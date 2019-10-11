Додано: П'ят 11 жов, 2019 21:55

Ethereum написав: А новий прокурор буде молодець як посадить ту с.ку Лукаш.

https://vgolos.com.ua/news/proty-odiozn ... 82872.html А новий прокурор буде молодець як посадить ту с.ку Лукаш.

Забавно, что обвинение команда Зеленского обьявила Лукаш, которая топила за избрание Зеленского в полный рост, и в тоже время вывела из обвинения Стерненко, который поливал помоями с дерьмом Зеленского тоже в полный рост.Это двуличие и погубит Зеленского, потому что сколько Зеленский ни будет подлизываться к сторонникам Стерненко, они никогда не будут уважать Зеленского. А доверие сторонников Лукаш он 100－процентов тоже потеряет.Доверие миллиона ФОПов Зеленский уже потерял, тарифы не снизил, с миром на Донбассе обосрался.Я, если честно реально не понимаю, кто эти 70 процентов, которые дают сейчас рейтинг Зеленскому.