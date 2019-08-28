Сидит бедолага в СИЗО, я думаю там всё комфортно ему старый соратник Аваков сделает.
А рядом с Лукаш сидит Власенко. Они чем-то похоже с Пашинским, только Власенко чуть покрасивше ))
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 12 жов, 2019 08:59
Сидит бедолага в СИЗО, я думаю там всё комфортно ему старый соратник Аваков сделает.
А рядом с Лукаш сидит Власенко. Они чем-то похоже с Пашинским, только Власенко чуть покрасивше ))
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 12 жов, 2019 09:06
Re: Політичні дискусії
Щастя — це гарне здоров'я і погана пам'ять. ©
Не зовсім
Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» та «Виборча рада.UA» 28 серпня 2019 року
Переважно довіряю Володимир Зеленський 31,3% Повністю довіряю 38.8% Баланс довіри-недовіри +53
Через місяць
Скоріше довіряю 50,4 Повністю довіряю 19,5 Баланс довіри-недовіри* 48,0
за місяць на третину знизилось повністюдовірливих, на 5% баланс.
А півень з новими цифрами в платіжках ще не прокукурікав. Подивимось в січні, якщо дійсно вшпарять 12 грн за куб газу.
Востаннє редагувалось Ой+ в Суб 12 жов, 2019 09:07, всього редагувалось 2 разів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 12 жов, 2019 09:06
в коментах
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 12 жов, 2019 09:09
"надул - не надул" и"где 70%" - вопрос интересный. Но если вспомнить какие кандидаты пришли ко второму туру, то эти вопросы отходят на второй план, т.к. выбор между неизвестной надеждой и до боли знакомой агрессивной безнадегой, очевиден.
Додано: Суб 12 жов, 2019 09:21
Мы говорим о рейтинге соцопросов в начале октября - 70 процентов. С выборами-то как раз всё понятно.
А с надул тоже уже понятно абсолютно, причем надул так же абсолютно и феерически по всем пунктам предвыборных обещаний и намеков, талантище !!!! По всем нескольким десяткам пунктам обещаний и намёков, даже Порошенко так гениально не смог надуть.
Если кто-то укажет по какому пункту Зеленский не надул своих избирателей, голосовавших за него, буду признателен.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 12 жов, 2019 09:28
Это будет странно, имхо, газ в основном закачан в ПВХ по минимальным летним ценам, уже не будем здесь опять поднимать себестоимость собственного украинского газа, укрепившуюся гривну.
Я не вижу ни одной вменяемой причины вообще даже минимально поднимать стоимость газа, и так объявляли что цены рыночные давно, кроме опять сумасшедших требований МВФ.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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