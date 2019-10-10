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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4250425142524253>
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 20:40

  zРадио написав:
  galadriel написав:
  zРадио написав:А если быть абсолютно честными самим с собой, то придется признать, что победа в Стокгольмском арбитраже - это заслуга не руководства Нефтегаза и не нанятых внешних юристов. Это заслуга функционеров ЕС, отстоявших своего партнера Украину


Обидно за рашку? Понимаю ... Но проигрывать тоже нужно уметь. Учитесь.


Еще одна троллиха пытается коррупцию и непрофессионализм представить в качестве неотъемлемых условий победы! И, само собой, как же не обвинить оппонента в работе на врага - без этого контр-аргументацию не построить :mrgreen:


Объясняю - Вы пытаетесь очернить и принизить значимость победы Нафтогаза в споре с Газпромом. Причём бездоказательно (пруфы - где они?).
Вы приписываете мне то, чего не было: "пытается коррупцию и непрофессионализм представить в качестве неотъемлемых условий победы" - типичный манипуляторский приём.
А по поводу обвинений оппонента в работе на врага - достаточно почитать несколько ваших постов. Вроде бы за Украину, но немножко г.внеца обязательно есть. Типа для правды, для честности. Ага.
Была ли коррупция во время спора Нафтогаза и Газпрома? хз - может и была. Но результат есть результат - Газпром продул. ВСЁ.
Это как в футболе или боксе - игра (бой) забудется, а счёт останется.
Вы пытаетесь акцент сделать на второстепенных/боковых вещах, размывая важность результата.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 22:19

Re: Політичні дискусії

Хз, или монстр, или что то курит, обычный человек не может говорить и отвечать на вопросы 14 часов подряд.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 07:24

  freeze написав:Хз, или монстр, или что то курит, обычный человек не может говорить и отвечать на вопросы 14 часов подряд.

Клоун є наркоманом. Тому й політика у нього відповідна. Шатай-болтай.
Типова охлократія.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:32

  galadriel написав:.. размывая важность результата.
результат - это деньги на счетах. Не счетах Коболева, а страны. Что не так?
Результат, который будут оспаривать и скорее всего успешно оспорят - это не заслуга адвокатов Нафтагаза, а результат политического давления на судей арбитража со стороны ЕС и США. Ибо большинство жалоб Нафтогаза в стиле "у них бабла больше, а нас меньше, так не честно" никуда не годятся. По совести.
А вот иски за отжатое майно в Крыму уже куда интереснее и могут создать любопытный прецедент по всему остальному, что осталось в Крыму
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:05

  freeze написав:Хз, или монстр, или что то курит, обычный человек не может говорить и отвечать на вопросы 14 часов подряд.



)))
Просто в тему 8 секунд

https://www.youtube.com/watch?v=S2PTxdqLIrM
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:25

  sequence написав:...а результат политического давления на судей арбитража со стороны ЕС и США.

у вас есть конкретные фамилии и факты?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:26

  sequence написав:...Результат, который будут оспаривать и скорее всего успешно оспорят...

а что, удобная позиция.
в случае чего всегда можно сказать, мол, я говорил "скорее всего" :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:35

Re: Політичні дискусії

Забавно https://pedpresa.ua/201116-pochynayetsya-pidgotovka-natsstrategiyi-iz-zahystu-ditej-v-interneti-batky-ta-dity-mozhut-doluchytysya-do-obgovorennya.html

"Починається підготовка Нацстратегії із захисту дітей в інтернеті: батьки та діти можуть долучитися до обговорення"
У мышебратьев начиналось с защиты детей. Скатилось к запрету всего и вся. Интересно, наши пойдут тем же путем...
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:35

  freeze написав:
  freeze написав:Хз, или монстр, или что то курит, обычный человек не может говорить и отвечать на вопросы 14 часов подряд.



)))
Просто в тему 8 секунд

https://www.youtube.com/watch?v=S2PTxdqLIrM

Лучше так:


Зображення
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:40

  freeze написав:Хз, или монстр, или что то курит, обычный человек не может говорить и отвечать на вопросы 14 часов подряд.

Зеленский воспользовался уколами, чтобы не потерять голос

Президент Владимир Зеленский воспользовался специальными уколами для поддержки голосовых связок, чтобы не потерять голос.

Об этом он сказал журналистам, передают Українськi Новини.

"Связки - мое слабое место, вы знаете об этом. Но мы подготовились, приехали (специалисты), которые делают мне некоторые процедуры. Если голос потеряю - вернем", - сказал Зеленский.

Он отметил, что после 8 часов пресс-марафона чувствует себя нормально, однако голос садится и показал жестом, что ему делают уколы для поддержания связок.

https://ukranews.com/news/659158-zelens ... elali-ukol
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