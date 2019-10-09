Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:Вы снова подписалась на все каналы, паблики ЗЕ! в соц.сетях ?
Нет, отписался надолго. Но глупо отрицать очевидное, еще в январе Зеленский больше мычал, чем говорил, и испытывал серьезные затруднения с украинским языком. Сейчас пошел одиннадцатый час, когда он беспрерывно говорит, я бы так не смог, имхо.
Да бекает и мекает он всё так же. Только более часто и обширнее Самое время сдать Сцанычу анализы Без стимуляторов мало кто сможет столько времени разговаривать
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой