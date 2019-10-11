Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Другое дело Нуланд и Байден - никакими неформальными вещами в Украине не занимались
Есть факты, есть слушания в Конгресе США по этому поводу ? Так не пропаганди
zРадио написав:
pesikot написав:Украинцам с января повысят тарифы на газ - до "рыночной цены"
Корову нужно больше доить и меньше кормить - социальная политика 2014-2018 без изменений, просто следующая "пятилетка"
"Ви зробили це разом". сколько там голосовало за ЗЕ! ?
zРадио написав:
pesikot написав:Всё как регионалы. Которые отвязали минимальную ЗП от тарифной сетки, сделали для тарифной сетки своё значение ЗП. И повысили минимальную ЗП. Итог, многие специалисты тупо сидели на минималке, на уровне уборщиц. Так будет теперь и с социальными выплатами. Вроде, прожиточный минимум повысят, но соц.выплаты будут привязаны к иным суммам. И я не думаю, что эти суммы будут в бОльшую сторону.
Не нужно бла-бла-бла - нужны цифры. Средняя зарплата 2013 = 425 долларов, средняя пенсия 2013 = 190 долларов, средняя стоимость 1 Гкал тепла = 25 долларов. Сравни с 2019-м...
Бла-бла-бла - это у тебя. Ты у нас топ-менеджер. Смотри цифры. Если тогда ты в школе учился ? ну что же
zРадио написав:
pesikot написав:Злые языки говорят, что Ткаченко хотят назначить на пост главы КГГА. Опять же, как у регионалов. Разделить полномочия мера города и главы КГГА. Городом будем управлять не выбранный киевлянами, а назначенный из ОПУ. Ткаченко был неплохой журналист. Но что-то пошло не так.
Единственная обоснованная претензия на весь дайджест - без пропаганды и передергиваний
Не успел у тебя разрешения спросить
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
После генпрокурора-кума президента Порошенко, Зеленский мог бы даже не объясняться
PS: нет, я не оправдываю эти дикие политические традиции - я просто напоминаю порохоботам, что 5 лет они бревно в глазу не замечали... а теперь, вдруг, совестью нацию прикинулись... Ну-ну
А ти мабуть, за Шмарклю ЗЕлену тут потугами дупу надриваєш? Базікало діванне, троляка брехлива познач себе, щоб я мав уяву хто ти є по життю?
Какие мощные контр-аргументы Тебе, такому умному, череп не жмет?
PS: pesikot, ты тоже прекращай троллить насчет "вы это сделали" - я тебе приводил вчера свою цитату от 13-го марта, где оппонировал фанатам и Зеленского, и Тимошенко. Так что каждый раз, когда ты лжешь о моей поддержке Зе, ты садишься в лужу - помни это
По этому же рейтингу один из самых ненавидимых людей в стране из политиков это Петя с 80 процентом рейтинга недоверия. У Зеленского же по прежнему доверие на уровне 70 процентов, выше чем у Путина в России.
По факту ничего не меняется после апреля и второго тура, один в один практически.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
zРадио написав:PS: pesikot, ты тоже прекращай троллить насчет "вы это сделали" - я тебе приводил вчера свою цитату от 13-го марта, где оппонировал фанатам и Зеленского, и Тимошенко. Так что каждый раз, когда ты лжешь о моей поддержке Зе, ты садишься в лужу - помни это
Сколько отваливается тех, кто "я за ЗЕ не голосовал".
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Бывший посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович заявила, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп давил на Государственный департамент США, чтобы уволить ее с должности американского посла в Украине.
Наш ЗЕ! конкретно облажался
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
zРадио написав:PS: pesikot, ты тоже прекращай троллить насчет "вы это сделали" - я тебе приводил вчера свою цитату от 13-го марта, где оппонировал фанатам и Зеленского, и Тимошенко. Так что каждый раз, когда ты лжешь о моей поддержке Зе, ты садишься в лужу - помни это
Сколько отваливается тех, кто "я за ЗЕ не голосовал".
Т.е., по-твоему, тот, кто написал такое в преддверии выборов, может считаться сторонником Зеленского?
zРадио написав:Ожидать, что Зеленский, или Тимошенко уберут коррупцию на таможне так что глупо, ИМХО, как и отрицать существование этой коррупции при Порошенко.
Коррупция останется, она переживет всех их и всех нас Сорри, если кого-то разочаровал.
Кандидаты отличаются между собой внешностью, подачей, уровнем IQ и отношением к истории. Это все, что нам позволено выбирать.
В вопросе личных мотивов и мотивов команд, которые стоят за кандидатами, разлиий нет.
freeze написав:По этому же рейтингу один из самых ненавидимых людей в стране из политиков это Петя с 80 процентом рейтинга недоверия. У Зеленского же по прежнему доверие на уровне 70 процентов, выше чем у Путина в России. По факту ничего не меняется после апреля и второго тура, один в один практически.
Тобто народ потиху стверджується в думці, що країна рухається не туда, але винен далі Порошенко? Цікаво почути думку "мудрого" народу, якщо у січні ціну на газ зроблять
Бывший посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович заявила, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп давил на Государственный департамент США, чтобы уволить ее с должности американского посла в Украине.
Наш ЗЕ! конкретно облажался
И снова таки непонятно, где здесь сенсация. Почему президент-республиканец, отвечающий на внешнюю политику, не может заменить посла-демократа в Украине на лояльного себе человека?
И повторяю свой вопрос - Порошенко тоже в 2014-м превысил полномочия и нарушил моральные принципы, меняя послов Украины в других странах, которых назначал Янукович в 2010-2013 гг?