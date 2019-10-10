Додано: Чет 10 жов, 2019 22:19

Хз, или монстр, или что то курит, обычный человек не может говорить и отвечать на вопросы 14 часов подряд.

Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.