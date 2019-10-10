Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Объем импорта в Украину вырос с $4,957 млрд в 2018, дл - $5,036 млрд в 2019, а таможенные платежи (в $) в августе этого года упали на 9,7% по сравнению с августом 2018 г. ($ 998 млн против $ 1105 млн). "Побежденная" Зеленским контрабанда показала почти 10% рост.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Внесенный в повестку дня закон о незаконном обогащении был попросту проигнорирован и не рассмотрен.
Очередной провал в ВР Украины инициативы Зеленского по отмене депутатской неприкосновенности, судя по всему стал очередным сюрпризом для Зеленского. Фактически вся система сохранена. Симптоматично, что в качестве причины названы "действия Порошенко" (ну это не удивительно) и действия команды Коломойского - что чрезвычайно интересно. Раскол внутри "СН" расширяется.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Всё как регионалы. Которые отвязали минимальную ЗП от тарифной сетки, сделали для тарифной сетки своё значение ЗП. И повысили минимальную ЗП. Итог, многие специалисты тупо сидели на минималке, на уровне уборщиц. Так будет теперь и с социальными выплатами. Вроде, прожиточный минимум повысят, но соц.выплаты будут привязаны к иным суммам. И я не думаю, что эти суммы будут в бОльшую сторону.
"А чё, так можно было ?" А сколько было разговоров о "якобы" визитах Медведчука в АП, в бытность Порошенко
PS. Подытожу. Весь этот информационный дым, который присутствует в последние несколько дней, меня напрягает. Дубинский с законопроектами, Зеленский, аки атлант на стероидах, 14 часов трындит, всё перечислять лень. Уж не вернут ли Приват Коломойскому, под этот информационный шум. Рад буду, если ошибся
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
zРадио написав:А вот наценка продажи потребителям значительно выше - от 70 долларов в 2015-м до 170 в 2018-м. Сегодня порядка 110. На газе внутренней добычи - 150-250.
як завжди ку-ка-рі-ку. ні цін по якій закуповується газ за кордоном, ні втрат на видобуток, транспортування та зберігання ні цін по яким продають споживачам (хоча яким не зрозуміло бо в нас їх декілька категорій) зате чудовий висновок зі стелі скільки ж нафтогаз націнив.
Объем импорта в Украину вырос с $4,957 млрд в 2018, дл - $5,036 млрд в 2019, а таможенные платежи (в $) в августе этого года упали на 9,7% по сравнению с августом 2018 г. ($ 998 млн против $ 1105 млн). "Побежденная" Зеленским контрабанда показала почти 10% рост.
Если падают платежи таможенные на 10%, то обычно растет и импорт на те же самые 10%. Если пошлину 10% убирают на импортный товар, то зарубежный экспортер всегда сразу же поднимает отпускные цены на те же 10%. Это бизнес, ничего обидного или личного. Поставщик всегда пытается продавать по цене максимально высокой, и если покупателей станет на 10% больше, то и цена отпускная как правило вырастает на те же 10%.
Зеленский тут абсолютно не причем. Виной является законодательство, которое принимает вр, не лишенная депутатской неприкосновенности. Согласно Податкового кодекса налоговые платежи постепенно снижаются, так как снижаются пошлины, акцизы на импортные товары. Уровень контрабанды высок, но он не растет. Конкурентов, особенно новых и неопытных, зрелые контрабандисты всегда закапывают вдоль дорог. Поэтому общее число контрабандистов сильно не меняется в процентном соотношении к общему количеству жителей в Украине.