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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4255425642574258 Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:47 Ethereum написав: Лукаш вбивця українців

...

А цей Стерненко просто захищався на вулиці і пирнув ножем якогось фашиста. Лукаш вбивця українців...А цей Стерненко просто захищався на вулиці і пирнув ножем якогось фашиста.



Интересная позиция.



Попробуй только назвать убийцами "активистов" Медведько и Стерненко, чьи жертвы установлены, по факту чего возбуждены уголовные дела и проведены следственные эксперименты, как порохоботы тебя тут же заклюют вопросом - "где решение суда?".



Но Лукаш при этом они объявляют убийцей, не удосужившись назвать ни имя/имена жертв, ни уголовное дело, возбужденное с этой квалификацией...



Причем я даже не сомневаюсь, что у Лукаш хватает своих скелетов в шкафу. Но двойные стандарты... они такие двойные у людей, прикрывающихся патриотической риторикой, но продолжающих заниматься самоуправством "именем революции"... Интересная позиция.Попробуй только назвать убийцами "активистов" Медведько и Стерненко, чьи жертвы установлены, по факту чего возбуждены уголовные дела и проведены следственные эксперименты, как порохоботы тебя тут же заклюют вопросом - "где решение суда?".Но Лукаш при этом они объявляют убийцей, не удосужившись назвать ни имя/имена жертв, ни уголовное дело, возбужденное с этой квалификацией...Причем я даже не сомневаюсь, что у Лукаш хватает своих скелетов в шкафу. Но двойные стандарты... они такие двойные у людей, прикрывающихся патриотической риторикой, но продолжающих заниматься самоуправством "именем революции"... zРадио

Повідомлень: 3809 З нами з: 02.05.18 Подякував: 806 раз. Подякували: 1900 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:57 zРадио написав: Ethereum написав: Лукаш вбивця українців

...

А цей Стерненко просто захищався на вулиці і пирнув ножем якогось фашиста. Лукаш вбивця українців...А цей Стерненко просто захищався на вулиці і пирнув ножем якогось фашиста.



Интересная позиция.



Попробуй только назвать убийцами "активистов" Медведько и Стерненко, чьи жертвы установлены, по факту чего возбуждены уголовные дела и проведены следственные эксперименты, как порохоботы тебя тут же заклюют вопросом - "где решение суда?".



Но Лукаш при этом они объявляют убийцей, не удосужившись назвать ни имя/имена жертв, ни уголовное дело, возбужденное с этой квалификацией...



Причем я даже не сомневаюсь, что у Лукаш хватает своих скелетов в шкафу. Но двойные стандарты... они такие двойные у людей, прикрывающихся патриотической риторикой, но продолжающих заниматься самоуправством "именем революции"... Интересная позиция.Попробуй только назвать убийцами "активистов" Медведько и Стерненко, чьи жертвы установлены, по факту чего возбуждены уголовные дела и проведены следственные эксперименты, как порохоботы тебя тут же заклюют вопросом - "где решение суда?".Но Лукаш при этом они объявляют убийцей, не удосужившись назвать ни имя/имена жертв, ни уголовное дело, возбужденное с этой квалификацией...Причем я даже не сомневаюсь, что у Лукаш хватает своих скелетов в шкафу. Но двойные стандарты... они такие двойные у людей, прикрывающихся патриотической риторикой, но продолжающих заниматься самоуправством "именем революции"...





Всі знають що срадио агент з Ольгіно. Дальнійше немає сенсу. Як там в Московії ще нафта є?)) Всі знають що срадио агент з Ольгіно. Дальнійше немає сенсу. Як там в Московії ще нафта є?)) Ethereum Повідомлень: 801 З нами з: 11.02.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 52 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 жов, 2019 23:07 Ethereum написав: zРадио написав: Ethereum написав: Лукаш вбивця українців

...

А цей Стерненко просто захищався на вулиці і пирнув ножем якогось фашиста. Лукаш вбивця українців...А цей Стерненко просто захищався на вулиці і пирнув ножем якогось фашиста.



Интересная позиция.



Попробуй только назвать убийцами "активистов" Медведько и Стерненко, чьи жертвы установлены, по факту чего возбуждены уголовные дела и проведены следственные эксперименты, как порохоботы тебя тут же заклюют вопросом - "где решение суда?".



Но Лукаш при этом они объявляют убийцей, не удосужившись назвать ни имя/имена жертв, ни уголовное дело, возбужденное с этой квалификацией...



Причем я даже не сомневаюсь, что у Лукаш хватает своих скелетов в шкафу. Но двойные стандарты... они такие двойные у людей, прикрывающихся патриотической риторикой, но продолжающих заниматься самоуправством "именем революции"... Интересная позиция.Попробуй только назвать убийцами "активистов" Медведько и Стерненко, чьи жертвы установлены, по факту чего возбуждены уголовные дела и проведены следственные эксперименты, как порохоботы тебя тут же заклюют вопросом - "где решение суда?".Но Лукаш при этом они объявляют убийцей, не удосужившись назвать ни имя/имена жертв, ни уголовное дело, возбужденное с этой квалификацией...Причем я даже не сомневаюсь, что у Лукаш хватает своих скелетов в шкафу. Но двойные стандарты... они такие двойные у людей, прикрывающихся патриотической риторикой, но продолжающих заниматься самоуправством "именем революции"...





Всі знають що срадио агент з Ольгіно. Дальнійше немає сенсу. Як там в Московії ще нафта є?)) Всі знають що срадио агент з Ольгіно. Дальнійше немає сенсу. Як там в Московії ще нафта є?))



Подтверждение моих слов не заставило себя долго ждать - обвиняй всех вокруг агентами ольгино и вытворяй что хочешь. Украинцев, осуждающих махновщину 21-го века, якобы не существует - все 42 млн ЗА. ПРОТИВ только агенты кремля... Так и живем... 6 лет без малого Подтверждение моих слов не заставило себя долго ждать - обвиняй всех вокруг агентами ольгино и вытворяй что хочешь. Украинцев, осуждающих махновщину 21-го века, якобы не существует - все 42 млн ЗА. ПРОТИВ только агенты кремля... Так и живем... 6 лет без малого zРадио

Повідомлень: 3809 З нами з: 02.05.18 Подякував: 806 раз. Подякували: 1900 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 жов, 2019 23:13 freeze написав: А доверие сторонников Лукаш он 100－процентов тоже потеряет А доверие сторонников Лукаш он 100－процентов тоже потеряет

доверие сторонников Лукаш

Як тепер Зеленський буде спати без "сторонников Лукаш"? Як тепер Зеленський буде спати без "сторонников Лукаш"? andrijk777

Повідомлень: 1620 З нами з: 11.11.14 Подякував: 156 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4255425642574258 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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