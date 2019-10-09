Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Puente написав:yanyura Ви прикалуєтеся ? Це як Київ на різних мовах - ага ... Російська мова заполонила абсолютно все - і вигадала для української - переклади назв ... Що цим і далі багато хто користується не означає , що це правильно !
Я привел 6 разных источников (для экономии места, а мог бы и больше), широко известных в Украине, на которые ссылаются в т.ч. и на этой ветке. Правильно или неправильно, это другой вопрос, но факт остается фактом - пишут и "Нафтогаз", и "Нефтегаз".
P.S. Лично я всегда пишу "Нафтогаз" (как принято на его оффсайте), хоть и пишу свои посты на русском.
Востаннє редагувалось yanyura в Чет 10 жов, 2019 11:45, всього редагувалось 1 раз.
mephala написав: так окрім бла бла бла щось буде? де розрахунки справедливої ціни за юридичні послуги? а то вп’ять по тихому злився. так само як і по газу доречі. чи як завжди тобі головне прокукарікати а там може хтось і поведеться?
Для начала ты, тролльчик, представь аргументы, что 46 млн долларов - это обоснованная цена на консультантов при наличии собственной юридической службы
Самые крутые юристы в мире стоят 500 долларов в час. 46 000 000 / 500 = 92 000 человекочасов. Если этим даже занималось 20 ТОП-овых внешних юристов, то они должны были провести за делом как минимум по 4600 часов каждый. Это больше двух лет - выигранное дело слушалось в Арбитраже меньше Не говоря уже о том, что консультантов привлекают ПОМОГАТЬ делать работу, а не делать работу ВМЕСТО кого-то!
а чому я щось повинен обгрунтовувати якщо кукарікати почав ти? сам сказав - сам і обгрунтовуй. ну а судячи з твоєї відповіді то ти тільки і здатен кукарікати. три секунди в гуглі https://zib.com.ua/ua/9287-yuristi_v_americi_z_kozhnim_rokom_vse_bilshe_pidvischuyut_ci.html стаття за 2012 рік. 3% юристів беруть більше 1000 баксів за годину. так що твої "500 баксов в час" знову з рубрики "ку-ка-ре-ку" тобто ти не знаєш ні розцінок на подібних юристів ні кількості юристів яких задіяли для справи - зате прокукарікав що дорого. ШЕДЕВРАЛЬНО.
mephala написав:стаття за 2012 рік. 3% юристів беруть більше 1000 баксів за годину. так що твої "500 баксов в час" знову з рубрики "ку-ка-ре-ку" тобто ти не знаєш ні розцінок на подібних юристів ні кількості юристів яких задіяли для справи - зате прокукарікав що дорого. ШЕДЕВРАЛЬНО.
И снова тролльчик угодил в лужу, перепутав почасовку по кейсам, требующим 5-50 часов специалиста, с длинным контрактом на представление услуг.
Я уже замучался тебе что-то доказывать. Твоя задача - не дискуссия. Твоя задача - обосрать. Уходишь в полный игнор!
yanyura написав:mephala Скажите, а вы согласны с zРадио в той части, что аморально получить премию в 20 млн долларов за то, что сделали за 46 млн евро иностранные юристы?
Вот как раз эти юристы действительно оправдали затраты на них, и претензий к их работе, думаю, ни у кого нет. Они действительно сэкономили Нафтогазу, соотв. и Украине огромные деньги.
давайте не вподоблятися до "кукареку" зрадіо. 20 лямів це було на всіх преміантів. коболев отримав 10. це по перше. по друге дам вам інший приклад. у фірми є сервісний підрозділ. трапилася разова подія яку постійні робітники не в змозі зробити. директор віддав на аутсорс цю роботу. за те що робота на аутсорсі зроблена успішно отримав премію від власника. в чому тут аморальність? що директор грамотно прийняв рішення як повинна бути розподілена робота? тому я не вважаю аморальним саме отримання премії. а от її розмір тут я згоден. її можна було на порядок а то і два меншу виписати.