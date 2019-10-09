Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
После генпрокурора-кума президента Порошенко, Зеленский мог бы даже не объясняться
Порошенко уже история, "ви зробили це разом". Теперь рассматриваем ЗЕ!, который был против кумовства и ... перетащил бизнес-партнеров на гос.должности. А также кортежи, самолёты ... А твои "брёвна в глазу" - это "зубожиння", тарифы, ко-ко-корупция, Свинарчуки. Это исчезло ? Тарифы снижены ? Коррупция побеждена ? Свинарчуки сидят ? Нет. Засовывай бревно себе в глаз
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot написав:Порошенко уже история, "ви зробили це разом". Теперь рассматриваем ЗЕ!, который был против кумовства и ... перетащил бизнес-партнеров на гос.должности. А также кортежи, самолёты ... А твои "брёвна в глазу" - это "зубожиння", тарифы, ко-ко-корупция, Свинарчуки. Это исчезло ? Тарифы снижены ? Коррупция побеждена ? Свинарчуки сидят ? Нет. Засовывай бревно себе в глаз
Все так, но с последним - явно не ко мне Задавай вопросы по адресу
13 марта 2019, 21:41
zРадио написав:Ожидать, что Зеленский, или Тимошенко уберут коррупцию на таможне так что глупо, ИМХО, как и отрицать существование этой коррупции при Порошенко.
Коррупция останется, она переживет всех их и всех нас Сорри, если кого-то разочаровал.
Кандидаты отличаются между собой внешностью, подачей, уровнем IQ и отношением к истории. Это все, что нам позволено выбирать.
В вопросе личных мотивов и мотивов команд, которые стоят за кандидатами, разлиий нет.
Отвечая на уточняющий вопрос, кто звонил, он сказал: "Люди. Выйдите на улицу и спросите: Пашинский - это бандит или нет? Спросите у всех. Я даю вам 100% - 100 людей спросите, 100 человек скажут: "Да".
Это недоразумение обучалось на юриста ?
Мы собираем совещания с правоохранителями... Еженедельно или каждые две недели мы собираемся на эти совещания, где я, не влияя их спрашиваю: «Где результат?»", - подчеркнул Зеленский.
Я ранее говорил, во время предвыборной компании, что ЗЕ! не выпускают в прямые эфиры, а создают уютные интервью, потому что в прямом эфире он явно не способен адекватно излагать свои мысли. Если мысли у него вообще есть.
Вот выпустили его в прямой эфир ... Что ни фраза, то просто п... п... п... раздник какой-то
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Клиент_ написав:порохоботов плющит по всем каналам, фейсбукам и форумам. Значит формат выбран правильный.
По сравнении с январскими посиделками и интервью конечно у Зеленского гигантский рывок вперед и в умении отвечать на вопросы, и во владении украинским языком. Так пойдет через пять лет ПОП будет завидовать его красноречию.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Клиент_ написав:порохоботов плющит по всем каналам, фейсбукам и форумам. Значит формат выбран правильный.
По сравнении с январскими посиделками и интервью конечно у Зеленского гигантский рывок вперед и в умении отвечать на вопросы, и во владении украинским языком. Так пойдет через пять лет ПОП будет завидовать его красноречию.
Вы снова подписалась на все каналы, паблики ЗЕ! в соц.сетях ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot написав:Вы снова подписалась на все каналы, паблики ЗЕ! в соц.сетях ?
Нет, отписался надолго. Но глупо отрицать очевидное, еще в январе Зеленский больше мычал, чем говорил, и испытывал серьезные затруднения с украинским языком. Сейчас пошел одиннадцатый час, когда он беспрерывно говорит, я бы так не смог, имхо.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.