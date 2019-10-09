RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4246424742484249
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 13:31

  zРадио написав:
  yanyura написав:Вот как раз эти юристы действительно оправдали затраты на них, и претензий к их работе, думаю, ни у кого нет. Они действительно сэкономили Нафтогазу, соотв. и Украине огромные деньги.


А если быть абсолютно честными самим с собой, то придется признать, что победа в Стокгольмском арбитраже - это заслуга не руководства Нефтегаза и не нанятых внешних юристов. Это заслуга функционеров ЕС, отстоявших своего партнера Украину


Обидно за рашку? Понимаю ... Но проигрывать тоже нужно уметь. Учитесь.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 418
З нами з: 29.01.18
Подякував: 30 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 13:34

  zРадио написав:
  mephala написав:https://zib.com.ua/ua/9287-yuristi_v_americi_z_kozhnim_rokom_vse_bilshe_pidvischuyut_ci.html
стаття за 2012 рік. 3% юристів беруть більше 1000 баксів за годину.
так що твої "500 баксов в час" знову з рубрики "ку-ка-ре-ку"
тобто ти не знаєш ні розцінок на подібних юристів ні кількості юристів яких задіяли для справи - зате прокукарікав що дорого. ШЕДЕВРАЛЬНО.


И снова тролльчик угодил в лужу, перепутав почасовку по кейсам, требующим 5-50 часов специалиста, с длинным контрактом на представление услуг.

Я уже замучался тебе что-то доказывать. Твоя задача - не дискуссия. Твоя задача - обосрать. Уходишь в полный игнор!

це вже навіть не смішно. ти хоч ліки якісь приймай якщо не пам’ятаєш що писав годину тому. а то я вже хвилюватися починаю за твоїх підлеглих якими ти керуєш.
цитата з твого повідомлення:
Самые крутые юристы в мире стоят 500 долларов в час
mephala
 
Повідомлень: 5648
З нами з: 07.04.14
Подякував: 79 раз.
Подякували: 674 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4246424742484249
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: mephala і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (6184)
10.10.2019 14:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.