжі профанства в газовому секторі.





Не уймется провокатор грызни



1) Укргаздобыча добыла, потратив 3 тыс грн. Продала она Нефтегазу за 4 тыс, или 5 тыс, если тот продает дальше по цепочке при любом сценарии по 6 тыс, не имеет никакой разницы. Абсолютно никакой!



На уровне групповой отчетности (т.е. консолидированной отчетности Нефтегаза) доходы Укргаздобычи от реализации газа и расходы Нефтегаза на покупку газа схлопнутся в ноль, и останутся лишь доходы 6 тыс, расходы 3 тыс.



mephala снова в глубокой луже Не знает ни IFRS, ни украинских стандартов бухучета (причем элентарных - не каких-то сложных проводок, а самую обыкновенную структуру отчета о прибылях и убытках).



2) Смотри деатализацию расходов в отчетности УГД - еще раз призываю. Там понятным украинским языком расписано, что входит в себестоимость, а что - в накладные расходы. Ссылку я давал Не уймется провокатор грызни1) Укргаздобыча добыла, потратив 3 тыс грн. Продала она Нефтегазу за 4 тыс, или 5 тыс, если тот продает дальше по цепочке при любом сценарии по 6 тыс, не имеет никакой разницы. Абсолютно никакой!На уровне групповой отчетности (т.е. консолидированной отчетности Нефтегаза) доходы Укргаздобычи от реализации газа и расходы Нефтегаза на покупку газа схлопнутся в ноль, и останутся лишь доходы 6 тыс, расходы 3 тыс.снова в глубокой лужеНе знает ни IFRS, ни украинских стандартов бухучета (причем элентарных - не каких-то сложных проводок, а самую обыкновенную структуру отчета о прибылях и убытках).2) Смотри деатализацию расходов в отчетности УГД - еще раз призываю. Там понятным украинским языком расписано, что входит в себестоимость, а что - в накладные расходы. Ссылку я давал

а ось тут ти і розписався у своєму невігластві. ти не знаєш по якій ціні нафтогаз продає газ облгазам а вже зробив вумний висновок як нафтогаз наживається. також для підняття свого рівня знань газової галузі вивчи структуру нафтогазу так як вона впливає на витрати по видобутку, транспортуванню та зберіганню газу. і тільки тоді бевкай щось з вумним виглядом - те що ти вивчив як тобі здається круті слова розуму не добавляє.

це те про що я казав відразу - ти геть не розбираєшся як газ потрапляє від видобутку з землі і до самих житлових будинків по всьому ланцюгу затрат та фірм.



зі

мені шкода тих підлеглих якими керує цей топ менеджер. з таким обмеженим поглядом на речі керувати людьми це повний капєць як то кажуть. а ось тут ти і розписався у своєму невігластві. ти не знаєш по якій ціні нафтогаз продає газ облгазам а вже зробив вумний висновок як нафтогаз наживається. також для підняття свого рівня знань газової галузі вивчи структуру нафтогазу так як вона впливає на витрати по видобутку, транспортуванню та зберіганню газу. і тільки тоді бевкай щось з вумним виглядом - те що ти вивчив як тобі здається круті слова розуму не добавляє.це те про що я казав відразу - ти геть не розбираєшся як газ потрапляє від видобутку з землі і до самих житлових будинків по всьому ланцюгу затрат та фірм.зімені шкода тих підлеглих якими керує цей топ менеджер. з таким обмеженим поглядом на речі керувати людьми це повний капєць як то кажуть. mephala Повідомлень: 5640 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 674 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 жов, 2019 23:33 Re: Політичні дискусії zРадио написав: "Нафтогаз" потратил на услуги юристов в споре с "Газпромом" уже 46 млн евро

https://www.unn.com.ua/ru/news/1829086- ... -mln-yevro



"Профи" снова радуют новыми фактами - истратили на внешних консультантов по суду с Газпромом 46 млн евро, а победу присвоили себе, за что получили (и, естественно, перевели за границу) миллиардные бонусы. "Нафтогаз" потратил на услуги юристов в споре с "Газпромом" уже 46 млн евро... -mln-yevro"Профи" снова радуют новыми фактами - истратили на внешних консультантов по суду с Газпромом 46 млн евро, а победу присвоили себе, за что получили (и, естественно, перевели за границу) миллиардные бонусы.

Что надо было сэкономить на юристах и проиграть суды с Газпромом? Потом тихо платить 80 лярдов баксов по пункту договора "бери или плати"? Это называется жлобство и рагулизм. Что надо было сэкономить на юристах и проиграть суды с Газпромом? Потом тихо платить 80 лярдов баксов по пункту договора "бери или плати"? Это называется жлобство и рагулизм. Schmit

Повідомлень: 611 З нами з: 08.09.09 Подякував: 4 раз. Подякували: 122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 жов, 2019 23:45 Schmit написав: zРадио написав: "Нафтогаз" потратил на услуги юристов в споре с "Газпромом" уже 46 млн евро

https://www.unn.com.ua/ru/news/1829086- ... -mln-yevro



"Профи" снова радуют новыми фактами - истратили на внешних консультантов по суду с Газпромом 46 млн евро, а победу присвоили себе, за что получили (и, естественно, перевели за границу) миллиардные бонусы. "Нафтогаз" потратил на услуги юристов в споре с "Газпромом" уже 46 млн евро... -mln-yevro"Профи" снова радуют новыми фактами - истратили на внешних консультантов по суду с Газпромом 46 млн евро, а победу присвоили себе, за что получили (и, естественно, перевели за границу) миллиардные бонусы.

Что надо было сэкономить на юристах и проиграть суды с Газпромом? Потом тихо платить 80 лярдов баксов по пункту договора "бери или плати"? Это называется жлобство и рагулизм. Что надо было сэкономить на юристах и проиграть суды с Газпромом? Потом тихо платить 80 лярдов баксов по пункту договора "бери или плати"? Это называется жлобство и рагулизм.



Сэкономить? Ты понимаешь разницу между не переплатить и сэкономить? 1-я манипуляция!



Претензия была в первую очередь к миллиардному бонусу, полученному менеджерами, не сделавшими ничего для победы в суде, кроме найма дорогих внешних консультантов (еще и при наличии огромного внутреннего штата юридической службы Нефтегаза). 2-я манипуляция.



И, наконец, сумма "80 лярдов" - сам придумал, или в методичке подсмотрел? 3-я манипуляция.



3 предложения - 3 манипуляции. Молодец. Качественно отрабатываешь Сэкономить? Ты понимаешь разницу между не переплатить и сэкономить? 1-я манипуляция!Претензия была в первую очередь к миллиардному бонусу, полученному менеджерами, не сделавшими ничего для победы в суде, кроме найма дорогих внешних консультантов (еще и при наличии огромного внутреннего штата юридической службы Нефтегаза). 2-я манипуляция.И, наконец, сумма "80 лярдов" - сам придумал, или в методичке подсмотрел? 3-я манипуляция.3 предложения - 3 манипуляции. Молодец. Качественно отрабатываешь zРадио

Повідомлень: 3784 З нами з: 02.05.18 Подякував: 803 раз. Подякували: 1896 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 жов, 2019 00:04 Re: Політичні дискусії zРадио написав: И, наконец, сумма "80 лярдов" - сам придумал, или в методичке подсмотрел? 3-я манипуляция.

И, наконец, сумма "80 лярдов" - сам придумал, или в методичке подсмотрел? 3-я манипуляция.



Максимальный возможный выигрыш Газпрома 81.4 лярда. Еще раз повторюсь, экономить на юристах и менеджменте на фоне такой угрозы - жлобство и рагулизм.

Максимальный возможный выигрыш Газпрома 81.4 лярда. Еще раз повторюсь, экономить на юристах и менеджменте на фоне такой угрозы - жлобство и рагулизм. Schmit

Повідомлень: 611 З нами з: 08.09.09 Подякував: 4 раз. Подякували: 122 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4243424442454246 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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