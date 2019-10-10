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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4249425042514252
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 20:37

Вот тут Зеленскому браво! Спортсмены и ученые, не замазанные политикой - вот, чьи имена объединяют, а не разъединяют!

"Герой - каждый человек, который сделал эту страну независимой, который сделал эту страну известной, благодаря которой Украину знают туристы", - сказал Зеленский.
Он также отметил, что в Украине слишком много улиц названо в честь одно и того же человека.
"Господин Бандера был бы в шоке или господин Шевченко, какое количество улиц названо их именами. У нас много людей. Бубка, Усик, братья Кличко прославляли, не обсуждаем его фигуру как мэра. Можно же их именами называть?", - сказал Зеленский.

https://korrespondent.net/ukraine/41485 ... em-klychko
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 20:40

  zРадио написав:
  galadriel написав:
  zРадио написав:А если быть абсолютно честными самим с собой, то придется признать, что победа в Стокгольмском арбитраже - это заслуга не руководства Нефтегаза и не нанятых внешних юристов. Это заслуга функционеров ЕС, отстоявших своего партнера Украину


Обидно за рашку? Понимаю ... Но проигрывать тоже нужно уметь. Учитесь.


Еще одна троллиха пытается коррупцию и непрофессионализм представить в качестве неотъемлемых условий победы! И, само собой, как же не обвинить оппонента в работе на врага - без этого контр-аргументацию не построить :mrgreen:


Объясняю - Вы пытаетесь очернить и принизить значимость победы Нафтогаза в споре с Газпромом. Причём бездоказательно (пруфы - где они?).
Вы приписываете мне то, чего не было: "пытается коррупцию и непрофессионализм представить в качестве неотъемлемых условий победы" - типичный манипуляторский приём.
А по поводу обвинений оппонента в работе на врага - достаточно почитать несколько ваших постов. Вроде бы за Украину, но немножко г.внеца обязательно есть. Типа для правды, для честности. Ага.
Была ли коррупция во время спора Нафтогаза и Газпрома? хз - может и была. Но результат есть результат - Газпром продул. ВСЁ.
Это как в футболе или боксе - игра (бой) забудется, а счёт останется.
Вы пытаетесь акцент сделать на второстепенных/боковых вещах, размывая важность результата.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 22:19

Re: Політичні дискусії

Хз, или монстр, или что то курит, обычный человек не может говорить и отвечать на вопросы 14 часов подряд.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 07:24

  freeze написав:Хз, или монстр, или что то курит, обычный человек не может говорить и отвечать на вопросы 14 часов подряд.

Клоун є наркоманом. Тому й політика у нього відповідна. Шатай-болтай.
Типова охлократія.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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