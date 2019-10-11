Додано: Суб 12 жов, 2019 08:33

Frant написав: Президент-комік є ще в Еквадорі.



Наслідки - передбачувані.





https://censor.net.ua/photo_news/315359 ... toreportaj Президент-комік є ще в Еквадорі.Наслідки - передбачувані.

А чего комик ? Морено никогда не работал комиком. Как инвалид он пытался лечиться смехотерапией, и даже пару книжек написал на эту тему, но сам как комик не выступал.Но не в этом деле, тут аналогия другая, оказывается необходимо два года для осознания избирателями того, что президент полностью надул их своими предвыборными обещаниями, и перейти к массовым акциям протеста.Ленин пришел к власти с откровенно социалистическими обещаниями, но за два года полностью стал консервативным политиком, отменил субсидии, страна стала жить под руководством МВФ.)) Так что на заметку Зеленскому - два года !ПыСы. Осталось полтора года.