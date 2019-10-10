Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:27

Обидно за рашку? Понимаю ... Но проигрывать тоже нужно уметь. Учитесь.

А по поводу обвинений оппонента в работе на врага - достаточно почитать несколько ваших постов. Вроде бы за Украину, но немножко г.внеца обязательно есть. Типа для правды, для честности. Ага.

Была ли коррупция во время спора Нафтогаза и Газпрома? хз - может и была. Но результат есть результат - Газпром продул. ВСЁ.

Простите за неcкромный вопрос - А ЧТО ПОЛУЧИЛ В ИТОГЕ НАФТОГАЗ?По факту - НИ КОПЕЙКИ, истратил 50 млн. долларов на юристов, из бумажной прибыли выплатил своему руководству 20 млн. долларов премии, да еще заплатил налог на прибыль из НЕПОЛУЧЕННЫХ ДЕНЕГ!НО САМОЕ ГЛАВНОЕ - Нафтогаз на глазах у всех впарил украинским потребителям минимум 40-50 млрд. м3 газпромовского газа из ГТС с наценкой в 40-60 долларов за кубометр, легально используя мошенническую схему виртуального реверса, переплатив за него минимум 2 млрд. долларов НЕКИМ ЕВРОПЕЙСКИМ ПОСТАВЩИКАМ против реальной цены в этой схеме, все затраты в которой сводились лишь к печатанию инвойсовИли я что-то упустил?