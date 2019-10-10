Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:А если быть абсолютно честными самим с собой, то придется признать, что победа в Стокгольмском арбитраже - это заслуга не руководства Нефтегаза и не нанятых внешних юристов. Это заслуга функционеров ЕС, отстоявших своего партнера Украину
Обидно за рашку? Понимаю ... Но проигрывать тоже нужно уметь. Учитесь.
Еще одна троллиха пытается коррупцию и непрофессионализм представить в качестве неотъемлемых условий победы! И, само собой, как же не обвинить оппонента в работе на врага - без этого контр-аргументацию не построить
Объясняю - Вы пытаетесь очернить и принизить значимость победы Нафтогаза в споре с Газпромом. Причём бездоказательно (пруфы - где они?). Вы приписываете мне то, чего не было: "пытается коррупцию и непрофессионализм представить в качестве неотъемлемых условий победы" - типичный манипуляторский приём. А по поводу обвинений оппонента в работе на врага - достаточно почитать несколько ваших постов. Вроде бы за Украину, но немножко г.внеца обязательно есть. Типа для правды, для честности. Ага. Была ли коррупция во время спора Нафтогаза и Газпрома? хз - может и была. Но результат есть результат - Газпром продул. ВСЁ. Это как в футболе или боксе - игра (бой) забудется, а счёт останется. Вы пытаетесь акцент сделать на второстепенных/боковых вещах, размывая важность результата.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
-Уважаемый товарищ Дьявол, вы не уделите несколько минут читателям нашей газеты? -Пожалуйста. Не вижу препятствия тут. Ведь я никогда не спешу никуда. Это у вас вечно времени нету. Все суетитесь, желаете что-то найти, словно и вправду не знаете, куда ведут все пути. -Мы на земле говорим: "Все пути ведут в Рим". -Нет, все пути ведут в ад, и ни один - назад. И хорошо известно, что из Рима туда попасть не сложней, чем из любого другого места. Лишь на дорогу потратите несколько дней. -Простите, товарищ Дьявол, а как же рай? -Рай? Но ведь он давно упразднен за ненадобностью. Говоря по-простому - снесен, как старый пустой сарай. -Простите за нескромный вопрос, а как поживает товарищ Бог? -Не думаю, что он еще поживает. Последний раз я видел его лет миллион назад, и он уже тогда был достаточно плох, и притом немного того - настолько, что создал вас. И вскоре ад переполнился в первый раз. У вас там тираны свергают тиранов, сходятся в битвах разные страны, и вообще - творится история, а нам приходится постоянно расширять территорию. -Уважаемый товарищ Дьявол, неужели и у вас есть проблемы? -Это больная тема. Вы плодитесь, как кролики, и в этом моя проблема. До меня тут дошел слушок, будто Бог говорил: "Черт меня дернул выдумать секс!" Это неправда и гнусная клевета! Я не дурак и себе не враг. Он сам придумал этот грешок, из-за которого в аду всегда теснота. -Скажите, товарищ Дьявол, какая религия кажется вам наиболее верной? -Все они достаточно скверны, не советую верить попам. Вообще-то я атеист. -Не сообщите ли вы по секрету - только читателям нашей газеты - когда ожидается конец света? Сколько осталось дней? -Он давно наступил. Вы живете во тьме, но за много лет вы привыкли к ней, как пингвины к зиме, и считаете, что это - свет. -Простите, а как же Страшный Суд? -А почему вы считали, что вас туда позовут? Заседание было закрытым и заняло пять минут. -Тогда последний вопрос: что ждет нас в аду? -Вы это всерьез? Право, слов не найду: эти люди до сих пор не поймут, что они давно уже тут!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
galadriel написав:Объясняю - Вы пытаетесь очернить и принизить значимость победы Нафтогаза в споре с Газпромом.
Это вы сами придумали, или сможете показать?
galadriel написав:Причём бездоказательно (пруфы - где они?).
После вас
galadriel написав:Вы приписываете мне то, чего не было: "пытается коррупцию и непрофессионализм представить в качестве неотъемлемых условий победы" - типичный манипуляторский приём.
Очень даже было! Я не говорил о том, что консультанты не нужны. Я не печалился победе Нефтегаза и проигрышу Газпрома. Я рассуждал об адекватности суммы расходов на консалтинг и факте выплаты бонусов за чужие заслуги. И чем ответили вы - не спорили со мной о суммах, не спорили со мной о заслугах, а вылезли с троллингом и намеками на мою принадлежность стране-агрессору. Вот где манипуляторский прием - у вас!
galadriel написав:А по поводу обвинений оппонента в работе на врага - достаточно почитать несколько ваших постов. Вроде бы за Украину, но немножко г.внеца обязательно есть. Типа для правды, для честности. Ага.
Потому что немножко "г.внеца", извините, у нас реально есть!! И если все информационное пространство засорять шоколадной пропагандой, как это происходило 5 лет, то к очистке авгиевых конюшень от этого самого "г.внеца" никто и не приступит!
Вы думаете, что делаете Украине услугу, замалчивая проблемы - ок, ваше право. Я считаю, что это вредительство и медвежья услуга - мое право.
Не монстр, а не клоун. Клоун прийшов у політику і руйнує все, до чого може дотягтись.
До речі, він ніколи в житті не створював матеріальних цінностей і не має жодного уявлення.
"Вопрос можно было бы задать другой – зачем Кремль издевается над Зеленским, который, кажется, сделал встречу с Путиным венцом своей стремительной политической карьеры? Почему не хочет "конструктивно" договориться с украинским президентом, получить от него автономию Донбасса, нейтралитет Украины, отказ от вступления в НАТО и прочие уступки, на которые вполне может пойти Зеленский – только чтобы Путин перестал стрелять?
Потому что Путину эти уступки не нужны. Путину нужен Зеленский на коленях – и чтобы все фотографы и телеоператоры сфотографировали украинского президента в этой унизительной позе. Путину не нужна нейтральная и дружественная Украина. Ему вообще никакая Украина не нужна.
Путину нужен крах Украины. Когда бывший президент Леонид Кучма предупреждал в Минске, что имплементация формулы Штайнмайера может привести к массовым протестам в Украине, он вряд ли напугал этим российскую сторону. Напротив, он ее обрадовал.
Путину эти массовые протесты и нужны. Поэтому он будет принуждать Зеленского к новым и новым шагам в пользу России, только чтобы эти протесты усиливать. Поэтому будет упорно искать среди украинских силовиков того, кто изобьет, а еще лучше – расстреляет протестующих и устроит настоящий Майдан.
Просто украинский народ тогда не позволил. И сейчас Путин хочет взять реванш за то унизительное поражение от каких-то холопов. Хочет разрушить и украсть их страну – может быть, даже без единого выстрела со своей стороны, без танков и ракет.
Он хочет, чтобы все за него сделал заманиваемый в ловушку Зеленский."