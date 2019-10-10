Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4249425042514252 Додано: Чет 10 жов, 2019 20:40 zРадио написав: galadriel написав: zРадио написав: А если быть абсолютно честными самим с собой, то придется признать, что победа в Стокгольмском арбитраже - это заслуга не руководства Нефтегаза и не нанятых внешних юристов. Это заслуга функционеров ЕС, отстоявших своего партнера Украину А если быть абсолютно честными самим с собой, то придется признать, что победа в Стокгольмском арбитраже - это заслуга не руководства Нефтегаза и не нанятых внешних юристов. Это заслуга функционеров ЕС, отстоявших своего партнера Украину



Обидно за рашку? Понимаю ... Но проигрывать тоже нужно уметь. Учитесь. Обидно за рашку? Понимаю ... Но проигрывать тоже нужно уметь. Учитесь.



Еще одна троллиха пытается коррупцию и непрофессионализм представить в качестве неотъемлемых условий победы! И, само собой, как же не обвинить оппонента в работе на врага - без этого контр-аргументацию не построить Еще одна троллиха пытается коррупцию и непрофессионализм представить в качестве неотъемлемых условий победы! И, само собой, как же не обвинить оппонента в работе на врага - без этого контр-аргументацию не построить



Объясняю - Вы пытаетесь очернить и принизить значимость победы Нафтогаза в споре с Газпромом. Причём бездоказательно (пруфы - где они?).

Вы приписываете мне то, чего не было: "пытается коррупцию и непрофессионализм представить в качестве неотъемлемых условий победы" - типичный манипуляторский приём.

А по поводу обвинений оппонента в работе на врага - достаточно почитать несколько ваших постов. Вроде бы за Украину, но немножко г.внеца обязательно есть. Типа для правды, для честности. Ага.

Была ли коррупция во время спора Нафтогаза и Газпрома? хз - может и была. Но результат есть результат - Газпром продул. ВСЁ.

Это как в футболе или боксе - игра (бой) забудется, а счёт останется.

Вы пытаетесь акцент сделать на второстепенных/боковых вещах, размывая важность результата. Объясняю - Вы пытаетесь очернить и принизить значимость победы Нафтогаза в споре с Газпромом. Причём бездоказательно (пруфы - где они?).Вы приписываете мне то, чего не было: "пытается коррупцию и непрофессионализм представить в качестве неотъемлемых условий победы" - типичный манипуляторский приём.А по поводу обвинений оппонента в работе на врага - достаточно почитать несколько ваших постов. Вроде бы за Украину, но немножко г.внеца обязательно есть. Типа для правды, для честности. Ага.Была ли коррупция во время спора Нафтогаза и Газпрома? хз - может и была. Но результат есть результат - Газпром продул. ВСЁ.Это как в футболе или боксе - игра (бой) забудется, а счёт останется.Вы пытаетесь акцент сделать на второстепенных/боковых вещах, размывая важность результата. I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you. galadriel

Повідомлень: 419 З нами з: 29.01.18 Подякував: 30 раз. Подякували: 92 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 жов, 2019 20:51 Интервью -Уважаемый товарищ Дьявол,

вы не уделите несколько минут

читателям нашей газеты?

-Пожалуйста.

Не вижу препятствия тут.

Ведь я никогда

не спешу никуда.

Это у вас вечно времени нету.

Все суетитесь, желаете

что-то найти,

словно и вправду не знаете,

куда ведут все пути.

-Мы на земле говорим:

"Все пути ведут в Рим".

-Нет, все пути ведут в ад,

и ни один - назад.

И хорошо известно,

что из Рима туда попасть не сложней,

чем из любого другого места.

Лишь на дорогу потратите несколько дней.

-Простите, товарищ Дьявол,

а как же рай?

-Рай? Но ведь он

давно упразднен

за ненадобностью.

Говоря по-простому - снесен,

как старый пустой сарай.

-Простите за нескромный вопрос,

а как поживает товарищ Бог?

-Не думаю, что он еще поживает.

Последний раз я видел его

лет миллион назад,

и он уже тогда был достаточно плох,

и притом немного того -

настолько, что создал вас.

И вскоре ад

переполнился в первый раз.

У вас там тираны свергают тиранов,

сходятся в битвах разные страны,

и вообще - творится история,

а нам приходится постоянно

расширять территорию.

-Уважаемый товарищ Дьявол,

неужели и у вас есть проблемы?

-Это больная тема.

Вы плодитесь, как кролики,

и в этом моя проблема.

До меня тут дошел слушок,

будто Бог

говорил: "Черт меня дернул выдумать секс!"

Это неправда и гнусная клевета!

Я не дурак

и себе не враг.

Он сам придумал этот грешок,

из-за которого в аду всегда теснота.

-Скажите, товарищ Дьявол,

какая религия кажется вам

наиболее верной?

-Все они достаточно скверны,

не советую верить попам.

Вообще-то я атеист.

-Не сообщите ли вы по секрету -

только читателям нашей газеты -

когда ожидается конец света?

Сколько осталось дней?

-Он давно наступил.

Вы живете во тьме,

но за много лет

вы привыкли к ней,

как пингвины к зиме,

и считаете, что это - свет.

-Простите, а как же Страшный Суд?

-А почему вы считали, что вас туда позовут?

Заседание было закрытым

и заняло пять минут.

-Тогда последний вопрос:

что ждет нас в аду?

-Вы это всерьез?

Право, слов не найду:

эти люди до сих пор не поймут,

что они давно уже тут! Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26829 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1873 раз. Подякували: 2062 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 жов, 2019 21:13 galadriel написав: Объясняю - Вы пытаетесь очернить и принизить значимость победы Нафтогаза в споре с Газпромом.

Объясняю - Вы пытаетесь очернить и принизить значимость победы Нафтогаза в споре с Газпромом.



Это вы сами придумали, или сможете показать?



galadriel написав: Причём бездоказательно (пруфы - где они?).

Причём бездоказательно (пруфы - где они?).



После вас



galadriel написав: Вы приписываете мне то, чего не было: "пытается коррупцию и непрофессионализм представить в качестве неотъемлемых условий победы" - типичный манипуляторский приём.

Вы приписываете мне то, чего не было: "пытается коррупцию и непрофессионализм представить в качестве неотъемлемых условий победы" - типичный манипуляторский приём.



Очень даже было! Я не говорил о том, что консультанты не нужны. Я не печалился победе Нефтегаза и проигрышу Газпрома. Я рассуждал об адекватности суммы расходов на консалтинг и факте выплаты бонусов за чужие заслуги. И чем ответили вы - не спорили со мной о суммах, не спорили со мной о заслугах, а вылезли с троллингом и намеками на мою принадлежность стране-агрессору. Вот где манипуляторский прием - у вас!



galadriel написав: А по поводу обвинений оппонента в работе на врага - достаточно почитать несколько ваших постов. Вроде бы за Украину, но немножко г.внеца обязательно есть. Типа для правды, для честности. Ага.

А по поводу обвинений оппонента в работе на врага - достаточно почитать несколько ваших постов. Вроде бы за Украину, но немножко г.внеца обязательно есть. Типа для правды, для честности. Ага.



Потому что немножко "г.внеца", извините, у нас реально есть!! И если все информационное пространство засорять шоколадной пропагандой, как это происходило 5 лет, то к очистке авгиевых конюшень от этого самого "г.внеца" никто и не приступит!



Вы думаете, что делаете Украине услугу, замалчивая проблемы - ок, ваше право. Я считаю, что это вредительство и медвежья услуга - мое право. Это вы сами придумали, или сможете показать?После васОчень даже было! Я не говорил о том, что консультанты не нужны. Я не печалился победе Нефтегаза и проигрышу Газпрома. Я рассуждал об адекватности суммы расходов на консалтинг и факте выплаты бонусов за чужие заслуги. И чем ответили вы - не спорили со мной о суммах, не спорили со мной о заслугах, а вылезли с троллингом и намеками на мою принадлежность стране-агрессору. Вот где манипуляторский прием - у вас!Потому что немножко "г.внеца", извините, у нас реально есть!! И если все информационное пространство засорять шоколадной пропагандой, как это происходило 5 лет, то к очистке авгиевых конюшень от этого самого "г.внеца" никто и не приступит!Вы думаете, что делаете Украине услугу, замалчивая проблемы - ок, ваше право. Я считаю, что это вредительство и медвежья услуга - мое право. zРадио

Повідомлень: 3799 З нами з: 02.05.18 Подякував: 804 раз. Подякували: 1898 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 жов, 2019 22:19 Re: Політичні дискусії Хз, или монстр, или что то курит, обычный человек не может говорить и отвечать на вопросы 14 часов подряд. Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13083 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3704 раз. Подякували: 5406 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 жов, 2019 06:16

Клоун прийшов у політику і руйнує все, до чого може дотягтись.



До речі, він ніколи в житті не створював матеріальних цінностей і не має жодного уявлення.





"Вопрос можно было бы задать другой – зачем Кремль издевается над Зеленским, который, кажется, сделал встречу с Путиным венцом своей стремительной политической карьеры? Почему не хочет "конструктивно" договориться с украинским президентом, получить от него автономию Донбасса, нейтралитет Украины, отказ от вступления в НАТО и прочие уступки, на которые вполне может пойти Зеленский – только чтобы Путин перестал стрелять?



Потому что Путину эти уступки не нужны. Путину нужен Зеленский на коленях – и чтобы все фотографы и телеоператоры сфотографировали украинского президента в этой унизительной позе. Путину не нужна нейтральная и дружественная Украина. Ему вообще никакая Украина не нужна.



Путину нужен крах Украины. Когда бывший президент Леонид Кучма предупреждал в Минске, что имплементация формулы Штайнмайера может привести к массовым протестам в Украине, он вряд ли напугал этим российскую сторону. Напротив, он ее обрадовал.



Путину эти массовые протесты и нужны. Поэтому он будет принуждать Зеленского к новым и новым шагам в пользу России, только чтобы эти протесты усиливать. Поэтому будет упорно искать среди украинских силовиков того, кто изобьет, а еще лучше – расстреляет протестующих и устроит настоящий Майдан.







Просто украинский народ тогда не позволил. И сейчас Путин хочет взять реванш за то унизительное поражение от каких-то холопов. Хочет разрушить и украсть их страну – может быть, даже без единого выстрела со своей стороны, без танков и ракет.



Он хочет, чтобы все за него сделал заманиваемый в ловушку Зеленский."



https://uainfo.org/blognews/1570722472- ... nikov.html Не монстр, а не клоун.Клоун прийшов у політику і руйнує все, до чого може дотягтись.До речі, він ніколи в житті не створював матеріальних цінностей і не має жодного уявлення."Вопрос можно было бы задать другой – зачем Кремль издевается над Зеленским, который, кажется, сделал встречу с Путиным венцом своей стремительной политической карьеры? Почему не хочет "конструктивно" договориться с украинским президентом, получить от него автономию Донбасса, нейтралитет Украины, отказ от вступления в НАТО и прочие уступки, на которые вполне может пойти Зеленский – только чтобы Путин перестал стрелять?Потому что Путину эти уступки не нужны. Путину нужен Зеленский на коленях – и чтобы все фотографы и телеоператоры сфотографировали украинского президента в этой унизительной позе. Путину не нужна нейтральная и дружественная Украина. Ему вообще никакая Украина не нужна.Путину нужен крах Украины. Когда бывший президент Леонид Кучма предупреждал в Минске, что имплементация формулы Штайнмайера может привести к массовым протестам в Украине, он вряд ли напугал этим российскую сторону. Напротив, он ее обрадовал.Путину эти массовые протесты и нужны. Поэтому он будет принуждать Зеленского к новым и новым шагам в пользу России, только чтобы эти протесты усиливать. Поэтому будет упорно искать среди украинских силовиков того, кто изобьет, а еще лучше – расстреляет протестующих и устроит настоящий Майдан.Просто украинский народ тогда не позволил. И сейчас Путин хочет взять реванш за то унизительное поражение от каких-то холопов. Хочет разрушить и украсть их страну – может быть, даже без единого выстрела со своей стороны, без танков и ракет.Он хочет, чтобы все за него сделал заманиваемый в ловушку Зеленский." Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20531 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1145 раз. Подякували: 2128 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4249425042514252 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: ТупУм