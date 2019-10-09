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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4243424442454246
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:12

  zРадио написав:Да кому вы верите - он же играет в наперстки! Всю конкретику я дал сразу же, не дожидаясь троллинга.

1) Нет никакой разницы, по какой цене материнская компания Нефтегаз выкупает у своей дочерней компании Укргаздобыча ресурс. Это всего лишь внутригруппые расчеты - перекладывание денег из одного кармана пиджака в другой. Значение имеет только себестоимость добычи и доставки, кто бы ее себе в расходы не ставил - материнская компания, или дочерняя.

2) Собственно, поэтому я и дал 2 расчета - валовой себестоимости, включающей извлечение, и полной себестоимости, включающей извлечение, передачу потребителю и накладные расходы. Пусть не ленится и посмотрит детализацию расчетов в отчетности УГД. На которую я, к слову, и ссылку оставил... В общем, сделал все, что нужно было и даже больше!


1) газдобича та нафтогаз це підприємства з своїми окремими балансами прибутків та збитків. те що зрадіо цього не розуміє лише ще раз показало як профан надуває щоки.
а по суті питання так нічого і не відповів намагаючись перевести тему в інше русло. так все ж по якій ціні нафтогаз купляє у газдобичі та по якій ціні продає облгазам для побутових споживачів?

2) те що він не розуміє складові затрат від видобутку з землі і до того як газ буде горіти в хаті та які фірми несуть затрати на видобуток, транспортування, зберігання та в які моменти газ переходить з балансу одних фірм до інших ще раз показало що він до цих пір не виліз з калюжі профанства в газовому секторі.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:38

  Ethereum написав:Для вірних виборців партії
"Київтеплоенерго" готує підвищення тарифів з 1 січня
https://www.epravda.com.ua/news/2019/10/9/652431/


А какое отношение новая власть имеет к Киевтеплоэнерго?
Это детище еще не отстраненного от должности Кличка
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:41

  mephala написав:
  zРадио написав:Да кому вы верите - он же играет в наперстки! Всю конкретику я дал сразу же, не дожидаясь троллинга.

1) Нет никакой разницы, по какой цене материнская компания Нефтегаз выкупает у своей дочерней компании Укргаздобыча ресурс. Это всего лишь внутригруппые расчеты - перекладывание денег из одного кармана пиджака в другой. Значение имеет только себестоимость добычи и доставки, кто бы ее себе в расходы не ставил - материнская компания, или дочерняя.

2) Собственно, поэтому я и дал 2 расчета - валовой себестоимости, включающей извлечение, и полной себестоимости, включающей извлечение, передачу потребителю и накладные расходы. Пусть не ленится и посмотрит детализацию расчетов в отчетности УГД. На которую я, к слову, и ссылку оставил... В общем, сделал все, что нужно было и даже больше!


1) газдобича та нафтогаз це підприємства з своїми окремими балансами прибутків та збитків. те що зрадіо цього не розуміє лише ще раз показало як профан надуває щоки.
а по суті питання так нічого намагаючись перевести тему в інше русло. так все ж по якій ціні нафтогаз купляє у газдобичі та по якій ціні продає облгазам для побутових споживачів?

2) те що він не розуміє складові затрат від видобутку з землі і до того як газ буде горіти в хаті та які фірми несуть затрати на видобуток, транспортування, зберігання та в які моменти газ переходить з балансу одних фірм до інших ще раз показало що він до цих пір не виліз з калюжі профанства в газовому секторі.



Не уймется провокатор грызни :D

1) Укргаздобыча добыла, потратив 3 тыс грн. Продала она Нефтегазу за 4 тыс, или 5 тыс, если тот продает дальше по цепочке при любом сценарии по 6 тыс, не имеет никакой разницы. Абсолютно никакой!

На уровне групповой отчетности (т.е. консолидированной отчетности Нефтегаза) доходы Укргаздобычи от реализации газа и расходы Нефтегаза на покупку газа схлопнутся в ноль, и останутся лишь доходы 6 тыс, расходы 3 тыс.

mephala снова в глубокой луже :mrgreen: Не знает ни IFRS, ни украинских стандартов бухучета (причем элентарных - не каких-то сложных проводок, а самую обыкновенную структуру отчета о прибылях и убытках).

2) Смотри деатализацию расходов в отчетности УГД - еще раз призываю. Там понятным украинским языком расписано, что входит в себестоимость, а что - в накладные расходы. Ссылку я давал
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 22:15

  zРадио написав:
  mephala написав:
  zРадио написав:Да кому вы верите - он же играет в наперстки! Всю конкретику я дал сразу же, не дожидаясь троллинга.

1) Нет никакой разницы, по какой цене материнская компания Нефтегаз выкупает у своей дочерней компании Укргаздобыча ресурс. Это всего лишь внутригруппые расчеты - перекладывание денег из одного кармана пиджака в другой. Значение имеет только себестоимость добычи и доставки, кто бы ее себе в расходы не ставил - материнская компания, или дочерняя.

2) Собственно, поэтому я и дал 2 расчета - валовой себестоимости, включающей извлечение, и полной себестоимости, включающей извлечение, передачу потребителю и накладные расходы. Пусть не ленится и посмотрит детализацию расчетов в отчетности УГД. На которую я, к слову, и ссылку оставил... В общем, сделал все, что нужно было и даже больше!


1) газдобича та нафтогаз це підприємства з своїми окремими балансами прибутків та збитків. те що зрадіо цього не розуміє лише ще раз показало як профан надуває щоки.
а по суті питання так нічого намагаючись перевести тему в інше русло. так все ж по якій ціні нафтогаз купляє у газдобичі та по якій ціні продає облгазам для побутових споживачів?

2) те що він не розуміє складові затрат від видобутку з землі і до того як газ буде горіти в хаті та які фірми несуть затрати на видобуток, транспортування, зберігання та в які моменти газ переходить з балансу одних фірм до інших ще раз показало що він до цих пір не виліз з калюжі профанства в газовому секторі.



Не уймется провокатор грызни :D

1) Укргаздобыча добыла, потратив 3 тыс грн. Продала она Нефтегазу за 4 тыс, или 5 тыс, если тот продает дальше по цепочке при любом сценарии по 6 тыс, не имеет никакой разницы. Абсолютно никакой!

На уровне групповой отчетности (т.е. консолидированной отчетности Нефтегаза) доходы Укргаздобычи от реализации газа и расходы Нефтегаза на покупку газа схлопнутся в ноль, и останутся лишь доходы 6 тыс, расходы 3 тыс.

mephala снова в глубокой луже :mrgreen: Не знает ни IFRS, ни украинских стандартов бухучета (причем элентарных - не каких-то сложных проводок, а самую обыкновенную структуру отчета о прибылях и убытках).

2) Смотри деатализацию расходов в отчетности УГД - еще раз призываю. Там понятным украинским языком расписано, что входит в себестоимость, а что - в накладные расходы. Ссылку я давал

а ось тут ти і розписався у своєму невігластві. ти не знаєш по якій ціні нафтогаз продає газ облгазам а вже зробив вумний висновок як нафтогаз наживається. також для підняття свого рівня знань газової галузі вивчи структуру нафтогазу так як вона впливає на витрати по видобутку, транспортуванню та зберіганню газу. і тільки тоді бевкай щось з вумним виглядом - те що ти вивчив як тобі здається круті слова розуму не добавляє.
це те про що я казав відразу - ти геть не розбираєшся як газ потрапляє від видобутку з землі і до самих житлових будинків по всьому ланцюгу затрат та фірм.

зі
мені шкода тих підлеглих якими керує цей топ менеджер. з таким обмеженим поглядом на речі керувати людьми це повний капєць як то кажуть.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 23:33

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:"Нафтогаз" потратил на услуги юристов в споре с "Газпромом" уже 46 млн евро
https://www.unn.com.ua/ru/news/1829086- ... -mln-yevro

"Профи" снова радуют новыми фактами - истратили на внешних консультантов по суду с Газпромом 46 млн евро, а победу присвоили себе, за что получили (и, естественно, перевели за границу) миллиардные бонусы.

Что надо было сэкономить на юристах и проиграть суды с Газпромом? Потом тихо платить 80 лярдов баксов по пункту договора "бери или плати"? Это называется жлобство и рагулизм.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 23:45

  Schmit написав:
  zРадио написав:"Нафтогаз" потратил на услуги юристов в споре с "Газпромом" уже 46 млн евро
https://www.unn.com.ua/ru/news/1829086- ... -mln-yevro

"Профи" снова радуют новыми фактами - истратили на внешних консультантов по суду с Газпромом 46 млн евро, а победу присвоили себе, за что получили (и, естественно, перевели за границу) миллиардные бонусы.

Что надо было сэкономить на юристах и проиграть суды с Газпромом? Потом тихо платить 80 лярдов баксов по пункту договора "бери или плати"? Это называется жлобство и рагулизм.


Сэкономить? Ты понимаешь разницу между не переплатить и сэкономить? 1-я манипуляция!

Претензия была в первую очередь к миллиардному бонусу, полученному менеджерами, не сделавшими ничего для победы в суде, кроме найма дорогих внешних консультантов (еще и при наличии огромного внутреннего штата юридической службы Нефтегаза). 2-я манипуляция.

И, наконец, сумма "80 лярдов" - сам придумал, или в методичке подсмотрел? 3-я манипуляция.

3 предложения - 3 манипуляции. Молодец. Качественно отрабатываешь
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 00:04

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:И, наконец, сумма "80 лярдов" - сам придумал, или в методичке подсмотрел? 3-я манипуляция.


Максимальный возможный выигрыш Газпрома 81.4 лярда. Еще раз повторюсь, экономить на юристах и менеджменте на фоне такой угрозы - жлобство и рагулизм.
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Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 01:30

  Schmit написав:
  zРадио написав:И, наконец, сумма "80 лярдов" - сам придумал, или в методичке подсмотрел? 3-я манипуляция.


Максимальный возможный выигрыш Газпрома 81.4 лярда. Еще раз повторюсь, экономить на юристах и менеджменте на фоне такой угрозы - жлобство и рагулизм.
Зображення

ти думаєш у нього вистачить совісті зізнатися що оббрехав?
тримай карман ширше.
в нього де не кинься - скрізь переплатили. а як спитай щоб надав розрахунки справедливої ціни - так відразу зникає по тихому. :lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 06:21

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Главная новость, что между поеданием шаурмы ЗЕ! будет отвечать на вопросы журналистов Ты новость не прочитал


Тільки що радіо НВ розказувало, що формат буде високотехнологічний - Зе в телевізорі зв'язок по скайпу.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 08:25

  shapo написав:
  Ethereum написав:Для вірних виборців партії
"Київтеплоенерго" готує підвищення тарифів з 1 січня
https://www.epravda.com.ua/news/2019/10/9/652431/


А какое отношение новая власть имеет к Киевтеплоэнерго?
Это детище еще не отстраненного от должности Кличка

Додали інформацію :
Пізніше прес-служба компанії повідомила:

Опублікований на сайті «Київтеплоенерго» проект стосується розрахунків вартості тарифів лише однієї зі складових кінцевого тарифу – виробництва теплової енергії на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 на 2020 рік. Адже тариф на послугу централізованого опалення та гарячого водопостачання для населення залежить не тільки від цін на виробництво теплової енергії на ТЕЦ, але й від вартості виробництва тепла на котельнях та станціях теплопостачання, а також вартості транспортування та постачання теплової енергії.

Саме тому зазначені розрахунки тарифів не впливають на вартість послуг для кінцевого споживача.
Puente
 
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