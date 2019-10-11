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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4254425542564257
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:39

  zРадио написав:Т.е., по-твоему, тот, кто написал такое в преддверии выборов, может считаться сторонником Зеленского?

Ну вот никто не голосовал за Зеленского ? Но 73% откуда-то появились
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:48

  zРадио написав:
  pesikot написав:
  zРадио написав:PS: pesikot, ты тоже прекращай троллить насчет "вы это сделали" - я тебе приводил вчера свою цитату от 13-го марта, где оппонировал фанатам и Зеленского, и Тимошенко. Так что каждый раз, когда ты лжешь о моей поддержке Зе, ты садишься в лужу - помни это :mrgreen:

Сколько отваливается тех, кто "я за ЗЕ не голосовал".


Т.е., по-твоему, тот, кто написал такое в преддверии выборов, может считаться сторонником Зеленского?

  zРадио написав:Ожидать, что Зеленский, или Тимошенко уберут коррупцию на таможне так что глупо, ИМХО, как и отрицать существование этой коррупции при Порошенко.

Коррупция останется, она переживет всех их и всех нас :mrgreen: Сорри, если кого-то разочаровал.

Кандидаты отличаются между собой внешностью, подачей, уровнем IQ и отношением к истории. Это все, что нам позволено выбирать.

В вопросе личных мотивов и мотивов команд, которые стоят за кандидатами, разлиий нет.


Обращается к конкретному лицу, оперируя обобщениями.
Несмотря даже на предоставленные ему цитаты. Хотя подтверждать свои вымыслы (ложь) должен сам.

Но ведь цитаты-то на блюдечке Вы дали. И после этого он продолжает?!
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:58

  pesikot написав:
  zРадио написав:Т.е., по-твоему, тот, кто написал такое в преддверии выборов, может считаться сторонником Зеленского?

Ну вот никто не голосовал за Зеленского ? Но 73% откуда-то появились

Как это никто?

Исходя из Вашей логики))) с потолка лепить ... Вы за него и голосовали.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 21:23

  detroytred написав:Обращается к конкретному лицу, оперируя обобщениями.
Несмотря даже на предоставленные ему цитаты. Хотя подтверждать свои вымыслы (ложь) должен сам.

Но ведь цитаты-то на блюдечке Вы дали. И после этого он продолжает?!


Вспомнился анекдот:
- Ты же маму съел, папу съел, брата съел. Кто ты после этого?
- Сиротинушка :mrgreen:

Вот так, увы, и форумные тролльчики о себе думают
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 21:35

А новий прокурор буде молодець як посадить ту с.ку Лукаш.
https://vgolos.com.ua/news/proty-odiozn ... 82872.html
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