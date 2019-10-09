Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Да кому вы верите - он же играет в наперстки! Всю конкретику я дал сразу же, не дожидаясь троллинга.
1) Нет никакой разницы, по какой цене материнская компания Нефтегаз выкупает у своей дочерней компании Укргаздобыча ресурс. Это всего лишь внутригруппые расчеты - перекладывание денег из одного кармана пиджака в другой. Значение имеет только себестоимость добычи и доставки, кто бы ее себе в расходы не ставил - материнская компания, или дочерняя.
2) Собственно, поэтому я и дал 2 расчета - валовой себестоимости, включающей извлечение, и полной себестоимости, включающей извлечение, передачу потребителю и накладные расходы. Пусть не ленится и посмотрит детализацию расчетов в отчетности УГД. На которую я, к слову, и ссылку оставил... В общем, сделал все, что нужно было и даже больше!
1) газдобича та нафтогаз це підприємства з своїми окремими балансами прибутків та збитків. те що зрадіо цього не розуміє лише ще раз показало як профан надуває щоки. а по суті питання так нічого і не відповів намагаючись перевести тему в інше русло. так все ж по якій ціні нафтогаз купляє у газдобичі та по якій ціні продає облгазам для побутових споживачів?
2) те що він не розуміє складові затрат від видобутку з землі і до того як газ буде горіти в хаті та які фірми несуть затрати на видобуток, транспортування, зберігання та в які моменти газ переходить з балансу одних фірм до інших ще раз показало що він до цих пір не виліз з калюжі профанства в газовому секторі.
zРадио написав:Да кому вы верите - он же играет в наперстки! Всю конкретику я дал сразу же, не дожидаясь троллинга.
1) Нет никакой разницы, по какой цене материнская компания Нефтегаз выкупает у своей дочерней компании Укргаздобыча ресурс. Это всего лишь внутригруппые расчеты - перекладывание денег из одного кармана пиджака в другой. Значение имеет только себестоимость добычи и доставки, кто бы ее себе в расходы не ставил - материнская компания, или дочерняя.
2) Собственно, поэтому я и дал 2 расчета - валовой себестоимости, включающей извлечение, и полной себестоимости, включающей извлечение, передачу потребителю и накладные расходы. Пусть не ленится и посмотрит детализацию расчетов в отчетности УГД. На которую я, к слову, и ссылку оставил... В общем, сделал все, что нужно было и даже больше!
1) газдобича та нафтогаз це підприємства з своїми окремими балансами прибутків та збитків. те що зрадіо цього не розуміє лише ще раз показало як профан надуває щоки. а по суті питання так нічого намагаючись перевести тему в інше русло. так все ж по якій ціні нафтогаз купляє у газдобичі та по якій ціні продає облгазам для побутових споживачів?
2) те що він не розуміє складові затрат від видобутку з землі і до того як газ буде горіти в хаті та які фірми несуть затрати на видобуток, транспортування, зберігання та в які моменти газ переходить з балансу одних фірм до інших ще раз показало що він до цих пір не виліз з калюжі профанства в газовому секторі.
Не уймется провокатор грызни
1) Укргаздобыча добыла, потратив 3 тыс грн. Продала она Нефтегазу за 4 тыс, или 5 тыс, если тот продает дальше по цепочке при любом сценарии по 6 тыс, не имеет никакой разницы. Абсолютно никакой!
На уровне групповой отчетности (т.е. консолидированной отчетности Нефтегаза) доходы Укргаздобычи от реализации газа и расходы Нефтегаза на покупку газа схлопнутся в ноль, и останутся лишь доходы 6 тыс, расходы 3 тыс.
mephala снова в глубокой луже Не знает ни IFRS, ни украинских стандартов бухучета (причем элентарных - не каких-то сложных проводок, а самую обыкновенную структуру отчета о прибылях и убытках).
2) Смотри деатализацию расходов в отчетности УГД - еще раз призываю. Там понятным украинским языком расписано, что входит в себестоимость, а что - в накладные расходы. Ссылку я давал
zРадио написав:Да кому вы верите - он же играет в наперстки! Всю конкретику я дал сразу же, не дожидаясь троллинга.
1) Нет никакой разницы, по какой цене материнская компания Нефтегаз выкупает у своей дочерней компании Укргаздобыча ресурс. Это всего лишь внутригруппые расчеты - перекладывание денег из одного кармана пиджака в другой. Значение имеет только себестоимость добычи и доставки, кто бы ее себе в расходы не ставил - материнская компания, или дочерняя.
2) Собственно, поэтому я и дал 2 расчета - валовой себестоимости, включающей извлечение, и полной себестоимости, включающей извлечение, передачу потребителю и накладные расходы. Пусть не ленится и посмотрит детализацию расчетов в отчетности УГД. На которую я, к слову, и ссылку оставил... В общем, сделал все, что нужно было и даже больше!
1) газдобича та нафтогаз це підприємства з своїми окремими балансами прибутків та збитків. те що зрадіо цього не розуміє лише ще раз показало як профан надуває щоки. а по суті питання так нічого намагаючись перевести тему в інше русло. так все ж по якій ціні нафтогаз купляє у газдобичі та по якій ціні продає облгазам для побутових споживачів?
2) те що він не розуміє складові затрат від видобутку з землі і до того як газ буде горіти в хаті та які фірми несуть затрати на видобуток, транспортування, зберігання та в які моменти газ переходить з балансу одних фірм до інших ще раз показало що він до цих пір не виліз з калюжі профанства в газовому секторі.
Не уймется провокатор грызни
1) Укргаздобыча добыла, потратив 3 тыс грн. Продала она Нефтегазу за 4 тыс, или 5 тыс, если тот продает дальше по цепочке при любом сценарии по 6 тыс, не имеет никакой разницы. Абсолютно никакой!
На уровне групповой отчетности (т.е. консолидированной отчетности Нефтегаза) доходы Укргаздобычи от реализации газа и расходы Нефтегаза на покупку газа схлопнутся в ноль, и останутся лишь доходы 6 тыс, расходы 3 тыс.
mephala снова в глубокой луже Не знает ни IFRS, ни украинских стандартов бухучета (причем элентарных - не каких-то сложных проводок, а самую обыкновенную структуру отчета о прибылях и убытках).
2) Смотри деатализацию расходов в отчетности УГД - еще раз призываю. Там понятным украинским языком расписано, что входит в себестоимость, а что - в накладные расходы. Ссылку я давал
а ось тут ти і розписався у своєму невігластві. ти не знаєш по якій ціні нафтогаз продає газ облгазам а вже зробив вумний висновок як нафтогаз наживається. також для підняття свого рівня знань газової галузі вивчи структуру нафтогазу так як вона впливає на витрати по видобутку, транспортуванню та зберіганню газу. і тільки тоді бевкай щось з вумним виглядом - те що ти вивчив як тобі здається круті слова розуму не добавляє. це те про що я казав відразу - ти геть не розбираєшся як газ потрапляє від видобутку з землі і до самих житлових будинків по всьому ланцюгу затрат та фірм.
зі мені шкода тих підлеглих якими керує цей топ менеджер. з таким обмеженим поглядом на речі керувати людьми це повний капєць як то кажуть.
"Профи" снова радуют новыми фактами - истратили на внешних консультантов по суду с Газпромом 46 млн евро, а победу присвоили себе, за что получили (и, естественно, перевели за границу) миллиардные бонусы.
Что надо было сэкономить на юристах и проиграть суды с Газпромом? Потом тихо платить 80 лярдов баксов по пункту договора "бери или плати"? Это называется жлобство и рагулизм.
"Профи" снова радуют новыми фактами - истратили на внешних консультантов по суду с Газпромом 46 млн евро, а победу присвоили себе, за что получили (и, естественно, перевели за границу) миллиардные бонусы.
Что надо было сэкономить на юристах и проиграть суды с Газпромом? Потом тихо платить 80 лярдов баксов по пункту договора "бери или плати"? Это называется жлобство и рагулизм.
Сэкономить? Ты понимаешь разницу между не переплатить и сэкономить? 1-я манипуляция!
Претензия была в первую очередь к миллиардному бонусу, полученному менеджерами, не сделавшими ничего для победы в суде, кроме найма дорогих внешних консультантов (еще и при наличии огромного внутреннего штата юридической службы Нефтегаза). 2-я манипуляция.
И, наконец, сумма "80 лярдов" - сам придумал, или в методичке подсмотрел? 3-я манипуляция.
3 предложения - 3 манипуляции. Молодец. Качественно отрабатываешь
zРадио написав:И, наконец, сумма "80 лярдов" - сам придумал, или в методичке подсмотрел? 3-я манипуляция.
Максимальный возможный выигрыш Газпрома 81.4 лярда. Еще раз повторюсь, экономить на юристах и менеджменте на фоне такой угрозы - жлобство и рагулизм.
ти думаєш у нього вистачить совісті зізнатися що оббрехав? тримай карман ширше. в нього де не кинься - скрізь переплатили. а як спитай щоб надав розрахунки справедливої ціни - так відразу зникає по тихому.