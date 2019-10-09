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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4248424942504251
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 19:17

Re: Політичні дискусії

"Господин Порошенко будет отвечать за все, что он сделал. И я не хочу на это влиять, с этим будут разбираться правоохранительные органы", - подчеркнул он.

ЗЕ! в который раз говорит, что он не будет влиять на правоохранительные органы.
Это даже не смешно.
Часто повторяемое отрицание говорит о том, что он выдаёт себя. Он влияет.

И да, freeze передайте ЗЕ!, что Порошенко проходит по делам, как свидетель. Порошенко не выдвинуто ни одно подозрение. А то наш юрыст совсем заврался
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 19:26

  freeze написав:
pesikot написав:Вы снова подписалась на все каналы, паблики ЗЕ! в соц.сетях ? :)


Нет, отписался надолго.
Но глупо отрицать очевидное, еще в январе Зеленский больше мычал, чем говорил, и испытывал серьезные затруднения с украинским языком.
Сейчас пошел одиннадцатый час, когда он беспрерывно говорит, я бы так не смог, имхо.

Да бекает и мекает он всё так же. Только более часто и обширнее
Самое время сдать Сцанычу анализы :)
Без стимуляторов мало кто сможет столько времени разговаривать
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 19:47

Re: Політичні дискусії

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он и партия "Слуга народа" на местных выборах не будет поддерживать действующих городских голов Одессы, Харькова и Днепра.
Ему моча в голову стукнула, после ситуации с Кличко
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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  #<1 ... 4248424942504251
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