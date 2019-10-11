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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:51
zРадио написав:
Другое дело Нуланд и Байден - никакими неформальными вещами в Украине не занимались
Есть факты, есть слушания в Конгресе США по этому поводу ? Так не пропаганди
zРадио написав: pesikot написав:
Украинцам с января повысят тарифы на газ - до "рыночной цены"
Корову нужно больше доить и меньше кормить - социальная политика 2014-2018 без изменений, просто следующая "пятилетка"
"Ви зробили це разом". сколько там голосовало за ЗЕ! ?
zРадио написав:
pesikot написав:
Всё как регионалы. Которые отвязали минимальную ЗП от тарифной сетки, сделали для тарифной сетки своё значение ЗП. И повысили минимальную ЗП.
Итог, многие специалисты тупо сидели на минималке, на уровне уборщиц.
Так будет теперь и с социальными выплатами. Вроде, прожиточный минимум повысят, но соц.выплаты будут привязаны к иным суммам. И я не думаю, что эти суммы будут в бОльшую сторону.
Не нужно бла-бла-бла - нужны цифры. Средняя зарплата 2013 = 425 долларов, средняя пенсия 2013 = 190 долларов, средняя стоимость 1 Гкал тепла = 25 долларов. Сравни с 2019-м...
Бла-бла-бла - это у тебя. Ты у нас топ-менеджер. Смотри цифры. Если тогда ты в школе учился ? ну что же
zРадио написав: pesikot написав:
Злые языки говорят, что Ткаченко хотят назначить на пост главы КГГА.
Опять же, как у регионалов. Разделить полномочия мера города и главы КГГА. Городом будем управлять не выбранный киевлянами, а назначенный из ОПУ.
Ткаченко был неплохой журналист. Но что-то пошло не так.
Единственная обоснованная претензия на весь дайджест - без пропаганды и передергиваний
Не успел у тебя разрешения спросить
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:00
zРадио написав: pesikot написав:
Брехливый самовлюбленный клоун
После генпрокурора-кума президента Порошенко, Зеленский мог бы даже не объясняться
PS: нет, я не оправдываю эти дикие политические традиции - я просто напоминаю порохоботам, что 5 лет они бревно в глазу не замечали... а теперь, вдруг, совестью нацию прикинулись... Ну-ну
А ти мабуть, за Шмарклю ЗЕлену тут потугами дупу надриваєш? Базікало діванне, троляка брехлива познач себе, щоб я мав уяву хто ти є по життю?
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Перес де Куэльяр
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:04
pesikot написав:
Ну и как я мог забыть. flyman на валютной ветке
напомнил.
Это достойно отдельного постаВ Украине планируют освободить от налогообложения зарплату молодежи до 27 лет
Что предлагают:
Освободить работодателей от уплаты ЕСВ за работников, не достигших 27-летнего возраста.
Установить нулевую ставку НДФЛ для работников в возрасте до 27 лет.
С НДФЛ ещё понятно.
Но ЕСВ, сейчас у нас, нет уплаты ЕСВ - нет страхового(пенсионного) стажа. Нет ЕСВ - с чего платить имеющимся пенсионерам. У нас солидарная пенсионная система
Опыт Польши - сильно мимо. Там речь идёт о НДФЛ.
То есть, у Гетьманцева полное непонимание экономических процессов. Один популизм.
Хха. То есть если сейчас пишут "до 35", то ждем объявлений "до 27", желательно с опытом работы 10 лет
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:04
Перес де Куэльяр написав: zРадио написав: pesikot написав:
Брехливый самовлюбленный клоун
После генпрокурора-кума президента Порошенко, Зеленский мог бы даже не объясняться
PS: нет, я не оправдываю эти дикие политические традиции - я просто напоминаю порохоботам, что 5 лет они бревно в глазу не замечали... а теперь, вдруг, совестью нацию прикинулись... Ну-ну
А ти мабуть, за Шмарклю ЗЕлену тут потугами дупу надриваєш? Базікало діванне, троляка брехлива познач себе, щоб я мав уяву хто ти є по життю?
Какие мощные контр-аргументы
Тебе, такому умному, череп не жмет?
PS: pesikot, ты тоже прекращай троллить насчет "вы это сделали" - я тебе приводил вчера свою цитату от 13-го марта, где оппонировал фанатам и Зеленского, и Тимошенко. Так что каждый раз, когда ты лжешь о моей поддержке Зе, ты садишься в лужу - помни это
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zРадио
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:08
Ой+ написав:
Народ прозріває зі швидкістю 12 % в місяць:
Таким темпом через якийсь час буде винос тіла?
По этому же рейтингу один из самых ненавидимых людей в стране из политиков это Петя с 80 процентом рейтинга недоверия.
У Зеленского же по прежнему доверие на уровне 70 процентов, выше чем у Путина в России.
По факту ничего не меняется после апреля и второго тура, один в один практически.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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