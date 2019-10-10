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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:52
Yuri_T написав: sequence написав:
...Результат, который будут оспаривать и скорее всего успешно оспорят...
а что, удобная позиция.
в случае чего всегда можно сказать, мол, я говорил "скорее всего"
конечно удобная!
где деньги Газпрома на счетах казначейства, великий патриот?
где деньги Коболева? у мамы?
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:53
Yuri_T написав: sequence написав:
...а результат политического давления на судей арбитража со стороны ЕС и США.
у вас есть конкретные фамилии и факты?
позиция суда, что Украина нищая и не в силах платить, весьма гуманная.
не правда ли, нетоварищ?
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