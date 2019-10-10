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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4252425342544255> Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:40 Волгарь написав: Простите за неcкромный вопрос - А ЧТО ПОЛУЧИЛ В ИТОГЕ НАФТОГАЗ?

По факту - НИ КОПЕЙКИ, истратил 50 млн. долларов на юристов, из бумажной прибыли выплатил своему руководству 20 млн. долларов премии, да еще заплатил налог на прибыль из НЕПОЛУЧЕННЫХ ДЕНЕГ!

НО САМОЕ ГЛАВНОЕ - Нафтогаз на глазах у всех впарил украинским потребителям минимум 40-50 млрд. м3 газпромовского газа из ГТС с наценкой в 40-60 долларов за кубометр, легально используя мошенническую схему виртуального реверса, переплатив за него минимум 2 млрд. долларов НЕКИМ ЕВРОПЕЙСКИМ ПОСТАВЩИКАМ против реальной цены в этой схеме, все затраты в которой сводились лишь к печатанию инвойсов

Или я что-то упустил? Простите за неcкромный вопрос - А ЧТО ПОЛУЧИЛ В ИТОГЕ НАФТОГАЗ?По факту - НИ КОПЕЙКИ, истратил 50 млн. долларов на юристов, из бумажной прибыли выплатил своему руководству 20 млн. долларов премии, да еще заплатил налог на прибыль из НЕПОЛУЧЕННЫХ ДЕНЕГ!НО САМОЕ ГЛАВНОЕ - Нафтогаз на глазах у всех впарил украинским потребителям минимум 40-50 млрд. м3 газпромовского газа из ГТС с наценкой в 40-60 долларов за кубометр, легально используя мошенническую схему виртуального реверса, переплатив за него минимум 2 млрд. долларов НЕКИМ ЕВРОПЕЙСКИМ ПОСТАВЩИКАМ против реальной цены в этой схеме, все затраты в которой сводились лишь к печатанию инвойсовИли я что-то упустил?

коли москалів плющіть від того що їм не вдалося впарити газ по 450 баксів аж смішно стає

що не чікали що ваш газ з европи придбаємо дешевше ніж ви нам свій пропонуєте по прямих поставках? коли москалів плющіть від того що їм не вдалося впарити газ по 450 баксів аж смішно стаєщо не чікали що ваш газ з европи придбаємо дешевше ніж ви нам свій пропонуєте по прямих поставках? mephala Повідомлень: 5657 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 673 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:47 Волгарь написав: Простите за неcкромный вопрос - А ЧТО ПОЛУЧИЛ В ИТОГЕ НАФТОГАЗ?

По факту - НИ КОПЕЙКИ, истратил 50 млн. долларов на юристов, из бумажной прибыли выплатил своему руководству 20 млн. долларов премии, да еще заплатил налог на прибыль из НЕПОЛУЧЕННЫХ ДЕНЕГ!

НО САМОЕ ГЛАВНОЕ - Нафтогаз на глазах у всех впарил украинским потребителям минимум 40-50 млрд. м3 газпромовского газа из ГТС с наценкой в 40-60 долларов за кубометр, легально используя мошенническую схему виртуального реверса, переплатив за него минимум 2 млрд. долларов НЕКИМ ЕВРОПЕЙСКИМ ПОСТАВЩИКАМ против реальной цены в этой схеме, все затраты в которой сводились лишь к печатанию инвойсов

Или я что-то упустил? Простите за неcкромный вопрос - А ЧТО ПОЛУЧИЛ В ИТОГЕ НАФТОГАЗ?По факту - НИ КОПЕЙКИ, истратил 50 млн. долларов на юристов, из бумажной прибыли выплатил своему руководству 20 млн. долларов премии, да еще заплатил налог на прибыль из НЕПОЛУЧЕННЫХ ДЕНЕГ!НО САМОЕ ГЛАВНОЕ - Нафтогаз на глазах у всех впарил украинским потребителям минимум 40-50 млрд. м3 газпромовского газа из ГТС с наценкой в 40-60 долларов за кубометр, легально используя мошенническую схему виртуального реверса, переплатив за него минимум 2 млрд. долларов НЕКИМ ЕВРОПЕЙСКИМ ПОСТАВЩИКАМ против реальной цены в этой схеме, все затраты в которой сводились лишь к печатанию инвойсовИли я что-то упустил?

Нет, все правильно Нет, все правильно Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2104 З нами з: 29.05.18 Подякував: 81 раз. Подякували: 520 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:53 Re: тогда Schmit написав: когда они будут штурмовать раду, у них будет статус защитников Конституции, а у подписантов формулы - госизменников. когда они будут штурмовать раду, у них будет статус защитников Конституции, а у подписантов формулы - госизменников.

Вообще-то, пока знающие лучше/активисты будут штурмовать Раду в центре, стадо по окраинам может и разбежаться. Вообще-то, пока знающие лучше/активисты будут штурмовать Раду в центре, стадо по окраинам может и разбежаться. sal Повідомлень: 3530 З нами з: 25.03.16 Подякував: 692 раз. Подякували: 279 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:57 Газпром на счетчике - $6 в секунду



http://www.naftogaz.com/meter?fbclid=Iw ... NM13U1GMYs avax Повідомлень: 1374 З нами з: 16.09.09 Подякував: 42 раз. Подякували: 146 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:58 Yuri_T написав: побольше капса, москалик.

чтобы тупые хохлы сразу увидели самое главное в твоём сообщении. побольше капса, москалик.чтобы тупые хохлы сразу увидели самое главное в твоём сообщении.

Я никогда не считал украинцев тупыми - наоборот, это очень сметливый/хитрый в массе своей народ, умеющий считать деньги. Тем удивительнее то, как несколько жуликов высокого полета сумели обмануть целую страну на гигантскую сумму, да еще при этом создать впечатление великой победы.

И это только полдела - ситуация складывается так, что СП-2 точно закончат к лету 2020 (если не успеют к 31/122019), Европа спокойно перезимует запасами из газохранилищ, а Украина будет вынуждена использовать физический реверс с плечом в 1000 + км (причем совершенно непонятно, как поддерживать рабочее давление в трубе, перекачивающей уже не 90+ млрд. с востока на запад, а всего 11-13 с запада на восток) Я никогда не считал украинцев тупыми - наоборот, это очень сметливый/хитрый в массе своей народ, умеющий считать деньги. Тем удивительнее то, как несколько жуликов высокого полета сумели обмануть целую страну на гигантскую сумму, да еще при этом создать впечатление великой победы.И это только полдела - ситуация складывается так, что СП-2 точно закончат к лету 2020 (если не успеют к 31/122019), Европа спокойно перезимует запасами из газохранилищ, а Украина будет вынуждена использовать физический реверс с плечом в 1000 + км (причем совершенно непонятно, как поддерживать рабочее давление в трубе, перекачивающей уже не 90+ млрд. с востока на запад, а всего 11-13 с запада на восток) Волгарь Повідомлень: 7208 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 746 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:35 Re: окоп Schmit написав: Це закопана фортеця, яку ворог в лоб здолати не може." Це закопана фортеця, яку ворог в лоб здолати не може."

А если сначала обработать отведенной артиллерией очень крупного калибра? несколько раз А если сначала обработать отведенной артиллерией очень крупного калибра? несколько раз sal Повідомлень: 3530 З нами з: 25.03.16 Подякував: 692 раз. Подякували: 279 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:42 Волгарь написав: Yuri_T написав: побольше капса, москалик.

чтобы тупые хохлы сразу увидели самое главное в твоём сообщении. побольше капса, москалик.чтобы тупые хохлы сразу увидели самое главное в твоём сообщении.

Я никогда не считал украинцев тупыми - наоборот, это очень сметливый/хитрый в массе своей народ, умеющий считать деньги. Тем удивительнее то, как несколько жуликов высокого полета сумели обмануть целую страну на гигантскую сумму, да еще при этом создать впечатление великой победы.

И это только полдела - ситуация складывается так, что СП-2 точно закончат к лету 2020 (если не успеют к 31/122019), Европа спокойно перезимует запасами из газохранилищ, а Украина будет вынуждена использовать физический реверс с плечом в 1000 + км (причем совершенно непонятно, как поддерживать рабочее давление в трубе, перекачивающей уже не 90+ млрд. с востока на запад, а всего 11-13 с запада на восток) Я никогда не считал украинцев тупыми - наоборот, это очень сметливый/хитрый в массе своей народ, умеющий считать деньги. Тем удивительнее то, как несколько жуликов высокого полета сумели обмануть целую страну на гигантскую сумму, да еще при этом создать впечатление великой победы.И это только полдела - ситуация складывается так, что СП-2 точно закончат к лету 2020 (если не успеют к 31/122019), Европа спокойно перезимует запасами из газохранилищ, а Украина будет вынуждена использовать физический реверс с плечом в 1000 + км (причем совершенно непонятно, как поддерживать рабочее давление в трубе, перекачивающей уже не 90+ млрд. с востока на запад, а всего 11-13 с запада на восток) 1 як мені шкода москалів -переживають що нам треба буде 10 млрд м3 на 1000 км перекачать...

І при цьому самі прокачують 90 млрд м3

А-3000 км до кордону з Україною

Б-1200 км по Україні

В-1500 км по Європі

2 Нагадаю москаликам

А-у нас є 20 млрд м3 газу власного видобутку в основному на Сході України

Б -газ власного видобутку піде максимум на 500 км (Полтава Київ)

В-10 млрд м3 піде з сховищ стрий-Київ

Г-до терміналу в Польщі від наших сховищ-приблизно 500 км



Тепер кусає лікті розуміючи що педерація втратить експорт 60 млрд км в рік якщо не домовитися з Україною ()Опал то на 50 відсотків заблокований 1 як мені шкода москалів -переживають що нам треба буде 10 млрд м3 на 1000 км перекачать...І при цьому самі прокачують 90 млрд м3А-3000 км до кордону з УкраїноюБ-1200 км по УкраїніВ-1500 км по Європі2 Нагадаю москаликамА-у нас є 20 млрд м3 газу власного видобутку в основному на Сході УкраїниБ -газ власного видобутку піде максимум на 500 км (Полтава Київ)В-10 млрд м3 піде з сховищ стрий-КиївГ-до терміналу в Польщі від наших сховищ-приблизно 500 кмТепер кусає лікті розуміючи що педерація втратить експорт 60 млрд км в рік якщо не домовитися з Україною ()Опал то на 50 відсотків заблокований в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21500 З нами з: 15.01.09 Подякував: 149 раз. Подякували: 2164 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:38 budivelnik написав: Волгарь написав: Yuri_T написав: побольше капса, москалик.

чтобы тупые хохлы сразу увидели самое главное в твоём сообщении. побольше капса, москалик.чтобы тупые хохлы сразу увидели самое главное в твоём сообщении.

Я никогда не считал украинцев тупыми - наоборот, это очень сметливый/хитрый в массе своей народ, умеющий считать деньги. Тем удивительнее то, как несколько жуликов высокого полета сумели обмануть целую страну на гигантскую сумму, да еще при этом создать впечатление великой победы.

И это только полдела - ситуация складывается так, что СП-2 точно закончат к лету 2020 (если не успеют к 31/122019), Европа спокойно перезимует запасами из газохранилищ, а Украина будет вынуждена использовать физический реверс с плечом в 1000 + км (причем совершенно непонятно, как поддерживать рабочее давление в трубе, перекачивающей уже не 90+ млрд. с востока на запад, а всего 11-13 с запада на восток) Я никогда не считал украинцев тупыми - наоборот, это очень сметливый/хитрый в массе своей народ, умеющий считать деньги. Тем удивительнее то, как несколько жуликов высокого полета сумели обмануть целую страну на гигантскую сумму, да еще при этом создать впечатление великой победы.И это только полдела - ситуация складывается так, что СП-2 точно закончат к лету 2020 (если не успеют к 31/122019), Европа спокойно перезимует запасами из газохранилищ, а Украина будет вынуждена использовать физический реверс с плечом в 1000 + км (причем совершенно непонятно, как поддерживать рабочее давление в трубе, перекачивающей уже не 90+ млрд. с востока на запад, а всего 11-13 с запада на восток) 1 як мені шкода москалів -переживають що нам треба буде 10 млрд м3 на 1000 км перекачать...

І при цьому самі прокачують 90 млрд м3

А-3000 км до кордону з Україною

Б-1200 км по Україні

В-1500 км по Європі

2 Нагадаю москаликам

А-у нас є 20 млрд м3 газу власного видобутку в основному на Сході України

Б -газ власного видобутку піде максимум на 500 км (Полтава Київ)

В-10 млрд м3 піде з сховищ стрий-Київ

Г-до терміналу в Польщі від наших сховищ-приблизно 500 км



Тепер кусає лікті розуміючи що педерація втратить експорт 60 млрд км в рік якщо не домовитися з Україною ()Опал то на 50 відсотків заблокований 1 як мені шкода москалів -переживають що нам треба буде 10 млрд м3 на 1000 км перекачать...І при цьому самі прокачують 90 млрд м3А-3000 км до кордону з УкраїноюБ-1200 км по УкраїніВ-1500 км по Європі2 Нагадаю москаликамА-у нас є 20 млрд м3 газу власного видобутку в основному на Сході УкраїниБ -газ власного видобутку піде максимум на 500 км (Полтава Київ)В-10 млрд м3 піде з сховищ стрий-КиївГ-до терміналу в Польщі від наших сховищ-приблизно 500 кмТепер кусає лікті розуміючи що педерація втратить експорт 60 млрд км в рік якщо не домовитися з Україною ()Опал то на 50 відсотків заблокований

цікаво буде, якщо споживання нафтопродуктів та газу взагалі скоро впаде,

коли буде куча електрокарів всяких,

або коли США почне возити по справжнюму зкраплений газ.

і ті труби нікому не стануть потрібні і РФ просто закопає мільярди доларів на дні морів цікаво буде, якщо споживання нафтопродуктів та газу взагалі скоро впаде,коли буде куча електрокарів всяких,або коли США почне возити по справжнюму зкраплений газ.і ті труби нікому не стануть потрібні і РФ просто закопає мільярди доларів на дні морів В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 16424 З нами з: 09.03.14 Подякував: 965 раз. Подякували: 993 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 жов, 2019 16:30 Волгарь написав: Простите за неcкромный вопрос - А ЧТО ПОЛУЧИЛ В ИТОГЕ НАФТОГАЗ?

По факту - НИ КОПЕЙКИ, истратил 50 млн. долларов на юристов, из бумажной прибыли выплатил своему руководству 20 млн. долларов премии, да еще заплатил налог на прибыль из НЕПОЛУЧЕННЫХ ДЕНЕГ!

НО САМОЕ ГЛАВНОЕ - Нафтогаз на глазах у всех впарил украинским потребителям минимум 40-50 млрд. м3 газпромовского газа из ГТС с наценкой в 40-60 долларов за кубометр, легально используя мошенническую схему виртуального реверса, переплатив за него минимум 2 млрд. долларов НЕКИМ ЕВРОПЕЙСКИМ ПОСТАВЩИКАМ против реальной цены в этой схеме, все затраты в которой сводились лишь к печатанию инвойсов

Или я что-то упустил? Простите за неcкромный вопрос - А ЧТО ПОЛУЧИЛ В ИТОГЕ НАФТОГАЗ?По факту - НИ КОПЕЙКИ, истратил 50 млн. долларов на юристов, из бумажной прибыли выплатил своему руководству 20 млн. долларов премии, да еще заплатил налог на прибыль из НЕПОЛУЧЕННЫХ ДЕНЕГ!НО САМОЕ ГЛАВНОЕ - Нафтогаз на глазах у всех впарил украинским потребителям минимум 40-50 млрд. м3 газпромовского газа из ГТС с наценкой в 40-60 долларов за кубометр, легально используя мошенническую схему виртуального реверса, переплатив за него минимум 2 млрд. долларов НЕКИМ ЕВРОПЕЙСКИМ ПОСТАВЩИКАМ против реальной цены в этой схеме, все затраты в которой сводились лишь к печатанию инвойсовИли я что-то упустил?



Наценка за псевдо-реверс не 40, и не 60, а 20-25 долларов. И не за кубометр, а за 1000 кубометров.



А вот наценка продажи потребителям значительно выше - от 70 долларов в 2015-м до 170 в 2018-м. Сегодня порядка 110. На газе внутренней добычи - 150-250.



PS: но тебе лучше разбираться с наценками Газпрома - с наценками Нефтегаза разберутся без тебя Наценка за псевдо-реверс не 40, и не 60, а 20-25 долларов. И не за кубометр, а за 1000 кубометров.А вот наценка продажи потребителям значительно выше - от 70 долларов в 2015-м до 170 в 2018-м. Сегодня порядка 110. На газе внутренней добычи - 150-250.PS: но тебе лучше разбираться с наценками Газпрома - с наценками Нефтегаза разберутся без тебя zРадио

Повідомлень: 3799 З нами з: 02.05.18 Подякував: 804 раз. Подякували: 1900 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:28 flyman написав: цікаво буде, якщо споживання нафтопродуктів та газу взагалі скоро впаде,

коли буде куча електрокарів всяких,

або коли США почне возити по справжнюму зкраплений газ.

і ті труби нікому не стануть потрібні і РФ просто закопає мільярди доларів на дні морів цікаво буде, якщо споживання нафтопродуктів та газу взагалі скоро впаде,коли буде куча електрокарів всяких,або коли США почне возити по справжнюму зкраплений газ.і ті труби нікому не стануть потрібні і РФ просто закопає мільярди доларів на дні морів

Вони вже закопані.

Жоден з газопроводів(СП-2, Сила Сибіру, Турецький потік) економічно невигідний. Ціль у них тільки одна - щоб заробили друзі Путіна. Вони вже закопані.Жоден з газопроводів(СП-2, Сила Сибіру, Турецький потік) економічно невигідний. Ціль у них тільки одна - щоб заробили друзі Путіна. andrijk777

Повідомлень: 1619 З нами з: 11.11.14 Подякував: 156 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4252425342544255> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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