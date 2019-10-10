|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:40
Волгарь написав:
Простите за неcкромный вопрос - А ЧТО ПОЛУЧИЛ В ИТОГЕ НАФТОГАЗ?
По факту - НИ КОПЕЙКИ, истратил 50 млн. долларов на юристов, из бумажной прибыли выплатил своему руководству 20 млн. долларов премии, да еще заплатил налог на прибыль из НЕПОЛУЧЕННЫХ ДЕНЕГ!
НО САМОЕ ГЛАВНОЕ - Нафтогаз на глазах у всех впарил украинским потребителям минимум 40-50 млрд. м3 газпромовского газа из ГТС с наценкой в 40-60 долларов за кубометр, легально используя мошенническую схему виртуального реверса, переплатив за него минимум 2 млрд. долларов НЕКИМ ЕВРОПЕЙСКИМ ПОСТАВЩИКАМ против реальной цены в этой схеме, все затраты в которой сводились лишь к печатанию инвойсов
Или я что-то упустил?
коли москалів плющіть від того що їм не вдалося впарити газ по 450 баксів аж смішно стає
що не чікали що ваш газ з европи придбаємо дешевше ніж ви нам свій пропонуєте по прямих поставках?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 5653
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 674 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:47
Волгарь написав:
Простите за неcкромный вопрос - А ЧТО ПОЛУЧИЛ В ИТОГЕ НАФТОГАЗ?
По факту - НИ КОПЕЙКИ, истратил 50 млн. долларов на юристов, из бумажной прибыли выплатил своему руководству 20 млн. долларов премии, да еще заплатил налог на прибыль из НЕПОЛУЧЕННЫХ ДЕНЕГ!
НО САМОЕ ГЛАВНОЕ - Нафтогаз на глазах у всех впарил украинским потребителям минимум 40-50 млрд. м3 газпромовского газа из ГТС с наценкой в 40-60 долларов за кубометр, легально используя мошенническую схему виртуального реверса, переплатив за него минимум 2 млрд. долларов НЕКИМ ЕВРОПЕЙСКИМ ПОСТАВЩИКАМ против реальной цены в этой схеме, все затраты в которой сводились лишь к печатанию инвойсов
Или я что-то упустил?
Нет, все правильно
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 2103
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 520 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:53
Schmit написав:
когда они будут штурмовать раду, у них будет статус защитников Конституции, а у подписантов формулы - госизменников.
Вообще-то, пока знающие лучше/активисты будут штурмовать Раду в центре, стадо по окраинам может и разбежаться.
-
sal
-
-
- Повідомлень: 3529
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 692 раз.
- Подякували: 279 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:57
-
avax
-
-
- Повідомлень: 1374
- З нами з: 16.09.09
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 146 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:58
Yuri_T написав:
побольше капса, москалик.
чтобы тупые хохлы сразу увидели самое главное в твоём сообщении.
Я никогда не считал украинцев тупыми - наоборот, это очень сметливый/хитрый в массе своей народ, умеющий считать деньги. Тем удивительнее то, как несколько жуликов высокого полета сумели обмануть целую страну на гигантскую сумму, да еще при этом создать впечатление великой победы.
И это только полдела - ситуация складывается так, что СП-2 точно закончат к лету 2020 (если не успеют к 31/122019), Европа спокойно перезимует запасами из газохранилищ, а Украина будет вынуждена использовать физический реверс с плечом в 1000 + км (причем совершенно непонятно, как поддерживать рабочее давление в трубе, перекачивающей уже не 90+ млрд. с востока на запад, а всего 11-13 с запада на восток)
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 7206
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 746 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|