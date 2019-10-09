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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4246424742484249
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 13:31

  zРадио написав:
  yanyura написав:Вот как раз эти юристы действительно оправдали затраты на них, и претензий к их работе, думаю, ни у кого нет. Они действительно сэкономили Нафтогазу, соотв. и Украине огромные деньги.


А если быть абсолютно честными самим с собой, то придется признать, что победа в Стокгольмском арбитраже - это заслуга не руководства Нефтегаза и не нанятых внешних юристов. Это заслуга функционеров ЕС, отстоявших своего партнера Украину


Обидно за рашку? Понимаю ... Но проигрывать тоже нужно уметь. Учитесь.
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galadriel
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 13:34

  zРадио написав:
  mephala написав:https://zib.com.ua/ua/9287-yuristi_v_americi_z_kozhnim_rokom_vse_bilshe_pidvischuyut_ci.html
стаття за 2012 рік. 3% юристів беруть більше 1000 баксів за годину.
так що твої "500 баксов в час" знову з рубрики "ку-ка-ре-ку"
тобто ти не знаєш ні розцінок на подібних юристів ні кількості юристів яких задіяли для справи - зате прокукарікав що дорого. ШЕДЕВРАЛЬНО.


И снова тролльчик угодил в лужу, перепутав почасовку по кейсам, требующим 5-50 часов специалиста, с длинным контрактом на представление услуг.

Я уже замучался тебе что-то доказывать. Твоя задача - не дискуссия. Твоя задача - обосрать. Уходишь в полный игнор!

це вже навіть не смішно. ти хоч ліки якісь приймай якщо не пам’ятаєш що писав годину тому. а то я вже хвилюватися починаю за твоїх підлеглих якими ти керуєш.
цитата з твого повідомлення:
Самые крутые юристы в мире стоят 500 долларов в час
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 13:42

  yanyura написав:mephala
Скажите, а вы согласны с zРадио в той части, что аморально получить премию в 20 млн долларов за то, что сделали за 46 млн евро иностранные юристы?

Вот как раз эти юристы действительно оправдали затраты на них, и претензий к их работе, думаю, ни у кого нет. Они действительно сэкономили Нафтогазу, соотв. и Украине огромные деньги.

Де зелені посадки?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 13:54

  flyman написав:
  yanyura написав:mephala
Скажите, а вы согласны с zРадио в той части, что аморально получить премию в 20 млн долларов за то, что сделали за 46 млн евро иностранные юристы?

Вот как раз эти юристы действительно оправдали затраты на них, и претензий к их работе, думаю, ни у кого нет. Они действительно сэкономили Нафтогазу, соотв. и Украине огромные деньги.

Де зелені посадки?


ну сказал же, "выйдите на улицы и спросите". Ждем опросников на улицах, и будем сажать набравших большинство голосов! :mrgreen:
Хером по конституции, воля народа! :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 15:38

  zРадио написав:Для всех "розовых очкариков", не видящих проблемы в эмиграции.

И это только статистика выездов, не наложенная на отрицательную демографию "смертность-рождаемость"...


Дмитрий Дубилет (Telegram)
Делюсь с вами графиком. Интересным и несколько грустным.
Одним из приоритетов правительства является изменение негативного социально-демографического тренда в нашей стране. Сейчас из Украины уезжает больше, чем приезжает, а умирает больше, чем рождается.
Стал вопрос данных. Оказалось, что их в нужном виде нет. Работаем сейчас вместе с пограничной службой над статистикой по пересечению границы и с Минюстом — по рождаемости/смерти.
Делюсь небольшой порцией информации, которую мы смогли достать из баз данных, по пересечению границы. Здесь мы посчитали количество украинцев, которые выехали заграницу и не вернулись более 21 дня (накопительно), а также количество украинцев, вернувшихся после 21-дневного отсутствия (ежедневно).
Что видим:
1. С начала года количество украинцев, проживающих на нашей территории, сократилось на 1.5 млн человек.
2. Видим массовые возвращения украинцев домой в конце апреля в начале мая на европейские и украинские праздники.
3. После этих праздников негативный тренд уменьшился, но все равно присутствует. Возвращаться домой стало тоже больше человек (оранжевая линия).
Я хочу построить подобный график и за прошлый год, чтобы понять, являются эти изменения чем-то глобальным, или просто сезонный фактор.
Уточню, это данные предварительные. На них и на других массивах я рассчитываю построить публичные дашборды, чтобы общество могло в том числе по ним оценивать работу власти в долгосрочной перспективе.


Зображення

стабілізец
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 15:51

  galadriel написав:
  zРадио написав:
  yanyura написав:Вот как раз эти юристы действительно оправдали затраты на них, и претензий к их работе, думаю, ни у кого нет. Они действительно сэкономили Нафтогазу, соотв. и Украине огромные деньги.


А если быть абсолютно честными самим с собой, то придется признать, что победа в Стокгольмском арбитраже - это заслуга не руководства Нефтегаза и не нанятых внешних юристов. Это заслуга функционеров ЕС, отстоявших своего партнера Украину


Обидно за рашку? Понимаю ... Но проигрывать тоже нужно уметь. Учитесь.


Еще одна троллиха пытается коррупцию и непрофессионализм представить в качестве неотъемлемых условий победы! И, само собой, как же не обвинить оппонента в работе на врага - без этого контр-аргументацию не построить :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 16:10

Re: Політичні дискусії

Шо, пля, это сегодня такое было? Зебята, шо вы нам обрали разом?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 16:14

Re: ото

  airmax78 написав:, это сегодня такое было?

Эт вы еще украинские дороги областного значения не видели..
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