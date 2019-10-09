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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 10 жов, 2019 13:31
zРадио написав: yanyura написав:
Вот как раз эти юристы действительно оправдали затраты на них, и претензий к их работе, думаю, ни у кого нет. Они действительно сэкономили Нафтогазу, соотв. и Украине огромные деньги.
А если быть абсолютно честными самим с собой, то придется признать, что победа в Стокгольмском арбитраже - это заслуга не руководства Нефтегаза и не нанятых внешних юристов. Это заслуга функционеров ЕС, отстоявших своего партнера Украину
Обидно за рашку? Понимаю ... Но проигрывать тоже нужно уметь. Учитесь.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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galadriel
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Додано: Чет 10 жов, 2019 13:34
zРадио написав:
И снова тролльчик угодил в лужу, перепутав почасовку по кейсам, требующим 5-50 часов специалиста, с длинным контрактом на представление услуг.
Я уже замучался тебе что-то доказывать. Твоя задача - не дискуссия. Твоя задача - обосрать. Уходишь в полный игнор!
це вже навіть не смішно. ти хоч ліки якісь приймай якщо не пам’ятаєш що писав годину тому. а то я вже хвилюватися починаю за твоїх підлеглих якими ти керуєш.
цитата з твого повідомлення:Самые крутые юристы в мире стоят 500 долларов в час
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mephala
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Додано: Чет 10 жов, 2019 13:42
yanyura написав:mephala
Скажите, а вы согласны с zРадио
в той части, что аморально получить премию в 20 млн долларов за то, что сделали за 46 млн евро иностранные юристы?
Вот как раз эти юристы действительно оправдали затраты на них, и претензий к их работе, думаю, ни у кого нет. Они действительно сэкономили Нафтогазу, соотв. и Украине огромные деньги.
Де зелені посадки?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Чет 10 жов, 2019 13:54
flyman написав: yanyura написав:mephala
Скажите, а вы согласны с zРадио
в той части, что аморально получить премию в 20 млн долларов за то, что сделали за 46 млн евро иностранные юристы?
Вот как раз эти юристы действительно оправдали затраты на них, и претензий к их работе, думаю, ни у кого нет. Они действительно сэкономили Нафтогазу, соотв. и Украине огромные деньги.
Де зелені посадки?
ну сказал же, "выйдите на улицы и спросите". Ждем опросников на улицах, и будем сажать набравших большинство голосов!
Хером по конституции, воля народа!
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