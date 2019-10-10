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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:40
Волгарь написав:
Простите за неcкромный вопрос - А ЧТО ПОЛУЧИЛ В ИТОГЕ НАФТОГАЗ?
По факту - НИ КОПЕЙКИ, истратил 50 млн. долларов на юристов, из бумажной прибыли выплатил своему руководству 20 млн. долларов премии, да еще заплатил налог на прибыль из НЕПОЛУЧЕННЫХ ДЕНЕГ!
НО САМОЕ ГЛАВНОЕ - Нафтогаз на глазах у всех впарил украинским потребителям минимум 40-50 млрд. м3 газпромовского газа из ГТС с наценкой в 40-60 долларов за кубометр, легально используя мошенническую схему виртуального реверса, переплатив за него минимум 2 млрд. долларов НЕКИМ ЕВРОПЕЙСКИМ ПОСТАВЩИКАМ против реальной цены в этой схеме, все затраты в которой сводились лишь к печатанию инвойсов
Или я что-то упустил?
коли москалів плющіть від того що їм не вдалося впарити газ по 450 баксів аж смішно стає
що не чікали що ваш газ з европи придбаємо дешевше ніж ви нам свій пропонуєте по прямих поставках?
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:47
Волгарь написав:
Простите за неcкромный вопрос - А ЧТО ПОЛУЧИЛ В ИТОГЕ НАФТОГАЗ?
По факту - НИ КОПЕЙКИ, истратил 50 млн. долларов на юристов, из бумажной прибыли выплатил своему руководству 20 млн. долларов премии, да еще заплатил налог на прибыль из НЕПОЛУЧЕННЫХ ДЕНЕГ!
НО САМОЕ ГЛАВНОЕ - Нафтогаз на глазах у всех впарил украинским потребителям минимум 40-50 млрд. м3 газпромовского газа из ГТС с наценкой в 40-60 долларов за кубометр, легально используя мошенническую схему виртуального реверса, переплатив за него минимум 2 млрд. долларов НЕКИМ ЕВРОПЕЙСКИМ ПОСТАВЩИКАМ против реальной цены в этой схеме, все затраты в которой сводились лишь к печатанию инвойсов
Или я что-то упустил?
Нет, все правильно
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:53
Schmit написав:
когда они будут штурмовать раду, у них будет статус защитников Конституции, а у подписантов формулы - госизменников.
Вообще-то, пока знающие лучше/активисты будут штурмовать Раду в центре, стадо по окраинам может и разбежаться.
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:57
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:58
Yuri_T написав:
побольше капса, москалик.
чтобы тупые хохлы сразу увидели самое главное в твоём сообщении.
Я никогда не считал украинцев тупыми - наоборот, это очень сметливый/хитрый в массе своей народ, умеющий считать деньги. Тем удивительнее то, как несколько жуликов высокого полета сумели обмануть целую страну на гигантскую сумму, да еще при этом создать впечатление великой победы.
И это только полдела - ситуация складывается так, что СП-2 точно закончат к лету 2020 (если не успеют к 31/122019), Европа спокойно перезимует запасами из газохранилищ, а Украина будет вынуждена использовать физический реверс с плечом в 1000 + км (причем совершенно непонятно, как поддерживать рабочее давление в трубе, перекачивающей уже не 90+ млрд. с востока на запад, а всего 11-13 с запада на восток)
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Волгарь
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:35
Schmit написав:
Це закопана фортеця, яку ворог в лоб здолати не може."
А если сначала обработать отведенной артиллерией очень крупного калибра? несколько раз
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:42
Волгарь написав: Yuri_T написав:
побольше капса, москалик.
чтобы тупые хохлы сразу увидели самое главное в твоём сообщении.
Я никогда не считал украинцев тупыми - наоборот, это очень сметливый/хитрый в массе своей народ, умеющий считать деньги. Тем удивительнее то, как несколько жуликов высокого полета сумели обмануть целую страну на гигантскую сумму, да еще при этом создать впечатление великой победы.
И это только полдела - ситуация складывается так, что СП-2 точно закончат к лету 2020 (если не успеют к 31/122019), Европа спокойно перезимует запасами из газохранилищ, а Украина будет вынуждена использовать физический реверс с плечом в 1000 + км (причем совершенно непонятно, как поддерживать рабочее давление в трубе, перекачивающей уже не 90+ млрд. с востока на запад, а всего 11-13 с запада на восток)
1 як мені шкода москалів -переживають що нам треба буде 10 млрд м3 на 1000 км перекачать...
І при цьому самі прокачують 90 млрд м3
А-3000 км до кордону з Україною
Б-1200 км по Україні
В-1500 км по Європі
2 Нагадаю москаликам
А-у нас є 20 млрд м3 газу власного видобутку в основному на Сході України
Б -газ власного видобутку піде максимум на 500 км (Полтава Київ)
В-10 млрд м3 піде з сховищ стрий-Київ
Г-до терміналу в Польщі від наших сховищ-приблизно 500 км
Тепер кусає лікті розуміючи що педерація втратить експорт 60 млрд км в рік якщо не домовитися з Україною ()Опал то на 50 відсотків заблокований
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:38
budivelnik написав: Волгарь написав: Yuri_T написав:
побольше капса, москалик.
чтобы тупые хохлы сразу увидели самое главное в твоём сообщении.
Я никогда не считал украинцев тупыми - наоборот, это очень сметливый/хитрый в массе своей народ, умеющий считать деньги. Тем удивительнее то, как несколько жуликов высокого полета сумели обмануть целую страну на гигантскую сумму, да еще при этом создать впечатление великой победы.
И это только полдела - ситуация складывается так, что СП-2 точно закончат к лету 2020 (если не успеют к 31/122019), Европа спокойно перезимует запасами из газохранилищ, а Украина будет вынуждена использовать физический реверс с плечом в 1000 + км (причем совершенно непонятно, как поддерживать рабочее давление в трубе, перекачивающей уже не 90+ млрд. с востока на запад, а всего 11-13 с запада на восток)
1 як мені шкода москалів -переживають що нам треба буде 10 млрд м3 на 1000 км перекачать...
І при цьому самі прокачують 90 млрд м3
А-3000 км до кордону з Україною
Б-1200 км по Україні
В-1500 км по Європі
2 Нагадаю москаликам
А-у нас є 20 млрд м3 газу власного видобутку в основному на Сході України
Б -газ власного видобутку піде максимум на 500 км (Полтава Київ)
В-10 млрд м3 піде з сховищ стрий-Київ
Г-до терміналу в Польщі від наших сховищ-приблизно 500 км
Тепер кусає лікті розуміючи що педерація втратить експорт 60 млрд км в рік якщо не домовитися з Україною ()Опал то на 50 відсотків заблокований
цікаво буде, якщо споживання нафтопродуктів та газу взагалі скоро впаде,
коли буде куча електрокарів всяких,
або коли США почне возити по справжнюму зкраплений газ.
і ті труби нікому не стануть потрібні і РФ просто закопає мільярди доларів на дні морів
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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