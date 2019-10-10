Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вот тут Зеленскому браво! Спортсмены и ученые, не замазанные политикой - вот, чьи имена объединяют, а не разъединяют!
"Герой - каждый человек, который сделал эту страну независимой, который сделал эту страну известной, благодаря которой Украину знают туристы", - сказал Зеленский. Он также отметил, что в Украине слишком много улиц названо в честь одно и того же человека. "Господин Бандера был бы в шоке или господин Шевченко, какое количество улиц названо их именами. У нас много людей. Бубка, Усик, братья Кличко прославляли, не обсуждаем его фигуру как мэра. Можно же их именами называть?", - сказал Зеленский.
zРадио написав:А если быть абсолютно честными самим с собой, то придется признать, что победа в Стокгольмском арбитраже - это заслуга не руководства Нефтегаза и не нанятых внешних юристов. Это заслуга функционеров ЕС, отстоявших своего партнера Украину
Обидно за рашку? Понимаю ... Но проигрывать тоже нужно уметь. Учитесь.
Еще одна троллиха пытается коррупцию и непрофессионализм представить в качестве неотъемлемых условий победы! И, само собой, как же не обвинить оппонента в работе на врага - без этого контр-аргументацию не построить
Объясняю - Вы пытаетесь очернить и принизить значимость победы Нафтогаза в споре с Газпромом. Причём бездоказательно (пруфы - где они?). Вы приписываете мне то, чего не было: "пытается коррупцию и непрофессионализм представить в качестве неотъемлемых условий победы" - типичный манипуляторский приём. А по поводу обвинений оппонента в работе на врага - достаточно почитать несколько ваших постов. Вроде бы за Украину, но немножко г.внеца обязательно есть. Типа для правды, для честности. Ага. Была ли коррупция во время спора Нафтогаза и Газпрома? хз - может и была. Но результат есть результат - Газпром продул. ВСЁ. Это как в футболе или боксе - игра (бой) забудется, а счёт останется. Вы пытаетесь акцент сделать на второстепенных/боковых вещах, размывая важность результата.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.