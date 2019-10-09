zРадио написав:

Для всех "розовых очкариков", не видящих проблемы в эмиграции.И это только статистика выездов, не наложенная на отрицательную демографию "смертность-рождаемость"...​Делюсь с вами графиком. Интересным и несколько грустным.Одним из приоритетов правительства является изменение негативного социально-демографического тренда в нашей стране. Сейчас из Украины уезжает больше, чем приезжает, а умирает больше, чем рождается.Стал вопрос данных. Оказалось, что их в нужном виде нет. Работаем сейчас вместе с пограничной службой над статистикой по пересечению границы и с Минюстом — по рождаемости/смерти.Делюсь небольшой порцией информации, которую мы смогли достать из баз данных, по пересечению границы. Здесь мы посчитали количество украинцев, которые выехали заграницу и не вернулись более 21 дня (накопительно), а также количество украинцев, вернувшихся после 21-дневного отсутствия (ежедневно).Что видим:1. С начала года количество украинцев, проживающих на нашей территории, сократилось на 1.5 млн человек.2. Видим массовые возвращения украинцев домой в конце апреля в начале мая на европейские и украинские праздники.3. После этих праздников негативный тренд уменьшился, но все равно присутствует. Возвращаться домой стало тоже больше человек (оранжевая линия).Я хочу построить подобный график и за прошлый год, чтобы понять, являются эти изменения чем-то глобальным, или просто сезонный фактор.Уточню, это данные предварительные. На них и на других массивах я рассчитываю построить публичные дашборды, чтобы общество могло в том числе по ним оценивать работу власти в долгосрочной перспективе.