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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4255425642574258>
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:39

  zРадио написав:Т.е., по-твоему, тот, кто написал такое в преддверии выборов, может считаться сторонником Зеленского?

Ну вот никто не голосовал за Зеленского ? Но 73% откуда-то появились
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:48

  zРадио написав:
  pesikot написав:
  zРадио написав:PS: pesikot, ты тоже прекращай троллить насчет "вы это сделали" - я тебе приводил вчера свою цитату от 13-го марта, где оппонировал фанатам и Зеленского, и Тимошенко. Так что каждый раз, когда ты лжешь о моей поддержке Зе, ты садишься в лужу - помни это :mrgreen:

Сколько отваливается тех, кто "я за ЗЕ не голосовал".


Т.е., по-твоему, тот, кто написал такое в преддверии выборов, может считаться сторонником Зеленского?

  zРадио написав:Ожидать, что Зеленский, или Тимошенко уберут коррупцию на таможне так что глупо, ИМХО, как и отрицать существование этой коррупции при Порошенко.

Коррупция останется, она переживет всех их и всех нас :mrgreen: Сорри, если кого-то разочаровал.

Кандидаты отличаются между собой внешностью, подачей, уровнем IQ и отношением к истории. Это все, что нам позволено выбирать.

В вопросе личных мотивов и мотивов команд, которые стоят за кандидатами, разлиий нет.


Обращается к конкретному лицу, оперируя обобщениями.
Несмотря даже на предоставленные ему цитаты. Хотя подтверждать свои вымыслы (ложь) должен сам.

Но ведь цитаты-то на блюдечке Вы дали. И после этого он продолжает?!
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:58

  pesikot написав:
  zРадио написав:Т.е., по-твоему, тот, кто написал такое в преддверии выборов, может считаться сторонником Зеленского?

Ну вот никто не голосовал за Зеленского ? Но 73% откуда-то появились

Как это никто?

Исходя из Вашей логики))) с потолка лепить ... Вы за него и голосовали.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 21:23

  detroytred написав:Обращается к конкретному лицу, оперируя обобщениями.
Несмотря даже на предоставленные ему цитаты. Хотя подтверждать свои вымыслы (ложь) должен сам.

Но ведь цитаты-то на блюдечке Вы дали. И после этого он продолжает?!


Вспомнился анекдот:
- Ты же маму съел, папу съел, брата съел. Кто ты после этого?
- Сиротинушка :mrgreen:

Вот так, увы, и форумные тролльчики о себе думают
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 21:35

А новий прокурор буде молодець як посадить ту с.ку Лукаш.
https://vgolos.com.ua/news/proty-odiozn ... 82872.html
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 21:55

Re: Політичні дискусії

Ethereum написав:А новий прокурор буде молодець як посадить ту с.ку Лукаш.
https://vgolos.com.ua/news/proty-odiozn ... 82872.html


Забавно, что обвинение команда Зеленского обьявила Лукаш, которая топила за избрание Зеленского в полный рост, и в тоже время вывела из обвинения Стерненко, который поливал помоями с дерьмом Зеленского тоже в полный рост.
Это двуличие и погубит Зеленского, потому что сколько Зеленский ни будет подлизываться к сторонникам Стерненко, они никогда не будут уважать Зеленского. А доверие сторонников Лукаш он 100－процентов тоже потеряет.
Доверие миллиона ФОПов Зеленский уже потерял, тарифы не снизил, с миром на Донбассе обосрался.

Я, если честно реально не понимаю, кто эти 70 процентов, которые дают сейчас рейтинг Зеленскому.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:18

  freeze написав:
Ethereum написав:А новий прокурор буде молодець як посадить ту с.ку Лукаш.
https://vgolos.com.ua/news/proty-odiozn ... 82872.html


Забавно, что обвинение команда Зеленского обьявила Лукаш, которая топила за избрание Зеленского в полный рост, и в тоже время вывела из обвинения Стерненко, который поливал помоями с дерьмом Зеленского тоже в полный рост.
Это двуличие и погубит Зеленского, потому что сколько Зеленский ни будет подлизываться к сторонникам Стерненко, они никогда не будут уважать Зеленского. А доверие сторонников Лукаш он 100－процентов тоже потеряет.
Доверие миллиона ФОПов Зеленский уже потерял, тарифы не снизил, с миром на Донбассе обосрался.

Я, если честно реально не понимаю, кто эти 70 процентов, которые дают сейчас рейтинг Зеленскому.


В даному випадку все наоборот. Лукаш вбивця українців і українофоб. Вони знищувала все разом з ПР. Безвинних людей кидали за грати,мілліони крали від нас.
А цей Стерненко просто захищався на вулиці і пирнув ножем якогось фашиста.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:28

Re: Політичні дискусії

Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:31

Re: Політичні дискусії

Иетересно этот отморозок защищался, бежал по улице с тесаком за двумя безоружными людьми, одного догнал и зарезал, отца двоих детей, второго догнал и несколько раз пырнул ножом.
Самозащита это несколько другое.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:36

  freeze написав:Это двуличие и погубит Зеленского, потому что сколько Зеленский ни будет подлизываться к сторонникам Стерненко, они никогда не будут уважать Зеленского.

+++

  freeze написав:Я, если честно реально не понимаю, кто эти 70 процентов, которые дают сейчас рейтинг Зеленскому.


Все те же, что давал такие рейтинги Порошенко в 2014-м, и дает их Зеленскому в 2019-м. А кто дает рекордные просмотры Битве экстрасенсов? Не те же ли самые 70%?
zРадио
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