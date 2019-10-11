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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4255425642574258
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:47

  Ethereum написав:Лукаш вбивця українців
...
А цей Стерненко просто захищався на вулиці і пирнув ножем якогось фашиста.


Интересная позиция.

Попробуй только назвать убийцами "активистов" Медведько и Стерненко, чьи жертвы установлены, по факту чего возбуждены уголовные дела и проведены следственные эксперименты, как порохоботы тебя тут же заклюют вопросом - "где решение суда?".

Но Лукаш при этом они объявляют убийцей, не удосужившись назвать ни имя/имена жертв, ни уголовное дело, возбужденное с этой квалификацией...

Причем я даже не сомневаюсь, что у Лукаш хватает своих скелетов в шкафу. Но двойные стандарты... они такие двойные у людей, прикрывающихся патриотической риторикой, но продолжающих заниматься самоуправством "именем революции"...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:57

  zРадио написав:
  Ethereum написав:Лукаш вбивця українців
...
А цей Стерненко просто захищався на вулиці і пирнув ножем якогось фашиста.


Интересная позиция.

Попробуй только назвать убийцами "активистов" Медведько и Стерненко, чьи жертвы установлены, по факту чего возбуждены уголовные дела и проведены следственные эксперименты, как порохоботы тебя тут же заклюют вопросом - "где решение суда?".

Но Лукаш при этом они объявляют убийцей, не удосужившись назвать ни имя/имена жертв, ни уголовное дело, возбужденное с этой квалификацией...

Причем я даже не сомневаюсь, что у Лукаш хватает своих скелетов в шкафу. Но двойные стандарты... они такие двойные у людей, прикрывающихся патриотической риторикой, но продолжающих заниматься самоуправством "именем революции"...



Всі знають що срадио агент з Ольгіно. Дальнійше немає сенсу. Як там в Московії ще нафта є?))
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 23:07

  Ethereum написав:
  zРадио написав:
  Ethereum написав:Лукаш вбивця українців
...
А цей Стерненко просто захищався на вулиці і пирнув ножем якогось фашиста.


Интересная позиция.

Попробуй только назвать убийцами "активистов" Медведько и Стерненко, чьи жертвы установлены, по факту чего возбуждены уголовные дела и проведены следственные эксперименты, как порохоботы тебя тут же заклюют вопросом - "где решение суда?".

Но Лукаш при этом они объявляют убийцей, не удосужившись назвать ни имя/имена жертв, ни уголовное дело, возбужденное с этой квалификацией...

Причем я даже не сомневаюсь, что у Лукаш хватает своих скелетов в шкафу. Но двойные стандарты... они такие двойные у людей, прикрывающихся патриотической риторикой, но продолжающих заниматься самоуправством "именем революции"...



Всі знають що срадио агент з Ольгіно. Дальнійше немає сенсу. Як там в Московії ще нафта є?))


Подтверждение моих слов не заставило себя долго ждать - обвиняй всех вокруг агентами ольгино и вытворяй что хочешь. Украинцев, осуждающих махновщину 21-го века, якобы не существует - все 42 млн ЗА. ПРОТИВ только агенты кремля... Так и живем... 6 лет без малого
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 23:13

  freeze написав:А доверие сторонников Лукаш он 100－процентов тоже потеряет

доверие сторонников Лукаш :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Як тепер Зеленський буде спати без "сторонников Лукаш"?
andrijk777
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