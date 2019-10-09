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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4248424942504251>
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 18:02

Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 18:03

  zРадио написав:
  pesikot написав:Брехливый самовлюбленный клоун


После генпрокурора-кума президента Порошенко, Зеленский мог бы даже не объясняться :mrgreen:

Порошенко уже история, "ви зробили це разом".
Теперь рассматриваем ЗЕ!, который был против кумовства и ... перетащил бизнес-партнеров на гос.должности.
А также кортежи, самолёты ...
А твои "брёвна в глазу" - это "зубожиння", тарифы, ко-ко-корупция, Свинарчуки. Это исчезло ?
Тарифы снижены ?
Коррупция побеждена ?
Свинарчуки сидят ?
Нет. Засовывай бревно себе в глаз :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 18:14

  pesikot написав:Порошенко уже история, "ви зробили це разом".
Теперь рассматриваем ЗЕ!, который был против кумовства и ... перетащил бизнес-партнеров на гос.должности.
А также кортежи, самолёты ...
А твои "брёвна в глазу" - это "зубожиння", тарифы, ко-ко-корупция, Свинарчуки. Это исчезло ?
Тарифы снижены ?
Коррупция побеждена ?
Свинарчуки сидят ?
Нет. Засовывай бревно себе в глаз :)


Все так, но с последним - явно не ко мне :mrgreen: Задавай вопросы по адресу

13 марта 2019, 21:41
  zРадио написав:Ожидать, что Зеленский, или Тимошенко уберут коррупцию на таможне так что глупо, ИМХО, как и отрицать существование этой коррупции при Порошенко.

Коррупция останется, она переживет всех их и всех нас :mrgreen: Сорри, если кого-то разочаровал.

Кандидаты отличаются между собой внешностью, подачей, уровнем IQ и отношением к истории. Это все, что нам позволено выбирать.

В вопросе личных мотивов и мотивов команд, которые стоят за кандидатами, разлиий нет.

Пруф
Політичні дискусії

PS: я снова оказался прав, ты уж извини за скромность :D
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 18:17

Re: Політичні дискусії

Зеленский об аресте Пашинского: 100% украинцев скажут, что он "бандит"

Отвечая на уточняющий вопрос, кто звонил, он сказал: "Люди. Выйдите на улицу и спросите: Пашинский - это бандит или нет? Спросите у всех. Я даю вам 100% - 100 людей спросите, 100 человек скажут: "Да".

Это недоразумение обучалось на юриста ?

Мы собираем совещания с правоохранителями... Еженедельно или каждые две недели мы собираемся на эти совещания, где я, не влияя их спрашиваю: «Где результат?»", - подчеркнул Зеленский.


Я ранее говорил, во время предвыборной компании, что ЗЕ! не выпускают в прямые эфиры, а создают уютные интервью, потому что в прямом эфире он явно не способен адекватно излагать свои мысли. Если мысли у него вообще есть.

Вот выпустили его в прямой эфир ... Что ни фраза, то просто п... п... п... раздник какой-то
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 18:53

  zРадио написав:
Все так, но с последним - явно не ко мне :mrgreen: Задавай вопросы по адресу

13 марта 2019, 21:41
  zРадио написав:Ожидать, что Зеленский, или Тимошенко уберут коррупцию на таможне так что глупо, ИМХО, как и отрицать существование этой коррупции при Порошенко.

Коррупция останется, она переживет всех их и всех нас :mrgreen: Сорри, если кого-то разочаровал.

Кандидаты отличаются между собой внешностью, подачей, уровнем IQ и отношением к истории. Это все, что нам позволено выбирать.

В вопросе личных мотивов и мотивов команд, которые стоят за кандидатами, разлиий нет.

Пруф
Політичні дискусії

PS: я снова оказался прав, ты уж извини за скромность :D


А 73 процента этого не понимают? Они тупо тупые :mrgreen: наивные, промытые телевизором? А зеля этого тоже не понимает? Ему кто мозги промыл :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 18:53

порохоботов плющит по всем каналам, фейсбукам и форумам.
Значит формат выбран правильный.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 19:03

Re: Політичні дискусії

Клиент_ написав:порохоботов плющит по всем каналам, фейсбукам и форумам.
Значит формат выбран правильный.


По сравнении с январскими посиделками и интервью конечно у Зеленского гигантский рывок вперед и в умении отвечать на вопросы, и во владении украинским языком.
Так пойдет через пять лет ПОП будет завидовать его красноречию.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 19:05

  Клиент_ написав:порохоботов плющит по всем каналам, фейсбукам и форумам.
Значит формат выбран правильный.

Про Порошенко плющило зрадофилов все 5 лет.
Значит Порошенко был прав
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 19:07

  freeze написав:
Клиент_ написав:порохоботов плющит по всем каналам, фейсбукам и форумам.
Значит формат выбран правильный.


По сравнении с январскими посиделками и интервью конечно у Зеленского гигантский рывок вперед и в умении отвечать на вопросы, и во владении украинским языком.
Так пойдет через пять лет ПОП будет завидовать его красноречию.

Вы снова подписалась на все каналы, паблики ЗЕ! в соц.сетях ? :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 19:12

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:Вы снова подписалась на все каналы, паблики ЗЕ! в соц.сетях ? :)


Нет, отписался надолго.
Но глупо отрицать очевидное, еще в январе Зеленский больше мычал, чем говорил, и испытывал серьезные затруднения с украинским языком.
Сейчас пошел одиннадцатый час, когда он беспрерывно говорит, я бы так не смог, имхо.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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