Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:Вы снова подписалась на все каналы, паблики ЗЕ! в соц.сетях ?
Нет, отписался надолго. Но глупо отрицать очевидное, еще в январе Зеленский больше мычал, чем говорил, и испытывал серьезные затруднения с украинским языком. Сейчас пошел одиннадцатый час, когда он беспрерывно говорит, я бы так не смог, имхо.
Да бекает и мекает он всё так же. Только более часто и обширнее Самое время сдать Сцанычу анализы Без стимуляторов мало кто сможет столько времени разговаривать
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Клиент_ написав:порохоботов плющит по всем каналам, фейсбукам и форумам. Значит формат выбран правильный.
По сравнении с январскими посиделками и интервью конечно у Зеленского гигантский рывок вперед и в умении отвечать на вопросы, и во владении украинским языком. Так пойдет через пять лет ПОП будет завидовать его красноречию.
думаю, що не буде зрухів в сторону покращення інвестклімату, судової системи, посадок "друзів", то винесуть зе-тіло і зе-комнду при першому ж чиху економіки.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Полчаса сейчас глянул этот марафон. Неплохо ... целый день 95-й квартал в исполнении ЗЕ.
В принципе ничего катастрофического. Тот же ПАП. Только другая штукатурка. Народная)))
Зато какой щелчок по носу ПАПу, да и всем прочим бойкам, тимошенкам и пр. Проиграть юниору...
З.Ы. у нашей страны огромная устойчивость. Это хорошо. Сегодняшний выпуск *Надзвичайних новин* -- это капец. От рекетиров фермеров Кировоградщины и до убийц, вместо тюрьмы учащихся в ВУЗах. Если такое было при ПАПе и Ко, то с ЗЕ будет разве что веселее.
Мнение журналиста Юрия Молчанова: "И напоследок. Не стану считать, сколько стоит налогоплательщикам один день работы президента. И не стану считать, сколько людей сегодня устали вместе с Зеленским это слушать, смотреть, осмысливать и комментировать. В практике президентов США, например, есть такой прием. Незамысловатый. Называется он просто: «next question». "Следующий". Его применяют для того, чтобы не отвечать на идиотский вопрос, при этом не быть обвиненным в пренебрежении свободой слова.. Этот марафон мог бы с легкостью закончиться к обеду или слегка после него. Если бы как минимум половине умников сегодня было сказано «дякую, наступне питання». Цифры КПД были бы несравнимы. Потому что можно сколь угодно рефлексировать на 8%. Но если им поставлена задача тебя кусать и рвать – они не остановятся. Даже если их на самом деле не 08, а 0,3 процента. Понимаю, что советчитков сейчас будет много. Но иногда со стороны видимость бывает прозрачнее. ПС: но за этот день все равно спасибо. Хотя бы за искренность и попытку говорить по-человечески. Не хочу идеализировать никого и ничего, но это ОГРОМНЫЙ контраст с товарищем По и его проповедями лицемерия. А недостатки, вне всяких сомнений, сейчас раскатают в промышленных масштабах".
Клиент_ написав:Мнение журналиста Юрия Молчанова: "И напоследок. Не стану считать, сколько стоит налогоплательщикам один день работы президента. И не стану считать, сколько людей сегодня устали вместе с Зеленским это слушать, смотреть, осмысливать и комментировать. В практике президентов США, например, есть такой прием. Незамысловатый. Называется он просто: «next question». "Следующий". Его применяют для того, чтобы не отвечать на идиотский вопрос, при этом не быть обвиненным в пренебрежении свободой слова.. Этот марафон мог бы с легкостью закончиться к обеду или слегка после него. Если бы как минимум половине умников сегодня было сказано «дякую, наступне питання». Цифры КПД были бы несравнимы. Потому что можно сколь угодно рефлексировать на 8%. Но если им поставлена задача тебя кусать и рвать – они не остановятся. Даже если их на самом деле не 08, а 0,3 процента. Понимаю, что советчитков сейчас будет много. Но иногда со стороны видимость бывает прозрачнее. ПС: но за этот день все равно спасибо. Хотя бы за искренность и попытку говорить по-человечески. Не хочу идеализировать никого и ничего, но это ОГРОМНЫЙ контраст с товарищем По и его проповедями лицемерия. А недостатки, вне всяких сомнений, сейчас раскатают в промышленных масштабах".
А Пороху и прием "next question" не нужен был. Цеголко правильных журналистов поднимал, неправильных - садил
По поводу марафона Зеленского - само мероприятие, формат мне понравились. Зеленский в качестве спикера - нет. Но это приходит только с опытом, поэтому пусть проводит регулярно - научится
Tegularius написав:Какая жалость. А должен был её провести в стиле Януковича и Порошенко. Отвечать группке заранее отобранных пресс-службой президента журналистов на заранее подготовленные этой. пресс-службой вопросы.
Заметьте, это не я сказал. Порошенко тут вообще не при чём. Но ЗЕ! будет действовать именно так. Его и до выборов не выпускали в прямой эфир. Так и этот фуд-корт будет, с отобранными журналистами.
Вот тут Зеленскому браво! Спортсмены и ученые, не замазанные политикой - вот, чьи имена объединяют, а не разъединяют!
"Герой - каждый человек, который сделал эту страну независимой, который сделал эту страну известной, благодаря которой Украину знают туристы", - сказал Зеленский. Он также отметил, что в Украине слишком много улиц названо в честь одно и того же человека. "Господин Бандера был бы в шоке или господин Шевченко, какое количество улиц названо их именами. У нас много людей. Бубка, Усик, братья Кличко прославляли, не обсуждаем его фигуру как мэра. Можно же их именами называть?", - сказал Зеленский.