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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4254425542564257>
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:51

  zРадио написав:Другое дело Нуланд и Байден - никакими неформальными вещами в Украине не занимались :mrgreen:

Есть факты, есть слушания в Конгресе США по этому поводу ? Так не пропаганди

  zРадио написав:
  pesikot написав:Украинцам с января повысят тарифы на газ - до "рыночной цены"

Корову нужно больше доить и меньше кормить - социальная политика 2014-2018 без изменений, просто следующая "пятилетка"

"Ви зробили це разом". сколько там голосовало за ЗЕ! ?

  zРадио написав:
  pesikot написав:Всё как регионалы. Которые отвязали минимальную ЗП от тарифной сетки, сделали для тарифной сетки своё значение ЗП. И повысили минимальную ЗП.
Итог, многие специалисты тупо сидели на минималке, на уровне уборщиц.
Так будет теперь и с социальными выплатами. Вроде, прожиточный минимум повысят, но соц.выплаты будут привязаны к иным суммам. И я не думаю, что эти суммы будут в бОльшую сторону.


Не нужно бла-бла-бла - нужны цифры. Средняя зарплата 2013 = 425 долларов, средняя пенсия 2013 = 190 долларов, средняя стоимость 1 Гкал тепла = 25 долларов. Сравни с 2019-м...

Бла-бла-бла - это у тебя. Ты у нас топ-менеджер. Смотри цифры. Если тогда ты в школе учился ? ну что же :)

  zРадио написав:
  pesikot написав:Злые языки говорят, что Ткаченко хотят назначить на пост главы КГГА.
Опять же, как у регионалов. Разделить полномочия мера города и главы КГГА. Городом будем управлять не выбранный киевлянами, а назначенный из ОПУ.
Ткаченко был неплохой журналист. Но что-то пошло не так.


Единственная обоснованная претензия на весь дайджест - без пропаганды и передергиваний

Не успел у тебя разрешения спросить :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:00

  zРадио написав:
  pesikot написав:Брехливый самовлюбленный клоун


После генпрокурора-кума президента Порошенко, Зеленский мог бы даже не объясняться :mrgreen:

PS: нет, я не оправдываю эти дикие политические традиции - я просто напоминаю порохоботам, что 5 лет они бревно в глазу не замечали... а теперь, вдруг, совестью нацию прикинулись... Ну-ну
А ти мабуть, за Шмарклю ЗЕлену тут потугами дупу надриваєш? Базікало діванне, троляка брехлива познач себе, щоб я мав уяву хто ти є по життю?
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:04

  pesikot написав:Ну и как я мог забыть. flyman на валютной ветке напомнил.
Это достойно отдельного поста

В Украине планируют освободить от налогообложения зарплату молодежи до 27 лет

Что предлагают:
    Освободить работодателей от уплаты ЕСВ за работников, не достигших 27-летнего возраста.
    Установить нулевую ставку НДФЛ для работников в возрасте до 27 лет.


С НДФЛ ещё понятно.
Но ЕСВ, сейчас у нас, нет уплаты ЕСВ - нет страхового(пенсионного) стажа. Нет ЕСВ - с чего платить имеющимся пенсионерам. У нас солидарная пенсионная система

Опыт Польши - сильно мимо. Там речь идёт о НДФЛ.

То есть, у Гетьманцева полное непонимание экономических процессов. Один популизм.


Хха. То есть если сейчас пишут "до 35", то ждем объявлений "до 27", желательно с опытом работы 10 лет :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:04

  Перес де Куэльяр написав:
  zРадио написав:
  pesikot написав:Брехливый самовлюбленный клоун


После генпрокурора-кума президента Порошенко, Зеленский мог бы даже не объясняться :mrgreen:

PS: нет, я не оправдываю эти дикие политические традиции - я просто напоминаю порохоботам, что 5 лет они бревно в глазу не замечали... а теперь, вдруг, совестью нацию прикинулись... Ну-ну
А ти мабуть, за Шмарклю ЗЕлену тут потугами дупу надриваєш? Базікало діванне, троляка брехлива познач себе, щоб я мав уяву хто ти є по життю?


Какие мощные контр-аргументы :mrgreen: Тебе, такому умному, череп не жмет?

PS: pesikot, ты тоже прекращай троллить насчет "вы это сделали" - я тебе приводил вчера свою цитату от 13-го марта, где оппонировал фанатам и Зеленского, и Тимошенко. Так что каждый раз, когда ты лжешь о моей поддержке Зе, ты садишься в лужу - помни это :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:08

Re: Політичні дискусії

Ой+ написав:Народ прозріває зі швидкістю 12 % в місяць:
45% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі (у вересні 2019 р.[1] так вважали 57%), 29% — що події розвиваються в неправильному напрямі (у вересні — 17%). http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsio ... vPa123yR24


Таким темпом через якийсь час буде винос тіла?


По этому же рейтингу один из самых ненавидимых людей в стране из политиков это Петя с 80 процентом рейтинга недоверия.
У Зеленского же по прежнему доверие на уровне 70 процентов, выше чем у Путина в России.

По факту ничего не меняется после апреля и второго тура, один в один практически.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:22

  zРадио написав:PS: pesikot, ты тоже прекращай троллить насчет "вы это сделали" - я тебе приводил вчера свою цитату от 13-го марта, где оппонировал фанатам и Зеленского, и Тимошенко. Так что каждый раз, когда ты лжешь о моей поддержке Зе, ты садишься в лужу - помни это :mrgreen:

Сколько отваливается тех, кто "я за ЗЕ не голосовал".
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:30

Re: Політичні дискусії

Йованович назвала свой отъезд из Украины прямым результатом давления Трампа на Госдеп - WP

Бывший посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович заявила, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп давил на Государственный департамент США, чтобы уволить ее с должности американского посла в Украине.


Наш ЗЕ! конкретно облажался
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:32

  pesikot написав:
  zРадио написав:PS: pesikot, ты тоже прекращай троллить насчет "вы это сделали" - я тебе приводил вчера свою цитату от 13-го марта, где оппонировал фанатам и Зеленского, и Тимошенко. Так что каждый раз, когда ты лжешь о моей поддержке Зе, ты садишься в лужу - помни это :mrgreen:

Сколько отваливается тех, кто "я за ЗЕ не голосовал".


Т.е., по-твоему, тот, кто написал такое в преддверии выборов, может считаться сторонником Зеленского?

  zРадио написав:Ожидать, что Зеленский, или Тимошенко уберут коррупцию на таможне так что глупо, ИМХО, как и отрицать существование этой коррупции при Порошенко.

Коррупция останется, она переживет всех их и всех нас :mrgreen: Сорри, если кого-то разочаровал.

Кандидаты отличаются между собой внешностью, подачей, уровнем IQ и отношением к истории. Это все, что нам позволено выбирать.

В вопросе личных мотивов и мотивов команд, которые стоят за кандидатами, разлиий нет.
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:35

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:По этому же рейтингу один из самых ненавидимых людей в стране из политиков это Петя с 80 процентом рейтинга недоверия.
У Зеленского же по прежнему доверие на уровне 70 процентов, выше чем у Путина в России.
По факту ничего не меняется после апреля и второго тура, один в один практически.


Тобто народ потиху стверджується в думці, що країна рухається не туда, але винен далі Порошенко?
Цікаво почути думку "мудрого" народу, якщо у січні ціну на газ зроблять
для населення з 1 січня 2020 року повинні зрости до 12 300 гривень за тисячу кубів.
https://www.unian.ua/economics/energeti ... -cini.html

90 % чекали зниження тарифів від нової влади.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:37

  pesikot написав:Йованович назвала свой отъезд из Украины прямым результатом давления Трампа на Госдеп - WP

Бывший посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович заявила, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп давил на Государственный департамент США, чтобы уволить ее с должности американского посла в Украине.


Наш ЗЕ! конкретно облажался


И снова таки непонятно, где здесь сенсация. Почему президент-республиканец, отвечающий на внешнюю политику, не может заменить посла-демократа в Украине на лояльного себе человека?

И повторяю свой вопрос - Порошенко тоже в 2014-м превысил полномочия и нарушил моральные принципы, меняя послов Украины в других странах, которых назначал Янукович в 2010-2013 гг?
zРадио
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