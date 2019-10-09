Додано: Чет 10 жов, 2019 18:17

Отвечая на уточняющий вопрос, кто звонил, он сказал: "Люди. Выйдите на улицу и спросите: Пашинский - это бандит или нет? Спросите у всех. Я даю вам 100% - 100 людей спросите, 100 человек скажут: "Да".



Мы собираем совещания с правоохранителями... Еженедельно или каждые две недели мы собираемся на эти совещания, где я, не влияя их спрашиваю: «Где результат?»", - подчеркнул Зеленский.



Это недоразумение обучалось на юриста ?Я ранее говорил, во время предвыборной компании, что ЗЕ! не выпускают в прямые эфиры, а создают уютные интервью, потому что в прямом эфире он явно не способен адекватно излагать свои мысли. Если мысли у него вообще есть.Вот выпустили его в прямой эфир ... Что ни фраза, то просто п... п... п... раздник какой-то