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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4250425142524253
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:52

  Yuri_T написав:
  sequence написав:...Результат, который будут оспаривать и скорее всего успешно оспорят...

а что, удобная позиция.
в случае чего всегда можно сказать, мол, я говорил "скорее всего" :D

конечно удобная!
где деньги Газпрома на счетах казначейства, великий патриот?
где деньги Коболева? у мамы?
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:53

  Yuri_T написав:
  sequence написав:...а результат политического давления на судей арбитража со стороны ЕС и США.

у вас есть конкретные фамилии и факты?

позиция суда, что Украина нищая и не в силах платить, весьма гуманная.
не правда ли, нетоварищ?
sequence
 
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  #<1 ... 4250425142524253
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