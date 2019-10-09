RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4245424642474248>
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:33

прямой эфир с зеленским

vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3031
З нами з: 06.04.16
Подякував: 737 раз.
Подякували: 895 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:45

Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14398
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4283 раз.
Подякували: 3977 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 10:33

  Libo написав:
  zРадио написав: материнская компания Нефтегаз


Шариков, компания называется НАФТОГАЗ. На всех языках.
Дженерал Дайнемикс на русском языке не называют Генеральные Динамики …
Где ты училось, убогое?
:lol: :lol: :lol:

Вы серьезно?
Нефтегаз
Найдено 2000 результатов

https://ukranews.com/tags/neftegaz
ДТЭК Нефтегаз уплатил в бюджет Украины 1,9 млрд грн ренты за пользование недрами

https://delo.ua/business/dtek-neftegaz-uplatil-19-mlrd-grn-renty-za-pol-351471/
Правительство обязало НАК «Нефтегаз» продавать «голубое топливо» на 265 гривен дешевле, чем в июле

https://day.kyiv.ua/ru/article/ekonomika/cena-na-gaz-dlya-naseleniya-v-avguste-dolzhna-snizitsya
Компания ДТЭК Нефтегаз внедряет передовой опыт ради того, чтобы сделать Украину более энергонезависимой

https://www.segodnya.ua/economics/enews/ukraina-narashchivaet-dobychu-gaza-blagodarya-novym-tehnologiyam-1306888.html
ДТЭК Нефтегаз создал Экспертный совет из ведущих международных специалистов

http://www.dsnews.ua/economics/dtek-neftegaz-sozdal-ekspertnyy-sovet-iz-vedushchih-mezhdunarodnyh-05082019162800
"ДТЭК Нефтегаз" приступил к программе глубокого бурения в Полтавской области

https://interfax.com.ua/news/economic/577881.html
...

Из-за того, что выделил источники ссылок жирным, они перестали быть кликабельными. Но если выделить/скопировать ссылку и потом перейти по выделенному/скопированному, они прекрасно открываются.
yanyura
 
Повідомлень: 4944
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 1210 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 10:46

  mephala написав:ти думаєш у нього вистачить совісті зізнатися що оббрехав?
тримай карман ширше.
в нього де не кинься - скрізь переплатили. а як спитай щоб надав розрахунки справедливої ціни - так відразу зникає по тихому. :lol:


2 тролльчика в унисон решили рассказать нам о лисе, расследующей дело разорения курятника :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Эту агитку о 80 млрд долларов впопыхах рисовали подчинненые Коболева, когда выплата и перевод в США его бонуса в размере 20 млн долларов вызвали такой резонанс, что даже Премьер-Министр вынужден был вмешаться (хоть я в его искренность и не верю, но это был по-настоящему вопиющий случай коррупции).

PS: как бы тролльчики не отмазывали коррупционеров, получая крохи с их столов, они (тролльчики) живут в той же коррупционной парадигме, что и все остальные. И те самые крохи возвращают коррупционерам в форме налогов, тарифов госкомпаний и монопольных цен на товары и услуги предприятий олигархов
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3787
З нами з: 02.05.18
Подякував: 803 раз.
Подякували: 1897 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 10:56

Re: Політичні дискусії

Зебята, эта прессуха вашего лидера, это йопаный стыд какое-то. Держите его подальше от прессы. Как делали во время предвыборной кампании.
airmax78
 
Повідомлень: 32003
З нами з: 25.10.12
Подякував: 818 раз.
Подякували: 3696 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:07

  zРадио написав:
  mephala написав:ти думаєш у нього вистачить совісті зізнатися що оббрехав?
тримай карман ширше.
в нього де не кинься - скрізь переплатили. а як спитай щоб надав розрахунки справедливої ціни - так відразу зникає по тихому. :lol:


2 тролльчика в унисон решили рассказать нам о лисе, расследующей дело разорения курятника :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Эту агитку о 80 млрд долларов впопыхах рисовали подчинненые Коболева, когда выплата и перевод в США его бонуса в размере 20 млн долларов вызвали такой резонанс, что даже Премьер-Министр вынужден был вмешаться (хоть я в его искренность и не верю, но это был по-настоящему вопиющий случай коррупции).

PS: как бы тролльчики не отмазывали коррупционеров, получая крохи с их столов, они (тролльчики) живут в той же коррупционной парадигме, что и все остальные. И те самые крохи возвращают коррупционерам в форме налогов, тарифов госкомпаний и монопольных цен на товары и услуги предприятий олигархов


так окрім бла бла бла щось буде?
де розрахунки справедливої ціни за юридичні послуги? а то вп’ять по тихому злився. так само як і по газу доречі.
чи як завжди тобі головне прокукарікати а там може хтось і поведеться?
mephala
 
Повідомлень: 5647
З нами з: 07.04.14
Подякував: 79 раз.
Подякували: 674 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:21

yanyura
Ви прикалуєтеся ? Це як Київ на різних мовах - ага ... Російська мова заполонила абсолютно все - і вигадала для української - переклади назв ... Що цим і далі багато хто користується не означає , що це правильно !
Puente
 
Повідомлень: 1895
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:32

  mephala написав:
так окрім бла бла бла щось буде?
де розрахунки справедливої ціни за юридичні послуги? а то вп’ять по тихому злився. так само як і по газу доречі.
чи як завжди тобі головне прокукарікати а там може хтось і поведеться?


Для начала ты, тролльчик, представь аргументы, что 46 млн долларов - это обоснованная цена на консультантов при наличии собственной юридической службы :mrgreen:

Самые крутые юристы в мире стоят 500 долларов в час. 46 000 000 / 500 = 92 000 человекочасов. Если этим даже занималось 20 ТОП-овых внешних юристов, то они должны были провести за делом как минимум по 4600 часов каждый. Это больше двух лет - выигранное дело слушалось в Арбитраже меньше :mrgreen: Не говоря уже о том, что консультантов привлекают ПОМОГАТЬ делать работу, а не делать работу ВМЕСТО кого-то!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3787
З нами з: 02.05.18
Подякував: 803 раз.
Подякували: 1897 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:35

  Puente написав:yanyura
Ви прикалуєтеся ? Це як Київ на різних мовах - ага ... Російська мова заполонила абсолютно все - і вигадала для української - переклади назв ... Що цим і далі багато хто користується не означає , що це правильно !

тут ви не праві. у себе по російському вони що як хочуть так і називають.
це міжнародні назви повинні бути з української мови списані.
наочний вам приклад - поцікавтеся як китайці називають свою країну. вони лізуть до нас в українську мову?
mephala
 
Повідомлень: 5647
З нами з: 07.04.14
Подякував: 79 раз.
Подякували: 674 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:37

mephala
Скажите, а вы согласны с zРадио в той части, что аморально получить премию в 20 млн долларов за то, что сделали за 46 млн евро иностранные юристы?

Вот как раз эти юристы действительно оправдали затраты на них, и претензий к их работе, думаю, ни у кого нет. Они действительно сэкономили Нафтогазу, соотв. и Украине огромные деньги.
yanyura
 
Повідомлень: 4944
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 1210 раз.
 
Профіль
4
  #<1 ... 4245424642474248>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: mephala, zРадио і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (77259)
10.10.2019 13:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.