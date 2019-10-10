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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4252425342544255
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:59

Побежденная" Зеленским контрабанда показала почти 10% рост.

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

Объем импорта в Украину вырос с $4,957 млрд в 2018, дл - $5,036 млрд в 2019, а таможенные платежи (в $) в августе этого года упали на 9,7% по сравнению с августом 2018 г. ($ 998 млн против $ 1105 млн). "Побежденная" Зеленским контрабанда показала почти 10% рост.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:04

Лукашенко-стайл. Трудно не догадаться о подтексте :-)
"Что было бы плохого, если бы нынешний президент Украины, а он вменяемый, нормальный человек, сегодня присутствовал у нас".
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:11

провал в ВРУ инициативы Зеленского отмене деп. неприкосновен

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

Внесенный в повестку дня закон о незаконном обогащении был попросту проигнорирован и не рассмотрен.


Очередной провал в ВР Украины инициативы Зеленского по отмене депутатской неприкосновенности, судя по всему стал очередным сюрпризом для Зеленского. Фактически вся система сохранена. Симптоматично, что в качестве причины названы "действия Порошенко" (ну это не удивительно) и действия команды Коломойского - что чрезвычайно интересно. Раскол внутри "СН" расширяется.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:16

Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:27

Re: Політичні дискусії

Ітогі подвєдьом. 2019-10-11

1) Йованович отстранили с должности в Киеве после отказа делать "неформальные вещи" для Джулиани – СМИ

Мари Йованович пришла на слушания вопреки позиции Белого дома. Также запланирована встреча в Конгрессе с бывшей советницей Трампа по России Фионы Хилл.

Напомню, что ЗЕ! не очень хорошо отзывался об Йованович, чтобы угодить Трампу

2) Украинцам с января повысят тарифы на газ - до "рыночной цены"

Водоканалы в регионах по-разному подняли суммы в платежках. Больше всего вода подорожала в Днепре - на 21%.

Кінець єпохи бідности.

3) Министерство социальной политики Украины предлагает «отвязать» прожиточный минимум от большинства социальных выплат и финансовых показателей, кроме пенсий и помощи малообеспеченным семьям.

"В 2020 году должен вырасти прожиточный минимум. Он должен стать реальным. Около 4300 гривен при сегодняшнем курсе (доллара)", - отметил глава государства.

Всё как регионалы. Которые отвязали минимальную ЗП от тарифной сетки, сделали для тарифной сетки своё значение ЗП. И повысили минимальную ЗП.
Итог, многие специалисты тупо сидели на минималке, на уровне уборщиц.
Так будет теперь и с социальными выплатами. Вроде, прожиточный минимум повысят, но соц.выплаты будут привязаны к иным суммам. И я не думаю, что эти суммы будут в бОльшую сторону.

4) Ткаченко рассказал, какие проблемы столицы больше всего волнуют киевлян
Злые языки говорят, что Ткаченко хотят назначить на пост главы КГГА.
Опять же, как у регионалов. Разделить полномочия мера города и главы КГГА. Городом будем управлять не выбранный киевлянами, а назначенный из ОПУ.
Ткаченко был неплохой журналист. Но что-то пошло не так.

5) Хорошковский отказался назвать цели визитов к Зеленскому

"А чё, так можно было ?"
А сколько было разговоров о "якобы" визитах Медведчука в АП, в бытность Порошенко

PS. Подытожу. Весь этот информационный дым, который присутствует в последние несколько дней, меня напрягает. Дубинский с законопроектами, Зеленский, аки атлант на стероидах, 14 часов трындит, всё перечислять лень. Уж не вернут ли Приват Коломойскому, под этот информационный шум. Рад буду, если ошибся
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:27

  zРадио написав:А вот наценка продажи потребителям значительно выше - от 70 долларов в 2015-м до 170 в 2018-м. Сегодня порядка 110. На газе внутренней добычи - 150-250.

як завжди ку-ка-рі-ку.
ні цін по якій закуповується газ за кордоном, ні втрат на видобуток, транспортування та зберігання ні цін по яким продають споживачам (хоча яким не зрозуміло бо в нас їх декілька категорій) зате чудовий висновок зі стелі скільки ж нафтогаз націнив.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:32

  flyman написав:https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

Объем импорта в Украину вырос с $4,957 млрд в 2018, дл - $5,036 млрд в 2019, а таможенные платежи (в $) в августе этого года упали на 9,7% по сравнению с августом 2018 г. ($ 998 млн против $ 1105 млн). "Побежденная" Зеленским контрабанда показала почти 10% рост.

Если падают платежи таможенные на 10%, то обычно растет и импорт на те же самые 10%. Если пошлину 10% убирают на импортный товар, то зарубежный экспортер всегда сразу же поднимает отпускные цены на те же 10%. Это бизнес, ничего обидного или личного. Поставщик всегда пытается продавать по цене максимально высокой, и если покупателей станет на 10% больше, то и цена отпускная как правило вырастает на те же 10%.

Зеленский тут абсолютно не причем. Виной является законодательство, которое принимает вр, не лишенная депутатской неприкосновенности. Согласно Податкового кодекса налоговые платежи постепенно снижаются, так как снижаются пошлины, акцизы на импортные товары. Уровень контрабанды высок, но он не растет. Конкурентов, особенно новых и неопытных, зрелые контрабандисты всегда закапывают вдоль дорог. Поэтому общее число контрабандистов сильно не меняется в процентном соотношении к общему количеству жителей в Украине.
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:32

Re: Політичні дискусії

Народ прозріває зі швидкістю 12 % в місяць:
45% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі (у вересні 2019 р.[1] так вважали 57%), 29% — що події розвиваються в неправильному напрямі (у вересні — 17%). http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsio ... vPa123yR24


Таким темпом через якийсь час буде винос тіла?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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