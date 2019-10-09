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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4246424742484249> Додано: Чет 10 жов, 2019 11:39 Puente написав: yanyura

Ви прикалуєтеся ? Це як Київ на різних мовах - ага ... Російська мова заполонила абсолютно все - і вигадала для української - переклади назв ... Що цим і далі багато хто користується не означає , що це правильно ! Ви прикалуєтеся ? Це як Київ на різних мовах - ага ... Російська мова заполонила абсолютно все - і вигадала для української - переклади назв ... Що цим і далі багато хто користується не означає , що це правильно !

Я привел 6 разных источников (для экономии места, а мог бы и больше), широко известных в Украине, на которые ссылаются в т.ч. и на этой ветке. Правильно или неправильно, это другой вопрос, но факт остается фактом - пишут и "Нафтогаз", и "Нефтегаз".



P.S. Лично я всегда пишу "Нафтогаз" (как принято на его оффсайте), хоть и пишу свои посты на русском. Я привел 6 разных источников (для экономии места, а мог бы и больше), широко известных в Украине, на которые ссылаются в т.ч. и на этой ветке. Правильно или неправильно, это другой вопрос, но факт остается фактом - пишут и "Нафтогаз", и "Нефтегаз".P.S. Лично я всегда пишу "Нафтогаз" (как принято на его оффсайте), хоть и пишу свои посты на русском. Востаннє редагувалось yanyura в Чет 10 жов, 2019 11:45, всього редагувалось 1 раз. yanyura Повідомлень: 4944 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1210 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 жов, 2019 11:42 zРадио написав: mephala написав:

так окрім бла бла бла щось буде?

де розрахунки справедливої ціни за юридичні послуги? а то вп’ять по тихому злився. так само як і по газу доречі.

чи як завжди тобі головне прокукарікати а там може хтось і поведеться? так окрім бла бла бла щось буде?де розрахунки справедливої ціни за юридичні послуги? а то вп’ять по тихому злився. так само як і по газу доречі.чи як завжди тобі головне прокукарікати а там може хтось і поведеться?



Для начала ты, тролльчик, представь аргументы, что 46 млн долларов - это обоснованная цена на консультантов при наличии собственной юридической службы



Самые крутые юристы в мире стоят 500 долларов в час. 46 000 000 / 500 = 92 000 человекочасов. Если этим даже занималось 20 ТОП-овых внешних юристов, то они должны были провести за делом как минимум по 4600 часов каждый. Это больше двух лет - выигранное дело слушалось в Арбитраже меньше Не говоря уже о том, что консультантов привлекают ПОМОГАТЬ делать работу, а не делать работу ВМЕСТО кого-то! Для начала ты, тролльчик, представь аргументы, что 46 млн долларов - это обоснованная цена на консультантов при наличии собственной юридической службыСамые крутые юристы в мире стоят 500 долларов в час. 46 000 000 / 500 = 92 000 человекочасов. Если этим даже занималось 20 ТОП-овых внешних юристов, то они должны были провести за делом как минимум по 4600 часов каждый. Это больше двух лет - выигранное дело слушалось в Арбитраже меньшеНе говоря уже о том, что консультантов привлекают ПОМОГАТЬ делать работу, а не делать работу ВМЕСТО кого-то!

а чому я щось повинен обгрунтовувати якщо кукарікати почав ти?

сам сказав - сам і обгрунтовуй. ну а судячи з твоєї відповіді то ти тільки і здатен кукарікати.

три секунди в гуглі

https://zib.com.ua/ua/9287-yuristi_v_americi_z_kozhnim_rokom_vse_bilshe_pidvischuyut_ci.html

стаття за 2012 рік. 3% юристів беруть більше 1000 баксів за годину.

так що твої "500 баксов в час" знову з рубрики "ку-ка-ре-ку"

тобто ти не знаєш ні розцінок на подібних юристів ні кількості юристів яких задіяли для справи - зате прокукарікав що дорого. ШЕДЕВРАЛЬНО. а чому я щось повинен обгрунтовувати якщо кукарікати почав ти?сам сказав - сам і обгрунтовуй. ну а судячи з твоєї відповіді то ти тільки і здатен кукарікати.три секунди в гуглістаття за 2012 рік. 3% юристів беруть більше 1000 баксів за годину.так що твої "500 баксов в час" знову з рубрики "ку-ка-ре-ку"тобто ти не знаєш ні розцінок на подібних юристів ні кількості юристів яких задіяли для справи - зате прокукарікав що дорого. ШЕДЕВРАЛЬНО. mephala Повідомлень: 5648 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 674 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 жов, 2019 11:46 mephala написав: стаття за 2012 рік. 3% юристів беруть більше 1000 баксів за годину.

так що твої "500 баксов в час" знову з рубрики "ку-ка-ре-ку"

тобто ти не знаєш ні розцінок на подібних юристів ні кількості юристів яких задіяли для справи - зате прокукарікав що дорого. ШЕДЕВРАЛЬНО. стаття за 2012 рік. 3% юристів беруть більше 1000 баксів за годину.так що твої "500 баксов в час" знову з рубрики "ку-ка-ре-ку"тобто ти не знаєш ні розцінок на подібних юристів ні кількості юристів яких задіяли для справи - зате прокукарікав що дорого. ШЕДЕВРАЛЬНО.



И снова тролльчик угодил в лужу, перепутав почасовку по кейсам, требующим 5-50 часов специалиста, с длинным контрактом на представление услуг.



Я уже замучался тебе что-то доказывать. Твоя задача - не дискуссия. Твоя задача - обосрать. Уходишь в полный игнор! И снова тролльчик угодил в лужу, перепутав почасовку по кейсам, требующим 5-50 часов специалиста, с длинным контрактом на представление услуг.Я уже замучался тебе что-то доказывать. Твоя задача - не дискуссия. Твоя задача - обосрать. Уходишь в полный игнор! zРадио

Повідомлень: 3789 З нами з: 02.05.18 Подякував: 803 раз. Подякували: 1897 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 жов, 2019 12:03 yanyura написав: mephala

Скажите, а вы согласны с zРадио в той части, что аморально получить премию в 20 млн долларов за то, что сделали за 46 млн евро иностранные юристы?



Вот как раз эти юристы действительно оправдали затраты на них, и претензий к их работе, думаю, ни у кого нет. Они действительно сэкономили Нафтогазу, соотв. и Украине огромные деньги. Скажите, а вы согласны св той части, что аморально получить премию в 20 млн долларов за то, что сделали за 46 млн евро иностранные юристы?Вот как раз эти юристы действительно оправдали затраты на них, и претензий к их работе, думаю, ни у кого нет. Они действительно сэкономили Нафтогазу, соотв. и Украине огромные деньги.

давайте не вподоблятися до "кукареку" зрадіо.

20 лямів це було на всіх преміантів. коболев отримав 10. це по перше.

по друге дам вам інший приклад. у фірми є сервісний підрозділ. трапилася разова подія яку постійні робітники не в змозі зробити. директор віддав на аутсорс цю роботу. за те що робота на аутсорсі зроблена успішно отримав премію від власника. в чому тут аморальність? що директор грамотно прийняв рішення як повинна бути розподілена робота? тому я не вважаю аморальним саме отримання премії. а от її розмір тут я згоден. її можна було на порядок а то і два меншу виписати. давайте не вподоблятися до "кукареку" зрадіо.20 лямів це було на всіх преміантів. коболев отримав 10. це по перше.по друге дам вам інший приклад. у фірми є сервісний підрозділ. трапилася разова подія яку постійні робітники не в змозі зробити. директор віддав на аутсорс цю роботу. за те що робота на аутсорсі зроблена успішно отримав премію від власника. в чому тут аморальність? що директор грамотно прийняв рішення як повинна бути розподілена робота? тому я не вважаю аморальним саме отримання премії. а от її розмір тут я згоден. її можна було на порядок а то і два меншу виписати. mephala Повідомлень: 5648 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 674 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 жов, 2019 12:17 Козак-характерник написав: ....хто їм надав право представляти думку громади Донбасу? Це ж колоборанти. Колоніальна адміністрація.

...типова проблема всіх дописуючих - узагальнення. Донбас, як складова частина України - він різний, так само як є різні люди в інших областях України. Всіх одних фарбою мазати не можна. ....хто їм надав право представляти думку громади Донбасу? Це ж колоборанти. Колоніальна адміністрація....типова проблема всіх дописуючих - узагальнення. Донбас, як складова частина України - він різний, так само як є різні люди в інших областях України. Всіх одних фарбою мазати не можна.

У меня отец родился и вырос после войны в Снежном. Самый Донбас. Его родители с западной Украины до конца дней говорили по-украински. Так вот, с его слов - еще с тех времен "украинского" там практически ничего не было.

Вы найдете в Польше город в котором нет ничего польского? Даже 25-30 лет назад, когда у них была полная ж.... У меня отец родился и вырос после войны в Снежном. Самый Донбас. Его родители с западной Украины до конца дней говорили по-украински. Так вот, с его слов - еще с тех времен "украинского" там практически ничего не было.Вы найдете в Польше город в котором нет ничего польского? Даже 25-30 лет назад, когда у них была полная ж.... J_P Повідомлень: 710 З нами з: 16.05.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 95 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 жов, 2019 12:19



И это только статистика выездов, не наложенная на отрицательную демографию "смертность-рождаемость"...





Дмитрий Дубилет (Telegram)

​Делюсь с вами графиком. Интересным и несколько грустным.

Одним из приоритетов правительства является изменение негативного социально-демографического тренда в нашей стране. Сейчас из Украины уезжает больше, чем приезжает, а умирает больше, чем рождается.

Стал вопрос данных. Оказалось, что их в нужном виде нет. Работаем сейчас вместе с пограничной службой над статистикой по пересечению границы и с Минюстом — по рождаемости/смерти.

Делюсь небольшой порцией информации, которую мы смогли достать из баз данных, по пересечению границы. Здесь мы посчитали количество украинцев, которые выехали заграницу и не вернулись более 21 дня (накопительно), а также количество украинцев, вернувшихся после 21-дневного отсутствия (ежедневно).

Что видим:

1. С начала года количество украинцев, проживающих на нашей территории, сократилось на 1.5 млн человек.

2. Видим массовые возвращения украинцев домой в конце апреля в начале мая на европейские и украинские праздники.

3. После этих праздников негативный тренд уменьшился, но все равно присутствует. Возвращаться домой стало тоже больше человек (оранжевая линия).

Я хочу построить подобный график и за прошлый год, чтобы понять, являются эти изменения чем-то глобальным, или просто сезонный фактор.

Уточню, это данные предварительные. На них и на других массивах я рассчитываю построить публичные дашборды, чтобы общество могло в том числе по ним оценивать работу власти в долгосрочной перспективе.





Для всех "розовых очкариков", не видящих проблемы в эмиграции.И это только статистика выездов, не наложенная на отрицательную демографию "смертность-рождаемость"...​Делюсь с вами графиком. Интересным и несколько грустным.Одним из приоритетов правительства является изменение негативного социально-демографического тренда в нашей стране. Сейчас из Украины уезжает больше, чем приезжает, а умирает больше, чем рождается.Стал вопрос данных. Оказалось, что их в нужном виде нет. Работаем сейчас вместе с пограничной службой над статистикой по пересечению границы и с Минюстом — по рождаемости/смерти.Делюсь небольшой порцией информации, которую мы смогли достать из баз данных, по пересечению границы. Здесь мы посчитали количество украинцев, которые выехали заграницу и не вернулись более 21 дня (накопительно), а также количество украинцев, вернувшихся после 21-дневного отсутствия (ежедневно).Что видим:1. С начала года количество украинцев, проживающих на нашей территории, сократилось на 1.5 млн человек.2. Видим массовые возвращения украинцев домой в конце апреля в начале мая на европейские и украинские праздники.3. После этих праздников негативный тренд уменьшился, но все равно присутствует. Возвращаться домой стало тоже больше человек (оранжевая линия).Я хочу построить подобный график и за прошлый год, чтобы понять, являются эти изменения чем-то глобальным, или просто сезонный фактор.Уточню, это данные предварительные. На них и на других массивах я рассчитываю построить публичные дашборды, чтобы общество могло в том числе по ним оценивать работу власти в долгосрочной перспективе. zРадио

Повідомлень: 3789 З нами з: 02.05.18 Подякував: 803 раз. Подякували: 1897 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 жов, 2019 12:50 yanyura написав: Вот как раз эти юристы действительно оправдали затраты на них, и претензий к их работе, думаю, ни у кого нет. Они действительно сэкономили Нафтогазу, соотв. и Украине огромные деньги. Вот как раз эти юристы действительно оправдали затраты на них, и претензий к их работе, думаю, ни у кого нет. Они действительно сэкономили Нафтогазу, соотв. и Украине огромные деньги.



А если быть абсолютно честными самим с собой, то придется признать, что победа в Стокгольмском арбитраже - это заслуга не руководства Нефтегаза и не нанятых внешних юристов. Это заслуга функционеров ЕС, отстоявших своего партнера Украину А если быть абсолютно честными самим с собой, то придется признать, что победа в Стокгольмском арбитраже - это заслуга не руководства Нефтегаза и не нанятых внешних юристов. Это заслуга функционеров ЕС, отстоявших своего партнера Украину zРадио

Повідомлень: 3789 З нами з: 02.05.18 Подякував: 803 раз. Подякували: 1897 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 жов, 2019 13:08 zРадио написав: А если быть абсолютно честными самим с собой, то придется признать, что победа в Стокгольмском арбитраже - это заслуга не руководства Нефтегаза и не нанятых внешних юристов. Это заслуга функционеров ЕС, отстоявших своего партнера Украину А если быть абсолютно честными самим с собой, то придется признать, что победа в Стокгольмском арбитраже - это заслуга не руководства Нефтегаза и не нанятых внешних юристов. Это заслуга функционеров ЕС, отстоявших своего партнера Украину

фамилии назови этих "функционеров", клоун плешивый фамилии назови этих "функционеров", клоун плешивый Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 14175 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1886 раз. Подякували: 4074 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 жов, 2019 13:08 J_P написав: Козак-характерник написав: ....хто їм надав право представляти думку громади Донбасу? Це ж колоборанти. Колоніальна адміністрація.

...типова проблема всіх дописуючих - узагальнення. Донбас, як складова частина України - він різний, так само як є різні люди в інших областях України. Всіх одних фарбою мазати не можна. ....хто їм надав право представляти думку громади Донбасу? Це ж колоборанти. Колоніальна адміністрація....типова проблема всіх дописуючих - узагальнення. Донбас, як складова частина України - він різний, так само як є різні люди в інших областях України. Всіх одних фарбою мазати не можна.

У меня отец родился и вырос после войны в Снежном. Самый Донбас. Его родители с западной Украины до конца дней говорили по-украински. Так вот, с его слов - еще с тех времен "украинского" там практически ничего не было.

Вы найдете в Польше город в котором нет ничего польского? Даже 25-30 лет назад, когда у них была полная ж.... У меня отец родился и вырос после войны в Снежном. Самый Донбас. Его родители с западной Украины до конца дней говорили по-украински. Так вот, с его слов - еще с тех времен "украинского" там практически ничего не было.Вы найдете в Польше город в котором нет ничего польского? Даже 25-30 лет назад, когда у них была полная ж....

Ну по-простому - українська школа хоч одна була ? Бібліотека ?

Глянув Вікі - за переписом 2001 - 51.3 % - українці ... Ну по-простому - українська школа хоч одна була ? Бібліотека ?Глянув Вікі - за переписом 2001 - 51.3 % - українці ... Puente Повідомлень: 1900 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 255 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 жов, 2019 13:26 Re: Політичні дискусії До речі ( чи не до речі ) - але поглядаю по кількадесят секунд марафон Зеленського час від часу ... Досвідчений , недосвідчений , темний , неграмотний ( ? - англійську як мінімум знає без питань - вільно спілкується з журналістами ) - але в такому форматі не уявляю , хто б зміг працювати . Журналісти пристають з просто чутками часто - ну що на чутки можна відповідати ? Навіть якщо він і щось знає - хоча невідомо ... Puente Повідомлень: 1900 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 255 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4246424742484249> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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