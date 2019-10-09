Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
yanyura написав:Вот как раз эти юристы действительно оправдали затраты на них, и претензий к их работе, думаю, ни у кого нет. Они действительно сэкономили Нафтогазу, соотв. и Украине огромные деньги.
А если быть абсолютно честными самим с собой, то придется признать, что победа в Стокгольмском арбитраже - это заслуга не руководства Нефтегаза и не нанятых внешних юристов. Это заслуга функционеров ЕС, отстоявших своего партнера Украину
Обидно за рашку? Понимаю ... Но проигрывать тоже нужно уметь. Учитесь.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
yanyura написав:mephala Скажите, а вы согласны с zРадио в той части, что аморально получить премию в 20 млн долларов за то, что сделали за 46 млн евро иностранные юристы?
Вот как раз эти юристы действительно оправдали затраты на них, и претензий к их работе, думаю, ни у кого нет. Они действительно сэкономили Нафтогазу, соотв. и Украине огромные деньги.
Де зелені посадки?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
zРадио написав:Для всех "розовых очкариков", не видящих проблемы в эмиграции.
И это только статистика выездов, не наложенная на отрицательную демографию "смертность-рождаемость"...
Дмитрий Дубилет (Telegram) Делюсь с вами графиком. Интересным и несколько грустным. Одним из приоритетов правительства является изменение негативного социально-демографического тренда в нашей стране. Сейчас из Украины уезжает больше, чем приезжает, а умирает больше, чем рождается. Стал вопрос данных. Оказалось, что их в нужном виде нет. Работаем сейчас вместе с пограничной службой над статистикой по пересечению границы и с Минюстом — по рождаемости/смерти. Делюсь небольшой порцией информации, которую мы смогли достать из баз данных, по пересечению границы. Здесь мы посчитали количество украинцев, которые выехали заграницу и не вернулись более 21 дня (накопительно), а также количество украинцев, вернувшихся после 21-дневного отсутствия (ежедневно). Что видим: 1. С начала года количество украинцев, проживающих на нашей территории, сократилось на 1.5 млн человек. 2. Видим массовые возвращения украинцев домой в конце апреля в начале мая на европейские и украинские праздники. 3. После этих праздников негативный тренд уменьшился, но все равно присутствует. Возвращаться домой стало тоже больше человек (оранжевая линия). Я хочу построить подобный график и за прошлый год, чтобы понять, являются эти изменения чем-то глобальным, или просто сезонный фактор. Уточню, это данные предварительные. На них и на других массивах я рассчитываю построить публичные дашборды, чтобы общество могло в том числе по ним оценивать работу власти в долгосрочной перспективе.
стабілізец
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
yanyura написав:Вот как раз эти юристы действительно оправдали затраты на них, и претензий к их работе, думаю, ни у кого нет. Они действительно сэкономили Нафтогазу, соотв. и Украине огромные деньги.
А если быть абсолютно честными самим с собой, то придется признать, что победа в Стокгольмском арбитраже - это заслуга не руководства Нефтегаза и не нанятых внешних юристов. Это заслуга функционеров ЕС, отстоявших своего партнера Украину
Обидно за рашку? Понимаю ... Но проигрывать тоже нужно уметь. Учитесь.
Еще одна троллиха пытается коррупцию и непрофессионализм представить в качестве неотъемлемых условий победы! И, само собой, как же не обвинить оппонента в работе на врага - без этого контр-аргументацию не построить