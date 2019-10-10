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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 10 жов, 2019 20:40
zРадио написав: galadriel написав: zРадио написав:
А если быть абсолютно честными самим с собой, то придется признать, что победа в Стокгольмском арбитраже - это заслуга не руководства Нефтегаза и не нанятых внешних юристов. Это заслуга функционеров ЕС, отстоявших своего партнера Украину
Обидно за рашку? Понимаю ... Но проигрывать тоже нужно уметь. Учитесь.
Еще одна троллиха пытается коррупцию и непрофессионализм представить в качестве неотъемлемых условий победы! И, само собой, как же не обвинить оппонента в работе на врага - без этого контр-аргументацию не построить
Объясняю - Вы пытаетесь очернить и принизить значимость победы Нафтогаза в споре с Газпромом. Причём бездоказательно (пруфы - где они?).
Вы приписываете мне то, чего не было: "пытается коррупцию и непрофессионализм представить в качестве неотъемлемых условий победы" - типичный манипуляторский приём.
А по поводу обвинений оппонента в работе на врага - достаточно почитать несколько ваших постов. Вроде бы за Украину, но немножко г.внеца обязательно есть. Типа для правды, для честности. Ага.
Была ли коррупция во время спора Нафтогаза и Газпрома? хз - может и была. Но результат есть результат - Газпром продул. ВСЁ.
Это как в футболе или боксе - игра (бой) забудется, а счёт останется.
Вы пытаетесь акцент сделать на второстепенных/боковых вещах, размывая важность результата.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 20:51
-Уважаемый товарищ Дьявол,
вы не уделите несколько минут
читателям нашей газеты?
-Пожалуйста.
Не вижу препятствия тут.
Ведь я никогда
не спешу никуда.
Это у вас вечно времени нету.
Все суетитесь, желаете
что-то найти,
словно и вправду не знаете,
куда ведут все пути.
-Мы на земле говорим:
"Все пути ведут в Рим".
-Нет, все пути ведут в ад,
и ни один - назад.
И хорошо известно,
что из Рима туда попасть не сложней,
чем из любого другого места.
Лишь на дорогу потратите несколько дней.
-Простите, товарищ Дьявол,
а как же рай?
-Рай? Но ведь он
давно упразднен
за ненадобностью.
Говоря по-простому - снесен,
как старый пустой сарай.
-Простите за нескромный вопрос,
а как поживает товарищ Бог?
-Не думаю, что он еще поживает.
Последний раз я видел его
лет миллион назад,
и он уже тогда был достаточно плох,
и притом немного того -
настолько, что создал вас.
И вскоре ад
переполнился в первый раз.
У вас там тираны свергают тиранов,
сходятся в битвах разные страны,
и вообще - творится история,
а нам приходится постоянно
расширять территорию.
-Уважаемый товарищ Дьявол,
неужели и у вас есть проблемы?
-Это больная тема.
Вы плодитесь, как кролики,
и в этом моя проблема.
До меня тут дошел слушок,
будто Бог
говорил: "Черт меня дернул выдумать секс!"
Это неправда и гнусная клевета!
Я не дурак
и себе не враг.
Он сам придумал этот грешок,
из-за которого в аду всегда теснота.
-Скажите, товарищ Дьявол,
какая религия кажется вам
наиболее верной?
-Все они достаточно скверны,
не советую верить попам.
Вообще-то я атеист.
-Не сообщите ли вы по секрету -
только читателям нашей газеты -
когда ожидается конец света?
Сколько осталось дней?
-Он давно наступил.
Вы живете во тьме,
но за много лет
вы привыкли к ней,
как пингвины к зиме,
и считаете, что это - свет.
-Простите, а как же Страшный Суд?
-А почему вы считали, что вас туда позовут?
Заседание было закрытым
и заняло пять минут.
-Тогда последний вопрос:
что ждет нас в аду?
-Вы это всерьез?
Право, слов не найду:
эти люди до сих пор не поймут,
что они давно уже тут!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 21:13
galadriel написав:
Объясняю - Вы пытаетесь очернить и принизить значимость победы Нафтогаза в споре с Газпромом.
Это вы сами придумали, или сможете показать?
galadriel написав:
Причём бездоказательно (пруфы - где они?).
После вас
galadriel написав:
Вы приписываете мне то, чего не было: "пытается коррупцию и непрофессионализм представить в качестве неотъемлемых условий победы" - типичный манипуляторский приём.
Очень даже было! Я не говорил о том, что консультанты не нужны. Я не печалился победе Нефтегаза и проигрышу Газпрома. Я рассуждал об адекватности суммы расходов на консалтинг и факте выплаты бонусов за чужие заслуги. И чем ответили вы - не спорили со мной о суммах, не спорили со мной о заслугах, а вылезли с троллингом и намеками на мою принадлежность стране-агрессору. Вот где манипуляторский прием - у вас!
galadriel написав:
А по поводу обвинений оппонента в работе на врага - достаточно почитать несколько ваших постов. Вроде бы за Украину, но немножко г.внеца обязательно есть. Типа для правды, для честности. Ага.
Потому что немножко "г.внеца", извините, у нас реально есть!! И если все информационное пространство засорять шоколадной пропагандой, как это происходило 5 лет, то к очистке авгиевых конюшень от этого самого "г.внеца" никто и не приступит!
Вы думаете, что делаете Украине услугу, замалчивая проблемы - ок, ваше право. Я считаю, что это вредительство и медвежья услуга - мое право.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 22:19
Хз, или монстр, или что то курит, обычный человек не может говорить и отвечать на вопросы 14 часов подряд.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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