Додано: Чет 10 жов, 2019 20:17

Мнение журналиста Юрия Молчанова:

"И напоследок. Не стану считать, сколько стоит налогоплательщикам один день работы президента. И не стану считать, сколько людей сегодня устали вместе с Зеленским это слушать, смотреть, осмысливать и комментировать. В практике президентов США, например, есть такой прием. Незамысловатый. Называется он просто: «next question». "Следующий". Его применяют для того, чтобы не отвечать на идиотский вопрос, при этом не быть обвиненным в пренебрежении свободой слова.. Этот марафон мог бы с легкостью закончиться к обеду или слегка после него. Если бы как минимум половине умников сегодня было сказано «дякую, наступне питання». Цифры КПД были бы несравнимы. Потому что можно сколь угодно рефлексировать на 8%. Но если им поставлена задача тебя кусать и рвать – они не остановятся. Даже если их на самом деле не 08, а 0,3 процента. Понимаю, что советчитков сейчас будет много. Но иногда со стороны видимость бывает прозрачнее. ПС: но за этот день все равно спасибо. Хотя бы за искренность и попытку говорить по-человечески. Не хочу идеализировать никого и ничего, но это ОГРОМНЫЙ контраст с товарищем По и его проповедями лицемерия. А недостатки, вне всяких сомнений, сейчас раскатают в промышленных масштабах".