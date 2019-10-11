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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4255425642574258
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:47

  Ethereum написав:Лукаш вбивця українців
...
А цей Стерненко просто захищався на вулиці і пирнув ножем якогось фашиста.


Интересная позиция.

Попробуй только назвать убийцами "активистов" Медведько и Стерненко, чьи жертвы установлены, по факту чего возбуждены уголовные дела и проведены следственные эксперименты, как порохоботы тебя тут же заклюют вопросом - "где решение суда?".

Но Лукаш при этом они объявляют убийцей, не удосужившись назвать ни имя/имена жертв, ни уголовное дело, возбужденное с этой квалификацией...

Причем я даже не сомневаюсь, что у Лукаш хватает своих скелетов в шкафу. Но двойные стандарты... они такие двойные у людей, прикрывающихся патриотической риторикой, но продолжающих заниматься самоуправством "именем революции"...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:57

  zРадио написав:
  Ethereum написав:Лукаш вбивця українців
...
А цей Стерненко просто захищався на вулиці і пирнув ножем якогось фашиста.


Интересная позиция.

Попробуй только назвать убийцами "активистов" Медведько и Стерненко, чьи жертвы установлены, по факту чего возбуждены уголовные дела и проведены следственные эксперименты, как порохоботы тебя тут же заклюют вопросом - "где решение суда?".

Но Лукаш при этом они объявляют убийцей, не удосужившись назвать ни имя/имена жертв, ни уголовное дело, возбужденное с этой квалификацией...

Причем я даже не сомневаюсь, что у Лукаш хватает своих скелетов в шкафу. Но двойные стандарты... они такие двойные у людей, прикрывающихся патриотической риторикой, но продолжающих заниматься самоуправством "именем революции"...



Всі знають що срадио агент з Ольгіно. Дальнійше немає сенсу. Як там в Кацапії ще нафта є?))
Востаннє редагувалось Ethereum в Суб 12 жов, 2019 00:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 23:07

  Ethereum написав:
  zРадио написав:
  Ethereum написав:Лукаш вбивця українців
...
А цей Стерненко просто захищався на вулиці і пирнув ножем якогось фашиста.


Интересная позиция.

Попробуй только назвать убийцами "активистов" Медведько и Стерненко, чьи жертвы установлены, по факту чего возбуждены уголовные дела и проведены следственные эксперименты, как порохоботы тебя тут же заклюют вопросом - "где решение суда?".

Но Лукаш при этом они объявляют убийцей, не удосужившись назвать ни имя/имена жертв, ни уголовное дело, возбужденное с этой квалификацией...

Причем я даже не сомневаюсь, что у Лукаш хватает своих скелетов в шкафу. Но двойные стандарты... они такие двойные у людей, прикрывающихся патриотической риторикой, но продолжающих заниматься самоуправством "именем революции"...



Всі знають що срадио агент з Ольгіно. Дальнійше немає сенсу. Як там в Московії ще нафта є?))


Подтверждение моих слов не заставило себя долго ждать - обвиняй всех вокруг агентами ольгино и вытворяй что хочешь. Украинцев, осуждающих махновщину 21-го века, якобы не существует - все 42 млн ЗА. ПРОТИВ только агенты кремля... Так и живем... 6 лет без малого
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 23:13

  freeze написав:А доверие сторонников Лукаш он 100－процентов тоже потеряет

доверие сторонников Лукаш :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Як тепер Зеленський буде спати без "сторонников Лукаш"?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 00:50

Комментарий Е.Лукаш в эфире NW
https://youtu.be/bbw5cbP-BiY
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 01:49

  Клиент_ написав:Комментарий Е.Лукаш в эфире NW
https://youtu.be/bbw5cbP-BiY

Смотрю это видео
Меня пытается посадить в тюрьму уже шестой генпрокурор – Лукаш 11.10.19

https://www.youtube.com/watch?v=bbw5cbP ... e=youtu.be
- на 2:34 и на 5:12 - в студии Пашинский крупным планом!

Читаю:
07.10.2019, 19:19
Печерский райсуд Киева избрал бывшему народному депутату Сергею Пашинскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней (до 4 декабря) без альтернативы залога.

https://news.liga.net/politics/news/sud ... ashinskogo
08.10.2019, 22:37
Вчера суд отправил экс-нардепа под стражу до 4 декабря

https://news.liga.net/politics/news/adv ... voy-v-sizo

Так Пашинский сидит или уже не сидит?
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 02:04

  pesikot написав:Йованович назвала свой отъезд из Украины прямым результатом давления Трампа на Госдеп - WP

Бывший посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович заявила, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп давил на Государственный департамент США, чтобы уволить ее с должности американского посла в Украине.


Наш ЗЕ! конкретно облажался

Вот просто интересно, каким образом из приведенной цитаты делается такой вывод? :)
Какой вид логики используется?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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