RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4249425042514252>
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 19:17

Re: Політичні дискусії

"Господин Порошенко будет отвечать за все, что он сделал. И я не хочу на это влиять, с этим будут разбираться правоохранительные органы", - подчеркнул он.

ЗЕ! в который раз говорит, что он не будет влиять на правоохранительные органы.
Это даже не смешно.
Часто повторяемое отрицание говорит о том, что он выдаёт себя. Он влияет.

И да, freeze передайте ЗЕ!, что Порошенко проходит по делам, как свидетель. Порошенко не выдвинуто ни одно подозрение. А то наш юрыст совсем заврался
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3115
З нами з: 31.08.09
Подякував: 238 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 19:26

  freeze написав:
pesikot написав:Вы снова подписалась на все каналы, паблики ЗЕ! в соц.сетях ? :)


Нет, отписался надолго.
Но глупо отрицать очевидное, еще в январе Зеленский больше мычал, чем говорил, и испытывал серьезные затруднения с украинским языком.
Сейчас пошел одиннадцатый час, когда он беспрерывно говорит, я бы так не смог, имхо.

Да бекает и мекает он всё так же. Только более часто и обширнее
Самое время сдать Сцанычу анализы :)
Без стимуляторов мало кто сможет столько времени разговаривать
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3115
З нами з: 31.08.09
Подякував: 238 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 19:47

Re: Політичні дискусії

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он и партия "Слуга народа" на местных выборах не будет поддерживать действующих городских голов Одессы, Харькова и Днепра.
Ему моча в голову стукнула, после ситуации с Кличко
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3115
З нами з: 31.08.09
Подякував: 238 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 20:07

  freeze написав:
Клиент_ написав:порохоботов плющит по всем каналам, фейсбукам и форумам.
Значит формат выбран правильный.


По сравнении с январскими посиделками и интервью конечно у Зеленского гигантский рывок вперед и в умении отвечать на вопросы, и во владении украинским языком.
Так пойдет через пять лет ПОП будет завидовать его красноречию.

думаю, що не буде зрухів в сторону покращення інвестклімату, судової системи, посадок "друзів", то винесуть зе-тіло і зе-комнду при першому ж чиху економіки.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16413
З нами з: 09.03.14
Подякував: 963 раз.
Подякували: 993 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 20:08

Полчаса сейчас глянул этот марафон.
Неплохо ... целый день 95-й квартал в исполнении ЗЕ.

В принципе ничего катастрофического.
Тот же ПАП.
Только другая штукатурка.
Народная)))

Зато какой щелчок по носу ПАПу, да и всем прочим бойкам, тимошенкам и пр.
Проиграть юниору...

З.Ы. у нашей страны огромная устойчивость. Это хорошо.
Сегодняшний выпуск *Надзвичайних новин* -- это капец.
От рекетиров фермеров Кировоградщины и до убийц, вместо тюрьмы учащихся в ВУЗах.
Если такое было при ПАПе и Ко, то с ЗЕ будет разве что веселее.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22232
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 20:17

Мнение журналиста Юрия Молчанова:
"И напоследок. Не стану считать, сколько стоит налогоплательщикам один день работы президента. И не стану считать, сколько людей сегодня устали вместе с Зеленским это слушать, смотреть, осмысливать и комментировать. В практике президентов США, например, есть такой прием. Незамысловатый. Называется он просто: «next question». "Следующий". Его применяют для того, чтобы не отвечать на идиотский вопрос, при этом не быть обвиненным в пренебрежении свободой слова.. Этот марафон мог бы с легкостью закончиться к обеду или слегка после него. Если бы как минимум половине умников сегодня было сказано «дякую, наступне питання». Цифры КПД были бы несравнимы. Потому что можно сколь угодно рефлексировать на 8%. Но если им поставлена задача тебя кусать и рвать – они не остановятся. Даже если их на самом деле не 08, а 0,3 процента. Понимаю, что советчитков сейчас будет много. Но иногда со стороны видимость бывает прозрачнее. ПС: но за этот день все равно спасибо. Хотя бы за искренность и попытку говорить по-человечески. Не хочу идеализировать никого и ничего, но это ОГРОМНЫЙ контраст с товарищем По и его проповедями лицемерия. А недостатки, вне всяких сомнений, сейчас раскатают в промышленных масштабах".
Клиент_
 
Повідомлень: 87
З нами з: 25.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 20:30

  Клиент_ написав:Мнение журналиста Юрия Молчанова:
"И напоследок. Не стану считать, сколько стоит налогоплательщикам один день работы президента. И не стану считать, сколько людей сегодня устали вместе с Зеленским это слушать, смотреть, осмысливать и комментировать. В практике президентов США, например, есть такой прием. Незамысловатый. Называется он просто: «next question». "Следующий". Его применяют для того, чтобы не отвечать на идиотский вопрос, при этом не быть обвиненным в пренебрежении свободой слова.. Этот марафон мог бы с легкостью закончиться к обеду или слегка после него. Если бы как минимум половине умников сегодня было сказано «дякую, наступне питання». Цифры КПД были бы несравнимы. Потому что можно сколь угодно рефлексировать на 8%. Но если им поставлена задача тебя кусать и рвать – они не остановятся. Даже если их на самом деле не 08, а 0,3 процента. Понимаю, что советчитков сейчас будет много. Но иногда со стороны видимость бывает прозрачнее. ПС: но за этот день все равно спасибо. Хотя бы за искренность и попытку говорить по-человечески. Не хочу идеализировать никого и ничего, но это ОГРОМНЫЙ контраст с товарищем По и его проповедями лицемерия. А недостатки, вне всяких сомнений, сейчас раскатают в промышленных масштабах".


А Пороху и прием "next question" не нужен был. Цеголко правильных журналистов поднимал, неправильных - садил :mrgreen:

По поводу марафона Зеленского - само мероприятие, формат мне понравились. Зеленский в качестве спикера - нет. Но это приходит только с опытом, поэтому пусть проводит регулярно - научится
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3798
З нами з: 02.05.18
Подякував: 804 раз.
Подякували: 1898 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 20:33

  pesikot написав:
  Tegularius написав:Какая жалость. А должен был её провести в стиле Януковича и Порошенко. Отвечать группке заранее отобранных пресс-службой президента журналистов на заранее подготовленные этой. пресс-службой вопросы.

Заметьте, это не я сказал. Порошенко тут вообще не при чём.
Но ЗЕ! будет действовать именно так.
Его и до выборов не выпускали в прямой эфир.
Так и этот фуд-корт будет, с отобранными журналистами.

Ну так как, с отобранными?
In HODL we trust
Tegularius
 
Повідомлень: 960
З нами з: 11.02.14
Подякував: 154 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 20:33

Клиент_
Основное здесь (и применимое к нашему форуму):
Но если им поставлена задача тебя кусать и рвать – они не остановятся.

Очень ярко проявляется в постах некоторых "товарищей".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14399
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4285 раз.
Подякували: 3977 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 20:37

Вот тут Зеленскому браво! Спортсмены и ученые, не замазанные политикой - вот, чьи имена объединяют, а не разъединяют!

"Герой - каждый человек, который сделал эту страну независимой, который сделал эту страну известной, благодаря которой Украину знают туристы", - сказал Зеленский.
Он также отметил, что в Украине слишком много улиц названо в честь одно и того же человека.
"Господин Бандера был бы в шоке или господин Шевченко, какое количество улиц названо их именами. У нас много людей. Бубка, Усик, братья Кличко прославляли, не обсуждаем его фигуру как мэра. Можно же их именами называть?", - сказал Зеленский.

https://korrespondent.net/ukraine/41485 ... em-klychko
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3798
З нами з: 02.05.18
Подякував: 804 раз.
Подякували: 1898 раз.
 
Профіль
2
3
3
  #<1 ... 4249425042514252>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (13528)
10.10.2019 22:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.