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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 10 жов, 2019 09:33
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Додано: Чет 10 жов, 2019 09:45
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 10:33
Libo написав: zРадио написав:
материнская компания Нефтегаз
Шариков, компания называется НАФТОГАЗ. На всех языках
.
Дженерал Дайнемикс на русском языке не называют Генеральные Динамики …
Где ты училось, убогое?
Вы серьезно?
Нефтегаз
Найдено 2000 результатов
https://ukranews.com
/tags/neftegaz
ДТЭК Нефтегаз уплатил в бюджет Украины 1,9 млрд грн ренты за пользование недрами
https://delo.ua
/business/dtek-neftegaz-uplatil-19-mlrd-grn-renty-za-pol-351471/
Правительство обязало НАК «Нефтегаз» продавать «голубое топливо» на 265 гривен дешевле, чем в июле
https://day.kyiv.ua
/ru/article/ekonomika/cena-na-gaz-dlya-naseleniya-v-avguste-dolzhna-snizitsya
Компания ДТЭК Нефтегаз внедряет передовой опыт ради того, чтобы сделать Украину более энергонезависимой
https://www.segodnya.ua
/economics/enews/ukraina-narashchivaet-dobychu-gaza-blagodarya-novym-tehnologiyam-1306888.html
ДТЭК Нефтегаз создал Экспертный совет из ведущих международных специалистов
http://www.dsnews.ua
/economics/dtek-neftegaz-sozdal-ekspertnyy-sovet-iz-vedushchih-mezhdunarodnyh-05082019162800
"ДТЭК Нефтегаз" приступил к программе глубокого бурения в Полтавской области
https://interfax.com.ua
/news/economic/577881.html
...
Из-за того, что выделил источники ссылок жирным, они перестали быть кликабельными. Но если выделить/скопировать ссылку и потом перейти по выделенному/скопированному, они прекрасно открываются.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 10:46
mephala написав:
ти думаєш у нього вистачить совісті зізнатися що оббрехав?
тримай карман ширше.
в нього де не кинься - скрізь переплатили. а як спитай щоб надав розрахунки справедливої ціни - так відразу зникає по тихому.
2 тролльчика в унисон решили рассказать нам о лисе, расследующей дело разорения курятника
Эту агитку о 80 млрд долларов впопыхах рисовали подчинненые Коболева, когда выплата и перевод в США его бонуса в размере 20 млн долларов вызвали такой резонанс, что даже Премьер-Министр вынужден был вмешаться (хоть я в его искренность и не верю, но это был по-настоящему вопиющий случай коррупции).
PS: как бы тролльчики не отмазывали коррупционеров, получая крохи с их столов, они (тролльчики) живут в той же коррупционной парадигме, что и все остальные. И те самые крохи возвращают коррупционерам в форме налогов, тарифов госкомпаний и монопольных цен на товары и услуги предприятий олигархов
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Додано: Чет 10 жов, 2019 10:56
Зебята, эта прессуха вашего лидера, это йопаный стыд какое-то. Держите его подальше от прессы. Как делали во время предвыборной кампании.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 11:07
zРадио написав: mephala написав:
ти думаєш у нього вистачить совісті зізнатися що оббрехав?
тримай карман ширше.
в нього де не кинься - скрізь переплатили. а як спитай щоб надав розрахунки справедливої ціни - так відразу зникає по тихому.
2 тролльчика в унисон решили рассказать нам о лисе, расследующей дело разорения курятника
Эту агитку о 80 млрд долларов впопыхах рисовали подчинненые Коболева, когда выплата и перевод в США его бонуса в размере 20 млн долларов вызвали такой резонанс, что даже Премьер-Министр вынужден был вмешаться (хоть я в его искренность и не верю, но это был по-настоящему вопиющий случай коррупции).
PS: как бы тролльчики не отмазывали коррупционеров, получая крохи с их столов, они (тролльчики) живут в той же коррупционной парадигме, что и все остальные. И те самые крохи возвращают коррупционерам в форме налогов, тарифов госкомпаний и монопольных цен на товары и услуги предприятий олигархов
так окрім бла бла бла щось буде?
де розрахунки справедливої ціни за юридичні послуги? а то вп’ять по тихому злився. так само як і по газу доречі.
чи як завжди тобі головне прокукарікати а там може хтось і поведеться?
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mephala
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Додано: Чет 10 жов, 2019 11:21
yanyura
Ви прикалуєтеся ? Це як Київ на різних мовах - ага ... Російська мова заполонила абсолютно все - і вигадала для української - переклади назв ... Що цим і далі багато хто користується не означає , що це правильно !
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Puente
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Додано: Чет 10 жов, 2019 11:32
mephala написав:
так окрім бла бла бла щось буде?
де розрахунки справедливої ціни за юридичні послуги? а то вп’ять по тихому злився. так само як і по газу доречі.
чи як завжди тобі головне прокукарікати а там може хтось і поведеться?
Для начала ты, тролльчик, представь аргументы, что 46 млн долларов - это обоснованная цена на консультантов при наличии собственной юридической службы
Самые крутые юристы в мире стоят 500 долларов в час. 46 000 000 / 500 = 92 000 человекочасов. Если этим даже занималось 20 ТОП-овых внешних юристов, то они должны были провести за делом как минимум по 4600 часов каждый. Это больше двух лет - выигранное дело слушалось в Арбитраже меньше
Не говоря уже о том, что консультантов привлекают ПОМОГАТЬ делать работу, а не делать работу ВМЕСТО кого-то!
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zРадио
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Додано: Чет 10 жов, 2019 11:35
Puente написав:yanyura
Ви прикалуєтеся ? Це як Київ на різних мовах - ага ... Російська мова заполонила абсолютно все - і вигадала для української - переклади назв ... Що цим і далі багато хто користується не означає , що це правильно !
тут ви не праві. у себе по російському вони що як хочуть так і називають.
це міжнародні назви повинні бути з української мови списані.
наочний вам приклад - поцікавтеся як китайці називають свою країну. вони лізуть до нас в українську мову?
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mephala
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Додано: Чет 10 жов, 2019 11:37
mephala
Скажите, а вы согласны с zРадио в той части, что аморально получить премию в 20 млн долларов за то, что сделали за 46 млн евро иностранные юристы?
Вот как раз эти юристы действительно оправдали затраты на них, и претензий к их работе, думаю, ни у кого нет. Они действительно сэкономили Нафтогазу, соотв. и Украине огромные деньги.
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yanyura
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