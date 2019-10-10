конечно удобная!
где деньги Газпрома на счетах казначейства, великий патриот?
где деньги Коболева? у мамы?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:52
конечно удобная!
где деньги Газпрома на счетах казначейства, великий патриот?
где деньги Коболева? у мамы?
Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:53
Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:35
так есть какие-то фамилии или какие-то факты давления на арбитраж?
критикус еще со вчера пошел на поиски фамилий, никак не объявится... волнуюсь за вас.
обоих
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:42
я редко читаю форум, увы - но помню, что какой-то Критикус пропал пару лет назад. Меня таковым, надеюсь, не называете, хотя мне пох.
Т.н. "приговор", который никак не вступит в силу и по которому нет никакого бабла, я читал - там признают нищебродность Украины и просят по такому поводу Газпром расщедриться. Это несерьезно. Если бы за Крым заставили платить - это по делу. А так - чисто политически. (ну и экономически)
Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:45
Політика та гроші
Сошлись посередине?
10.10.2019 - tZE inform
Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:51
он через пару дней появился снова, под другим погонялом.
под ним и ушел искать ответ на вопрос о фамилиях.
заблудился, наверное, сердешный...
что касается остального.
мы люди взрослые и понимаем, что любая инфо о конкретных фактах персонального давления на арбитраж, политического или экономического, была бы использована газпром и была бы озвучена немедленно.
но я ничего не слышал пока и не совсем понимаю, что вы имеете ввиду.
потому и спрашиваю.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:52
Прес-марафон Зеленського підвищить рейтинг довіри до нього - "Демініціативи"
Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:27
Простите за неcкромный вопрос - А ЧТО ПОЛУЧИЛ В ИТОГЕ НАФТОГАЗ?
По факту - НИ КОПЕЙКИ, истратил 50 млн. долларов на юристов, из бумажной прибыли выплатил своему руководству 20 млн. долларов премии, да еще заплатил налог на прибыль из НЕПОЛУЧЕННЫХ ДЕНЕГ!
НО САМОЕ ГЛАВНОЕ - Нафтогаз на глазах у всех впарил украинским потребителям минимум 40-50 млрд. м3 газпромовского газа из ГТС с наценкой в 40-60 долларов за кубометр, легально используя мошенническую схему виртуального реверса, переплатив за него минимум 2 млрд. долларов НЕКИМ ЕВРОПЕЙСКИМ ПОСТАВЩИКАМ против реальной цены в этой схеме, все затраты в которой сводились лишь к печатанию инвойсов
Или я что-то упустил?
Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:37
побольше капса, москалик.
чтобы тупые хохлы сразу увидели самое главное в твоём сообщении.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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