Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:PS: pesikot, ты тоже прекращай троллить насчет "вы это сделали" - я тебе приводил вчера свою цитату от 13-го марта, где оппонировал фанатам и Зеленского, и Тимошенко. Так что каждый раз, когда ты лжешь о моей поддержке Зе, ты садишься в лужу - помни это
Сколько отваливается тех, кто "я за ЗЕ не голосовал".
Т.е., по-твоему, тот, кто написал такое в преддверии выборов, может считаться сторонником Зеленского?
zРадио написав:Ожидать, что Зеленский, или Тимошенко уберут коррупцию на таможне так что глупо, ИМХО, как и отрицать существование этой коррупции при Порошенко.
Коррупция останется, она переживет всех их и всех нас Сорри, если кого-то разочаровал.
Кандидаты отличаются между собой внешностью, подачей, уровнем IQ и отношением к истории. Это все, что нам позволено выбирать.
В вопросе личных мотивов и мотивов команд, которые стоят за кандидатами, разлиий нет.
Обращается к конкретному лицу, оперируя обобщениями. Несмотря даже на предоставленные ему цитаты. Хотя подтверждать свои вымыслы (ложь) должен сам.
Но ведь цитаты-то на блюдечке Вы дали. И после этого он продолжает?!