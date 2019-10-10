Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:27

Ітогі подвєдьом. 2019-10-11Напомню, что ЗЕ! не очень хорошо отзывался об Йованович, чтобы угодить ТрампуКінець єпохи бідности.Всё как регионалы. Которые отвязали минимальную ЗП от тарифной сетки, сделали для тарифной сетки своё значение ЗП. И повысили минимальную ЗП.Итог, многие специалисты тупо сидели на минималке, на уровне уборщиц.Так будет теперь и с социальными выплатами. Вроде, прожиточный минимум повысят, но соц.выплаты будут привязаны к иным суммам. И я не думаю, что эти суммы будут в бОльшую сторону.Злые языки говорят, что Ткаченко хотят назначить на пост главы КГГА.Опять же, как у регионалов. Разделить полномочия мера города и главы КГГА. Городом будем управлять не выбранный киевлянами, а назначенный из ОПУ.Ткаченко был неплохой журналист. Но что-то пошло не так."А чё, так можно было ?"А сколько было разговоров о "якобы" визитах Медведчука в АП, в бытность ПорошенкоPS. Подытожу. Весь этот информационный дым, который присутствует в последние несколько дней, меня напрягает. Дубинский с законопроектами, Зеленский, аки атлант на стероидах, 14 часов трындит, всё перечислять лень. Уж не вернут ли Приват Коломойскому, под этот информационный шум. Рад буду, если ошибся