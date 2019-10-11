Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ethereum написав:Лукаш вбивця українців ... А цей Стерненко просто захищався на вулиці і пирнув ножем якогось фашиста.
Интересная позиция.
Попробуй только назвать убийцами "активистов" Медведько и Стерненко, чьи жертвы установлены, по факту чего возбуждены уголовные дела и проведены следственные эксперименты, как порохоботы тебя тут же заклюют вопросом - "где решение суда?".
Но Лукаш при этом они объявляют убийцей, не удосужившись назвать ни имя/имена жертв, ни уголовное дело, возбужденное с этой квалификацией...
Причем я даже не сомневаюсь, что у Лукаш хватает своих скелетов в шкафу. Но двойные стандарты... они такие двойные у людей, прикрывающихся патриотической риторикой, но продолжающих заниматься самоуправством "именем революции"...
Ethereum написав:Лукаш вбивця українців ... А цей Стерненко просто захищався на вулиці і пирнув ножем якогось фашиста.
Интересная позиция.
Попробуй только назвать убийцами "активистов" Медведько и Стерненко, чьи жертвы установлены, по факту чего возбуждены уголовные дела и проведены следственные эксперименты, как порохоботы тебя тут же заклюют вопросом - "где решение суда?".
Но Лукаш при этом они объявляют убийцей, не удосужившись назвать ни имя/имена жертв, ни уголовное дело, возбужденное с этой квалификацией...
Причем я даже не сомневаюсь, что у Лукаш хватает своих скелетов в шкафу. Но двойные стандарты... они такие двойные у людей, прикрывающихся патриотической риторикой, но продолжающих заниматься самоуправством "именем революции"...
Всі знають що срадио агент з Ольгіно. Дальнійше немає сенсу. Як там в Кацапії ще нафта є?))
Востаннє редагувалось Ethereum в Суб 12 жов, 2019 00:22, всього редагувалось 1 раз.
Ethereum написав:Лукаш вбивця українців ... А цей Стерненко просто захищався на вулиці і пирнув ножем якогось фашиста.
Интересная позиция.
Попробуй только назвать убийцами "активистов" Медведько и Стерненко, чьи жертвы установлены, по факту чего возбуждены уголовные дела и проведены следственные эксперименты, как порохоботы тебя тут же заклюют вопросом - "где решение суда?".
Но Лукаш при этом они объявляют убийцей, не удосужившись назвать ни имя/имена жертв, ни уголовное дело, возбужденное с этой квалификацией...
Причем я даже не сомневаюсь, что у Лукаш хватает своих скелетов в шкафу. Но двойные стандарты... они такие двойные у людей, прикрывающихся патриотической риторикой, но продолжающих заниматься самоуправством "именем революции"...
Всі знають що срадио агент з Ольгіно. Дальнійше немає сенсу. Як там в Московії ще нафта є?))
Подтверждение моих слов не заставило себя долго ждать - обвиняй всех вокруг агентами ольгино и вытворяй что хочешь. Украинцев, осуждающих махновщину 21-го века, якобы не существует - все 42 млн ЗА. ПРОТИВ только агенты кремля... Так и живем... 6 лет без малого